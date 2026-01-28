Aspirateurs eau et poussières NT 70/2 Me Classic Edition
Le NT 70/2 Me Classic est un aspirateur eau et poussières robuste à 2 moteurs, à l'aspiration puissante et confortable à utiliser doté d'un réservoir de 70 litres pour les saletés grossières, la poussière et les liquides.
Avec son réservoir de 70 litres, l'aspirateur eau et poussières à 2 moteurs NT 70/2 Me Classic ramasse de grandes quantités de saletés humides et grossières. Grâce à sa puissance d'aspiration élevée et à son filtre cartouche performant, il vient aisément à bout de tout type de poussières, de liquides et de saletés grossières. De plus, l'aspirateur résistant est doté d'un tuyau de vidange pratique. Un guidon ainsi que le châssis extrêmement robuste avec des roulettes pivotantes en métal garantissent d'excellentes propriétés de mobilité.
Caractéristiques et avantages
Robustes et faciles à transporter
- Mobilité optimale sur tous les terrains grâce à un châssis hyper-robuste, des grandes roues et des roulettes pivotantes en métal.
- Le guidon de série garantit des déplacements faciles.
Puissance d'aspiration excellente
- Les deux turbines délivrent une puissance exceptionnelle.
- Cette performance d'aspiration élevée assure d'excellents résultats de nettoyage et une très grande efficacité.
Maintenance aisée
- Vitesse exceptionnelle : Le concept Easy-Service permet une extraction de la turbine en seulement 44 secondes.
- Le changement de turbine rapide fait non seulement gagner beaucoup de temps, mais il permet aussi une économie d'argent.
Aspiration sans sac filtrant
- Ces appareils NT Classic à deux moteurs sont équipés du filtre cartouche éprouvé de Kärcher.
- Celui-ci garantit une aspiration durable sans sac filtrant.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|2 x 53
|Dépression (mbar/kPa)
|225 / 22.5
|Volume de la cuve (l)
|70
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance absorbée (W)
|max. 2300
|Largeur nominale standard ( )
|DN 40
|Longueur du câble (m)
|7.5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|76
|Couleur
|argent
|Poids sans accessoires (kg)
|18.5
|Poids emballage inclus (kg)
|26
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|580 x 510 x 850
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2.5 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier, chromé
- Suceur sol poussières: 360 mm
- Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
- Suceur pour fentes
- Filtre à cartouche: Papier
- Flexible d'évacuation
- Cuve en acier inoxydable
- Guidon
Domaines d'utilisation
- Pour le ramassage de liquides, de saletés grossières et de poussières sur toutes les surfaces dures ainsi que pour le nettoyage de l'intérieur du véhicule.
Accessoires
Pièces de rechange NT 70/2 Me Classic Edition
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.