Nass-/Trockensauger NT 30/1 Ap Te M
Für Staubklasse M zertifizierter Sicherheitssauger NT 30/1 Ap Te M. Aufgrund von elektrisch leitendem Zubehör ideal zum Saugen von Feinstaub auf Baustellen und in Werkstätten geeignet.
Die auf Baustellen und in Werkstätten anfallenden Feinstäube aller Art beseitigt der NT 30/1 Ap Te M zuverlässig und sicher. Der kompakte Sauger mit halbautomatischer Filterabreinigung verfügt über einen feuchtigkeitsunempfindlichen Flachfaltenfilter „Wet & Dry“ aus PES-Faser-Material zum Saugen von Feinstaub, Flüssigkeiten und Grobschmutz der Staubklasse M und garantiert eine Filtrationseffizienz von 99,9 Prozent. Die integrierte Gerätesteckdose mit Automatikanlauf sowie das komplette Antistatiksystem (mit leitendem Zubehör) prädestinieren den Sauger für die Direktabsaugung von stauberzeugenden Elektrowerkzeugen. Die Bedienung des Geräts ist ausgesprochen einfach, da die wichtigsten Einstellungen über einen zentralen Drehschalter vorgenommen werden. Durch die erstklassige Saugleistung werden verschiedenste Einsatzbereiche ermöglicht: Schleifarbeiten, Montage- und Installationsarbeiten, Beseitigung von Flüssigkeiten oder Absaugen von Maschinen und Anlagen.
Merkmale und Vorteile
Sicherheitssauger der Staubklasse MFiltrationseffizienz von 99,9 %. Elektronische Volumenstromüberwachung. Gewährleistet saubere und sichere Arbeitsplätze.
Halbautomatische Filterabreinigung ApOptimale Filterabreinigungseffizienz per Knopfdruck. Ermöglicht eine konstant hohe Filter- und Saugleistung. Zeitersparnis und längere Filterlebensdauer.
Komplettes Antistatiksystem mit leitendem ZubehörErhöhte Anwendersicherheit. Ableitung der elektrostatischen Aufladung. Schutz vor elektrostatischer Entladung.
Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik
- Elektrowerkzeug ist bequem an den Sauger anzuschließen.
- Einfache Bedienung über die Ein-/Ausschaltautomatik.
- Energieeinsparung: Sauger wird automatisch abgeschaltet.
Flachfaltenfilter Wet & Dry
- Zertifiziert für Staubklasse M. Staubabscheidegrad: 99,9 %.
- PES-Faser-Material: verrottungssicher und unempfindlich.
- Ideal für Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz.
Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung
- Transportsichere Befestigung des Netzkabels und Schlauchs.
- Für Saugschläuche verschiedener Längen und Durchmesser.
- Zeitersparnis und verlängerte Lebensdauer des Netzkabels.
Entnehmbares Filtergehäuse
- Flachfaltenfilter: schneller und leichter zu reinigen.
- Regelmäßige Reinigung: längere Lebensdauer des Filters.
- Verhindert falsches Einlegen des Flachfaltenfilters.
Integrierte Zubehöraufbewahrung
- Verliersichere Aufbewahrung für den Transport.
- Zeitersparnis: Zubehör ist schnell griffbereit.
- Platzersparnis: kein zusätzlicher Stauraum nötig.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Luftmenge (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27.3
|Behälterinhalt (l)
|30
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 1380
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Kabellänge (m)
|7.5
|Kabelmaterial
|Gummi
|Schalldruckpegel (dB(A))
|70
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|12.8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|16.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|525 x 370 x 560
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 2.5 m
- Typ Saugschlauch: Elektrisch leitend
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 550 mm
- Material Saugrohre: Stahl, verchromt
- Krümmer: Elektrisch leitend
- Anzahl Filtertüten: 1 Stück
- Material Filtertüte: Vlies
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 300 mm
- Fugendüse
- Anschlussmuffe für E-Werkzeuge
- Flachfaltenfilter: PES mit PTFE-Beschichtung
Ausstattung
- Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Antistatiksystem
- Schutzklasse: I
- Stopplenkrolle
- Filterabreinigung: Halbautomatische Filterabreinigung Ap
- Staubklasse: M
- Behältermaterial: Kunststoff
Videos
Anwendungsgebiete
- Sicherheitssauger Staubklasse M: alle Feinstaubanwendungen
- Zum Absaugen von kleineren Elektrowerkzeugen
- Zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz
- Zum Saugen von Flüssigkeiten und feuchtem Schmutz
- Für Montage- und Installationsarbeiten
- Zum Absaugen von Maschinen und Anlagen
- Einsatz auf Baustellen und in Werkstätten
- Zum Absaugen aller Arten von Gesteinsstaub, Holzstaub, Keramikstaub usw.
Zubehör
NT 30/1 Ap Te M Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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