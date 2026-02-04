Nass-/Trockensauger NT 40/1 Tact Bs
Unser Bäckersauger NT 40/1 Tact Bs wurde gezielt für die speziellen Anforderungen von Bäckereien und Konditoreien entwickelt. Der Sauger bewältigt mühelos auch große Mengen feiner Stäube.
Dank unseres Bäckersaugers NT 40/1 Tact Bs können Bäcker und Konditoren aufatmen. Ob Fußböden, Maschinen oder sonstige Geräte – und mit optional erhältlichem Zubehör sogar der Backofen: Der Sauger meistert mühelos alle Herausforderungen, die ihn in der Backstube erwarten. Durch seine stabilen Verschlusslaschen aus Metall ist er als explosionsfestes Gerät zertifiziert und damit auch zum Saugen potenziell gefährlicher Mehlstäube geeignet. Die automatische Filterabreinigung Tact sorgt dabei nicht nur für eine konstant hohe Saugleistung, sondern ermöglicht auch das Saugen von großen Mengen feiner Stäube. Dazu ist der Sauger mit dem mittig angeordneten Drehschalter kinderleicht zu bedienen, hält durch den robusten Behälter auch härtere Einsätze schadlos aus und ist dank des serienmäßigen, ergonomischen Schubbügels besonders einfach zu transportieren.
Merkmale und Vorteile
Ideal für Bäckereien und KonditoreienOptional erhältliche Zubehörsets speziell für den Einsatz in Bäckereien.
Spezielle Verschlusslaschen aus MetallErmöglichen Zertifizierung als explosionsfestes Gerät. Ermöglichen Zulassung zum Saugen potenziell gefährlicher Mehlstäube.
Hitzebeständiger PES-FlachfaltenfilterErlaubt das Saugen problematischer Stäube in Backstuben.
Praktische Zubehöraufbewahrung für Sonderzubehöre
- Ermöglicht problemlos die Mitnahme des voluminösen Sets zur Ofenreinigung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27.3
|Behälterinhalt (l)
|40
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 1380
|Standardnennweite ( )
|DN 40
|Kabellänge (m)
|7.5
|Schalldruckpegel (dB(A))
|68
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|16.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|19.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|650 x 370 x 1100
Lieferumfang
- Fugendüse
- Flachfaltenfilter: PES mit PTFE-Beschichtung
- Schubbügel
Ausstattung
- Abschaltautomatik bei max. Füllmenge
- Behältermaterial: Kunststoff
- Stoßfester Umlaufschutz
- Schutzklasse: II
- Stopplenkrolle
- Antistatikvorbereitung
Anwendungsgebiete
- Ideal zur Reinigung von Backöfen, Fußböden, Maschinen und Geräten
Zubehör
NT 40/1 Tact Bs Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.