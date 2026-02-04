Aspirateurs eau et poussières NT 40/1 Tact Bs
Notre aspirateur pour boulangerie NT 40/1 Tact Bs a été conçu spécifiquement pour satisfaire aux exigences des boulangeries et pâtisseries. L'aspirateur élimine sans problème de grandes quantités de poussières fines.
Grâce à notre aspirateur pour boulangerie NT 40/1 Tact Bs, les boulangers et pâtissiers respirent mieux. Qu'il s'agisse d'aspirer des sols, des machines ou d'autres appareils – et avec des accessoires disponibles en option, même les fours : l'aspirateur vient sans problème à bout de toutes les exigences qui se rencontrent dans le fournil. Du fait de ses rabats de fermeture en métal très stables, l'appareil est certifié antidéflagrant et convient par conséquent également pour aspirer des poussières de farine potentiellement dangereuses. Le décolmatage automatique du filtre Tact assure non seulement une puissance d'aspiration élevée constante, mais permet aussi d'aspirer de grandes quantités de poussières fines. De plus, l'aspirateur s'utilise très facilement à l'aide du bouton rotatif central, résiste sans dommages même aux conditions les plus difficiles grâce à sa cuve résistante et se transporte particulièrement facilement grâce au manche réglable ergonomique de série.
Caractéristiques et avantages
Idéal pour les boulangeries et pâtisseriesKits d'accessoires disponibles en option spécialement conçus pour une utilisation en boulangerie.
Rabats de fermeture spéciaux en métalPermet la certification en tant qu'appareil antidéflagrant. Permet d'autoriser à aspirer dans des endroits avec des poussières de farine potentiellement dangereuses.
Filtre plissé plat résistant à la chaleurPermet d'aspirer des poussières problématiques dans le fournil.
Rangement pratique pour les accessoires spéciaux
- Permet d'emporter sans problème le volumineux kit d'aspiration de four.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|273 / 27.3
|Volume de la cuve (l)
|40
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Largeur nominale standard ( )
|DN 40
|Longueur du câble (m)
|7.5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|68
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|16.2
|Poids emballage inclus (kg)
|19.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|650 x 370 x 1100
Inclus dans la livraison
- Suceur pour fentes
- Filtre plissé plat: PES avec revêtement PTFE
- Guidon
Équipement
- Arrêt automatique à la quantité de remplissage maximale
- Matériau de la cuve: Plastique
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Classe de protection: II
- Poulie d'arrêt
- Préparation antistatique
Domaines d'utilisation
- Idéal pour le nettoyage de fours, de sols, de machines et d'appareils
Accessoires
Pièces de rechange NT 40/1 Tact Bs
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
