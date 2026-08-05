Nass-/Trockensauger NT 27/1 Me Advanced
Beim NT 27/1 Me Advanced handelt es sich um einen leistungsstarken Nass-/Trockensauger mit Edelstahlbehälter und großflächigem Patronenfilter für den professionellen Einsatz. Er ist besonders kompakt und bereits im Serienlieferumfang mit nützlichem Zubehör ausgestattet.
Der NT 27/1 Me Advanced ist ein kompakter, wendiger und besonders bedienungsfreundlicher Nass-/Trockensauger für den universellen gewerblichen Einsatz. Die enorme Saugleistung des NT 27/1 Me Advanced ist auf seine leistungsstarke Saugturbine zurückzuführen. Ausgestattet ist er mit einem Patronenfilter, dessen Fläche vergrößert wurde. Eine mechanische Schwimmerabschaltung bei Erreichen der maximalen Füllhöhe sorgt für eine erhöhte Lebensdauer und schonendes Arbeiten. Das praktische Clip-System zum schnellen Wechsel bzw. Anschluss des Zubehörs ermöglicht eine unkomplizierte Handhabung. Fünf Lenkrollen sorgen für leichten Nachlauf, Wendigkeit und sicheren Stand. Außerdem besitzt der NT 27/1 Me Advanced eine praktische Ablagefläche auf dem Gebläsekopf. Ein weiterer Pluspunkt des NT 27/1 Me Advanced ist die Zubehörhalterung und der Kabelhaken am Gerät. Der ergonomische Tragegriff mit Saugrohraufnahme garantiert einen einfachen und bequemen Transport des Geräts mit dem gesamten Zubehör. Der NT 27/1 Me Advanced besitzt einen rundum laufenden Rammschutz, der nicht nur das Gerät, sondern auch Wände, Maschinen und Einrichtungsgegenstände vor Beschädigungen schützt. Auch das korrosionsfreie, säuren- und laugebeständige Gehäuse aus Edelstahl gewährleistet eine hohe Lebensdauer des Gewerbesaugers.
Merkmale und Vorteile
Integrierte ZubehöraufbewahrungBequemes Verstauen des Zubehörs auf der Geräterückseite. Die Saugrohre und das Zubehör werden sicher und bequem am Gerät mitgeführt und sind somit jederzeit griffbereit.
Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-PatronenfilterEinfacher Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen möglich. Keine vorherige Trocknung des PES-Patronenfilters nötig. Nachhaltig: PES-Patronenfilter ist auswaschbar.
Stabile Verschlusslaschen aus MetallDie besonders robusten Metallverschlüsse schließen jetzt noch zuverlässiger.
Robuster Bumper
- Der Bumper bietet sicheren Rundumschutz für Sauger und Inventar.
Mechanische Schwimmerabschaltung
- Die Saugleistung bleibt auf konstant hohem Niveau.
- Die mechanische Schwimmerabschaltung unterbricht den Luftstrom bei Erreichen des maximalen Füllstandes zuverlässig.
Spezifikationen
Technische Daten
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Luftmenge (l/s)
|72
|Vakuum (mbar/kPa)
|249 / 24.9
|Behälterinhalt (l)
|27
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 1380
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Kabellänge (m)
|7.5
|Schalldruckpegel (dB(A))
|71
|Farbe
|Silber
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|7.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|420 x 420 x 540
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 2.5 m
- Krümmer: Kunststoff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 550 mm
- Material Saugrohre: Edelstahl
- Anzahl Filtertüten: 1 Stück
- Material Filtertüte: Papier
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
- Fugendüse
- Patronenfilter: PES
Ausstattung
- Stoßfester Umlaufschutz
- Schutzklasse: II
- Stopplenkrolle
Videos
Anwendungsgebiete
- Zum Nass-/Trockensaugen geeignet
Zubehör
NT 27/1 Me Advanced Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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