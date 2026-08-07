Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact Te Adv L
Der Handwerkerfavorit unter den Nass-/Trockensaugern: Kärcher NT 30/1 Tact Te Adv L mit Gerätesteckdose (Ein-/Ausschaltautomatik) und Filterabreinigung Tact für unterbrechungsfreies Arbeiten.
Tägliche, harte Arbeitseinsätze auf Baustellen und in Werkstätten stellen hohe Anforderungen an Handwerker und Equipment. Unser Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact Te Adv L wird diesen Anforderungen in bester Weise gerecht. Der kompakte Feinstaubexperte garantiert mit seinem stabilen 30-Liter-Behälter mit robusten Metalllenkrollen und Bumper sowie dem bewährten Filterabreinigungssystem Tact unterbrechungsfreies Absaugen großer Feinstaubmengen unter erschwerten Bedingungen. Ein gegen Feuchtigkeit unempfindlicher PES-Flachfaltenfilter trägt ebenfalls zu einer staubfreien Arbeitsumgebung bei. Handwerker und auch andere Anwender schätzen die leichte Bedienbarkeit und die einfache Auswahl des Saugprogramms mittels eines Drehschalters sowie die stufenlose Regelung der Drehzahl. Das Gerät ist mit stark verbesserten Zubehör ausgestattet, das sich in der integrierten Saugschlauch- und Zubehöraufnahme bequem verstauen lässt. Dank der Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik wird die Arbeit mit Elektrowerkzeugen erleichtert.
Merkmale und Vorteile
Automatisches Filterabreinigungssystem Tact
- Ermöglicht eine konstant hohe Saugkraft und Filterleistung.
- Automatische Reinigung des Filters durch kraftvolle Luftstöße.
- Zeitersparnis und längere Filterlebensdauer.
Werkzeugmuffe mit Falschluftschieber und Gummiaufsatz
- Die neue Werkzeugmuffe sorgt für eine optimale Verbindung zum Elektrowerkzeug.
- Über den Drehring am Grundkörper der Muffe kann die Saugkraft reguliert werden.
Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik
- Elektrowerkzeug ist bequem an den Sauger anzuschließen.
- Einfache Bedienung über die Ein-/Ausschaltautomatik.
- Energieeinsparung: Sauger wird automatisch abgeschaltet.
Komfortable, seitliche Aufbewahrungsmöglichkeit von Fugendüse und Werkzeugmuffe
- Durch die integrierte Aufbewahrung sind alle Zubehöre verliersicher verstaut und stets griffbereit.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Luftmenge (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27.3
|Behälterinhalt (l)
|30
|Behältermaterial
|Kunststoff
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 1380
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Kabellänge (m)
|7.5
|Schalldruckpegel (dB(A))
|69
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|13.5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|18.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|560 x 370 x 580
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 4 m
- Typ Saugschlauch: Elektrisch leitend
- Krümmer: Elektrisch leitend
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 550 mm
- Material Saugrohre: Edelstahl
- Anzahl Filtertüten: 1 Stück
- Material Filtertüte: Vlies
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
- Fugendüse
- Anschlussmuffe für E-Werkzeuge
- Flachfaltenfilter: PES mit PTFE-Beschichtung
Ausstattung
- Abschaltautomatik bei max. Füllmenge
- Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Antistatiksystem
- Filterabreinigung: Automatische Filterabreinigung Tact
- Stoßfester Umlaufschutz
- Schutzklasse: I
- Stopplenkrolle
Videos
Anwendungsgebiete
- Zum Nass-/Trockensaugen geeignet
- Optimal auch für Handwerker
Zubehör
NT 30/1 Tact Te Adv L Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.