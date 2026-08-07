Aspirateurs eau et poussières NT 30/1 Tact Te Adv L
Le favori des artisans parmi les aspirateurs eau et poussières : le Kärcher NT 30/1 Tact Te Adv L avec connecteur (fonction marche/arrêt automatique) et décolmatage du filtre Tact pour un travail sans interruption.
Les missions quotidiennes dans les conditions exigeantes des chantiers et des ateliers mettent à rude épreuve les artisans et leur équipement. Notre aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact Te Adv L répond de manière optimale à ces exigences. Cet outil compact conçu spécialement pour les poussières fines et sa cuve solide de 30 litres dotée de roulettes pivotantes robustes en métal et d'un pare-chocs ainsi que son système de décolmatage du filtre Tact éprouvé garantissent une aspiration sans interruption d'importantes quantités de poussières fines dans des conditions difficiles. Un filtre plissé plat PES résistant à l'humidité contribue également à un environnement de travail sans poussière. Les artisans, tout comme d'autres utilisateurs, apprécient sa facilité d'utilisation et la sélection simple du programme d'aspiration à l'aide d'un commutateur rotatif ainsi que le réglage continu du régime. L'appareil est équipé d'accessoires grandement améliorés qui se rangent confortablement dans le rangement pour flexible d'aspiration et accessoires intégré. Le connecteur avec fonction Marche/Arrêt automatique facilite le travail avec les outils électroportatifs.
Caractéristiques et avantages
Système de décolmatage automatique du filtre Tact
- Permet une puissance d'aspiration et une capacité filtrante élevées constantes.
- Nettoyage automatique du filtre grâce à des impulsions d'air puissantes.
- Gain de temps et durée de vie accrue du filtre.
Raccord pour outil avec clapet d’admission d’air et embout en caoutchouc
- Le nouveau raccord pour outil permet une connexion optimale de l’outil électrique.
- La bague rotative disposée sur le corps de base du raccord permet de réguler la puissance d’aspiration.
Manchon de connexion pour outil électrique avec marche/arrêt automatique
- L'outil électroportatif est aisé à raccorder à l'aspirateur.
- Utilisation facile via la fonction marche/arrêt automatique.
- Économie d'énergie : l'aspirateur se coupe automatiquement.
Supports latéraux confortables pour le suceur fentes et le raccord pour outil
- Grâce aux supports intégrés pour accessoires, les accessoires sont toujours bien rangés sans risque de perte et toujours à portée de main.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|273 / 27.3
|Volume de la cuve (l)
|30
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7.5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|69
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|13.5
|Poids emballage inclus (kg)
|18.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|560 x 370 x 580
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 4 m
- Type de flexible d'aspiration: électro-conducteur
- Coude: électro-conducteur
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
- Suceur pour fentes
- Manchon de raccordement pour outils électriques
- Filtre plissé plat: PES avec revêtement PTFE
Équipement
- Arrêt automatique à la quantité de remplissage maximale
- Marche/arrêt automatique pour outils électroportatifs
- Système antistatique
- Décolmatage du filtre: Décolmatage automatique du filtre Tact
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Classe de protection: I
- Poulie d'arrêt
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Adapté à l'aspiration des surfaces humides et sèches
- Également optimal pour les artisans
Accessoires
Pièces de rechange NT 30/1 Tact Te Adv L
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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