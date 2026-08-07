Nass-/Trockensauger NT 50/1 Tact Te L
Profi-Nass- und Trockensauger NT 50/1 Tact Te L mit üppiger Ausstattung. Dazu gehören ein 50-l-Behälter mit verstellbarem Schubbügel und Ablassschlauch sowie eine integrierte Gerätesteckdose.
Feinstaub, Grobschmutz, Flüssigkeiten: Unser Nass- und Trockensauger NT 50/1 Tact Te L macht wirklich vor nichts halt. Mit seinem 50 Liter großen Behälter mit Bumper, Metalllenkrollen und einem ölbeständigen Ablassschlauch sowie dem höhenverstellbaren Schubbügel eignet er sich optimal zur Reinigung von Arbeitsplätzen und Maschinen in Produktion, Werkstatt und auf der Baustelle. Damit ist er prädestiniert für besonders anspruchsvolle Kunden aus Industrie und Bauwirtschaft, die sich täglich auf Profimaschinen verlassen und unterbrechungs- sowie staubfreies Arbeiten schätzen. Dafür sorgen unter anderem das bewährte Filterabreinigungssystem Tact sowie der feuchtigkeitsresistente PES-Flachfaltenfilter. Eine integrierte Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik erleichtert die Arbeit mit Elektrowerkzeugen, während der zentrale Drehschalter die einfache Auswahl von Saugprogrammen ermöglicht und die Drehzahl mit einem separaten Drehknopf stufenlos eingestellt werden kann. Umfangreiches Zubehör gehört serienmäßig mit dazu und lässt sich in der integrierten Saugschlauch- und Zubehöraufnahme bequem verstauen.
Merkmale und Vorteile
Verstellbarer, ergonomischer SchubbügelDer verstellbare Schubbügel passt sich dank eines Schnellverschlusses der Körpergröße des Bedieners an. Zur platzsparenden Verstauung des Geräts wird der Schubbügel einfach ganz nach unten geklappt.
Ölbeständiger AblassschlauchÖlfester, integrierter Ablassschlauch zum bequemen Entleeren von Flüssigkeiten.
Breite Bodendüse mit schnell wechselbaren EinsätzenBodendüse mit Bürststreifen- und Gummilippeneinsätzen. Müheloser Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen.
Zentraler Drehschalter
- Saugprogramme bequem über zentralen Drehschalter umschaltbar.
Spezifikationen
Technische Daten
|Luftmenge (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27.3
|Behälterinhalt (l)
|50
|Behältermaterial
|Kunststoff
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 1380
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Kabellänge (m)
|7.5
|Schalldruckpegel (dB(A))
|68
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|18.3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|24.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|640 x 370 x 1045
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 4 m
- Krümmer: Kunststoff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 550 mm
- Material Saugrohre: Edelstahl
- Anzahl Filtertüten: 1 Stück
- Material Filtertüte: Vlies
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
- Fugendüse
- Anschlussmuffe für E-Werkzeuge
- Ablassschlauch (ölbeständig)
- Flachfaltenfilter: PES mit PTFE-Beschichtung
- Schubbügel
Ausstattung
- Staubklasse: L
- Abschaltautomatik bei max. Füllmenge
- Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Antistatikvorbereitung
- Filterabreinigung: Automatische Filterabreinigung Tact
- Stoßfester Umlaufschutz
- Schutzklasse: I
- Stopplenkrolle
Videos
Anwendungsgebiete
- Zum Nass-/Trockensaugen geeignet
Zubehör
NT 50/1 Tact Te L Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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