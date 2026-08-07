Aspirateurs eau et poussières NT 50/1 Tact Te L
Aspirateur eau et poussières professionnel NT 50/1 Tact Te L doté d'un équipement complet. Ce dernier comprend une cuve de 50 l avec guidon réglable et flexible d'évacuation ainsi qu'un connecteur intégré.
Poussières fines, gros déchets, liquides : rien n'arrête notre aspirateur eau et poussières NT 50/1 Tact Te L. Avec sa cuve de 50 litres dotée d'un pare-chocs, de roulettes pivotantes en métal et d'un flexible d'évacuation résistant aux hydrocarbures ainsi que son guidon réglable en hauteur, il est optimal pour le nettoyage des postes de travail et des machines dans la production, les ateliers et au chantier. Cela le prédestine aux clients particulièrement exigeants dans l'industrie et le bâtiment qui comptent tous les jours sur des machines professionnelles et qui apprécient un travail sans interruption ni poussière. Celui-ci est entre autres garanti par le système de décolmatage du filtre Tact éprouvé et le filtre plissé plat PES résistant à l'humidité. Un connecteur intégré avec fonction marche/arrêt automatique facilite le travail avec les outils électroportatifs tandis que le commutateur rotatif central permet une sélection simple des programmes d'aspiration et que le régime est réglable en continu à l'aide d'un bouton rotatif séparé. Un vaste éventail d'accessoires est inclus de série et se range confortablement dans le rangement pour flexible d'aspiration et accessoires intégré.
Caractéristiques et avantages
Guidon ergonomique réglableGrâce à son verrouillage rapide, le guidon réglable s’adapte simplement à la taille de l’opérateur. Pour ranger l’appareil sans encombrer, le guidon est simplement rabattu complètement vers le bas.
Flexible de vidange résistant aux hydrocarburesFlexible de vidange intégré, résistant aux hydrocarbures, pour vidanger confortablement les liquides.
Suceur sol large avec inserts vite à changerSuceur sol avec brosses et lèvres en caoutchouc. Passage sans effort entre aspiration à sec et aspiration des liquides.
Sélecteur rotatif central
- Les programmes d’aspiration peuvent être choisis et réglés de manière confortable au moyen du sélecteur rotatif central.
Spécifications
Données techniques
|Débit d'air (l/s)
|74
|Dépression (mbar/kPa)
|273 / 27.3
|Volume de la cuve (l)
|50
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Puissance absorbée (W)
|max. 1380
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|7.5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|68
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|18.3
|Poids emballage inclus (kg)
|24.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|640 x 370 x 1045
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 4 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 550 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Largeur suceur eau et poussières: 360 mm
- Suceur pour fentes
- Manchon de raccordement pour outils électriques
- Flexible d'évacuation (résistant à l'huile)
- Filtre plissé plat: PES avec revêtement PTFE
- Guidon
Équipement
- Classe de poussière: L
- Arrêt automatique à la quantité de remplissage maximale
- Marche/arrêt automatique pour outils électroportatifs
- Préparation antistatique
- Décolmatage du filtre: Décolmatage automatique du filtre Tact
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Classe de protection: I
- Poulie d'arrêt
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Adapté à l'aspiration des surfaces humides et sèches
Accessoires
Pièces de rechange NT 50/1 Tact Te L
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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