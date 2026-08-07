Dank einer zukunftsweisenden und umweltschonenden Säurekombination aus Methansulfonsäure und Zitronensäure ist der gebrauchsfertige Unterhaltsreiniger SanitPro CA 20 R eco!perform von Kärcher die ideale Wahl zur schnellen und gründlichen Sanitärreinigung. Dabei beseitigt das umweltfreundliche, mit dem EU Ecolabel und dem Umweltzeichen der Republik Österreich ausgezeichnete Reinigungsmittel mühelos Kalkrückstände, Kalkseife, Urinstein, aber auch leichte Verschmutzungen durch Seifenrückstände und organisches Material. Entwickelt zum manuellen Feuchtwischen mit der Sprühmethode und sehr einfach zu handhaben reinigt der gebrauchsfertige Sanitärreiniger alle typischen Keramik-, Edelstahl-, Chrom-, Glas- und Kunststoffoberflächen genauso schonend wie gründlich. Dabei trocknet er sehr schnell und streifenfrei ab und hinterlässt einen angenehmen, frischen Zitrusduft. SanitPro CA 20 R eco!perform ist auch in einer praktischen und wiederbefüllbaren 0,5-Liter-Mehrwegflasche erhältlich, die sich zudem zur Anwendung mit dem hochwertigen Mehrweg-2-in-1-Schaumsprühkopf von Kärcher eignet.