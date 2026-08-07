SanitPro Unterhaltsreiniger CA 20 R eco!perform, 0.5l
Gebrauchsfertiger Sanitärreiniger mit zukunftsweisender Säurekombination. Extra reinigungsstark und dennoch umweltfreundlich. Mit EU Ecolabel-Zertifizierung.
Dank einer zukunftsweisenden und umweltschonenden Säurekombination aus Methansulfonsäure und Zitronensäure ist der gebrauchsfertige Unterhaltsreiniger SanitPro CA 20 R eco!perform von Kärcher die ideale Wahl zur schnellen und gründlichen Sanitärreinigung. Dabei beseitigt das umweltfreundliche, mit dem EU Ecolabel und dem Umweltzeichen der Republik Österreich ausgezeichnete Reinigungsmittel mühelos Kalkrückstände, Kalkseife, Urinstein, aber auch leichte Verschmutzungen durch Seifenrückstände und organisches Material. Entwickelt zum manuellen Feuchtwischen mit der Sprühmethode und sehr einfach zu handhaben reinigt der gebrauchsfertige Sanitärreiniger alle typischen Keramik-, Edelstahl-, Chrom-, Glas- und Kunststoffoberflächen genauso schonend wie gründlich. Dabei trocknet er sehr schnell und streifenfrei ab und hinterlässt einen angenehmen, frischen Zitrusduft. SanitPro CA 20 R eco!perform ist auch in einer praktischen und wiederbefüllbaren 0,5-Liter-Mehrwegflasche erhältlich, die sich zudem zur Anwendung mit dem hochwertigen Mehrweg-2-in-1-Schaumsprühkopf von Kärcher eignet.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|0.5
|Verpackungseinheit (Stück)
|12
|pH-Wert
|2
|Gewicht (kg)
|0.5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|302 x 187 x 244
Eigenschaften
- Gebrauchsfertiger Sanitär-Unterhaltsreiniger
- Entfernt Kalk-, Seifen- und Urinstein-Flecke sowie sonstige typische Verschmutzungen im Sanitärbereich
- Ausgelegt auf hohe Reinigungsleistung
- Gespülte Oberflächen trocknen streifenfrei ab
- Mit Easy-to-clean Effekt. Erleichtert nachfolgende Reinigungen
- Leichte, ergonomische 500ml-Sprühflasche mit professionellem Sprayer mit Schaumdüse
- Weniger Entsorgungsaufwand durch wiederverwendbare professionelle Sprayer
- Angenehmer, frischer Duft
- Trägt das europäische Umweltzeichen (EU Ecolabel)
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
- Signalwort Gefahr
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P280a Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P332 + P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Videos
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Sanitärbereich