Détergent d'entretien SanitPro CA 20 R eco!perform, 0.5l
Nettoyant pour sanitaires prêt à l'emploi avec une combinaison d'acides novatrice. Particulièrement puissant et néanmoins respectueux de l'environnement. Certifié par l'écolabel européen.
Une combinaison d'acides novatrice et respectueuse de l'environnement à base d'acide méthanesulfonique et d'acide citrique fait du nettoyant d'entretien prêt à l'emploi SanitPro CA 20 R eco!perform de Kärcher le choix idéal pour un nettoyage rapide et rigoureux des sanitaires. Le détergent respectueux de l'environnement, portant l'écolabel européen et le label environnemental de la république d'Autriche élimine sans effort les résidus de calcaire, le savon calcaire, le tartre urinaire, mais aussi les salissures légères dues aux résidus de savon et aux substances organiques. Développé pour le lavage manuel à faible humidité avec la méthode spray et très facile à utiliser, ce nettoyant pour sanitaires prêt à l'emploi nettoie avec autant de douceur que de rigueur toutes les surfaces typiques en céramique, en acier inoxydable, chromées, vitrées et en plastique. En outre, il sèche très rapidement et sans traces en laissant un parfum d'agrumes frais et agréable. SanitPro CA 20 R eco!perform est aussi disponible dans un flacon réutilisable de 0,5 litre, pratique et rechargeable, qui est de plus adapté à l'utilisation avec la tête de pulvérisation de mousse 2 en 1 réutilisable et haut de gamme de Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|0.5
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|12
|pH
|2
|Poids (kg)
|0.5
|Poids emballage inclus (kg)
|0.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|302 x 187 x 244
Propriétés
- Nettoyant d'entretien pour sanitaires prêt à l'emploi
- Élimine les taches de calcaire, de savon et de tartre urinaire ainsi que d'autres salissures typiques des sanitaires
- Conçu pour une puissance de nettoyage élevée
- Les surfaces rincées sèchent sans traces
- Avec effet Easy-to-clean. Facilite les nettoyages ultérieurs
- Pulvérisateur léger et ergonomique de 500 ml muni d'un dispositif de pulvérisation professionnel avec canon à mousse
- Moins d'éléments à éliminer grâce à des dispositifs de pulvérisation professionnels réutilisables
- Parfum de fraîcheur agréable
- Porte le label environnemental européen (écolabel européen)
Avertissements
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H315 Provoque une irritation cutanée
- H318 Provoque de graves lésions des yeux
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P280a Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P332 + P313 En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin.
Vidéos
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Sanitaires