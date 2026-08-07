Une combinaison d'acides novatrice et respectueuse de l'environnement à base d'acide méthanesulfonique et d'acide citrique fait du nettoyant d'entretien prêt à l'emploi SanitPro CA 20 R eco!perform de Kärcher le choix idéal pour un nettoyage rapide et rigoureux des sanitaires. Le détergent respectueux de l'environnement, portant l'écolabel européen et le label environnemental de la république d'Autriche élimine sans effort les résidus de calcaire, le savon calcaire, le tartre urinaire, mais aussi les salissures légères dues aux résidus de savon et aux substances organiques. Développé pour le lavage manuel à faible humidité avec la méthode spray et très facile à utiliser, ce nettoyant pour sanitaires prêt à l'emploi nettoie avec autant de douceur que de rigueur toutes les surfaces typiques en céramique, en acier inoxydable, chromées, vitrées et en plastique. En outre, il sèche très rapidement et sans traces en laissant un parfum d'agrumes frais et agréable. SanitPro CA 20 R eco!perform est aussi disponible dans un flacon réutilisable de 0,5 litre, pratique et rechargeable, qui est de plus adapté à l'utilisation avec la tête de pulvérisation de mousse 2 en 1 réutilisable et haut de gamme de Kärcher.