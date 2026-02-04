Die KIRA BD 200 ist eine intelligente, vollautonome Scheuersaugmaschine mit bewährter Scheibenbürstentechnik – ideal für glatte, empfindliche und glänzende Oberflächen. Dank großer Arbeitsbreite, hoher Fahrgeschwindigkeit und langlebiger Bürsten erreicht sie eine hohe Flächenleistung bei besonders leisem Betrieb. Unterschiedliche Pads und Bürsten sowie der Einsatz von Diamantpads zur Glanzerhaltung oder -erzeugung machen sie vielseitig einsetzbar. Ein leistungsstarkes Multisensorsystem mit 360°-Rundumsicht sorgt für zuverlässige Navigation und erkennt selbst Überhänge und Glasflächen. Für maximale Autonomie kann die separat erhältliche Dockingstation genutzt werden – sie übernimmt Frischwasserbefüllung, Schmutzwasserentleerung und Batterieladung automatisch. Reinigungsaufgaben lassen sich über die Kalenderfunktion vorausschauend planen und flexibel anpassen. Die KIRA BD 200 kann vollständig autonom oder manuell als Aufsitzmaschine betrieben werden. Über den KIRA Equipmentmanager und die KIRA Robots App ist sie jederzeit vernetzt.