Scheuersaugmaschine KIRA BD 200
Die KIRA BD 200 reinigt effizient große Flächen. Mit Scheibenbürsten ideal für glatte, empfindliche Böden – intelligent, zeitsparend und leistungsstark bei jeder Anwendung.
Die KIRA BD 200 ist eine intelligente, vollautonome Scheuersaugmaschine mit bewährter Scheibenbürstentechnik – ideal für glatte, empfindliche und glänzende Oberflächen. Dank großer Arbeitsbreite, hoher Fahrgeschwindigkeit und langlebiger Bürsten erreicht sie eine hohe Flächenleistung bei besonders leisem Betrieb. Unterschiedliche Pads und Bürsten sowie der Einsatz von Diamantpads zur Glanzerhaltung oder -erzeugung machen sie vielseitig einsetzbar. Ein leistungsstarkes Multisensorsystem mit 360°-Rundumsicht sorgt für zuverlässige Navigation und erkennt selbst Überhänge und Glasflächen. Für maximale Autonomie kann die separat erhältliche Dockingstation genutzt werden – sie übernimmt Frischwasserbefüllung, Schmutzwasserentleerung und Batterieladung automatisch. Reinigungsaufgaben lassen sich über die Kalenderfunktion vorausschauend planen und flexibel anpassen. Die KIRA BD 200 kann vollständig autonom oder manuell als Aufsitzmaschine betrieben werden. Über den KIRA Equipmentmanager und die KIRA Robots App ist sie jederzeit vernetzt.
Merkmale und Vorteile
Dockingstation (optional)Ermöglicht vollautonomen Betrieb. Ressourcenaustausch (Frischwasser befüllen, Schmutzwasser ablassen, Tank spülen, Batterie laden) kann durch Roboter autonom durchgeführt werden. Optionales Zubehör, Roboter kann auch ohne Dockingstation betrieben werden.
HindernisumfahrungErkennt unbekannte Hindernisse zuverlässig. Selbsttätige Planung von Ausweichrouten. Autonome Fahrmanöver bei Bedarf.
InfrastrukturanbindungDie KIRA BD 200 lässt sich nahtlos in bestehende Infrastrukturen integrieren. Rolltor- und VDA-5050-Anbindung ermöglichen eine effiziente und flexible Zusammenarbeit mit anderen Systemen und Geräten und bieten somit ein hohes Maß an Automatisierung und Prozessoptimierung. Optionales Zubehör, Roboter kann auch ohne Dockingstation betrieben werden.
Bewährte Scheibenbürstentechnik
- Besonders reinigungsstark und gleichzeitig schonend auf glatten und empfindlichen Flächen.
- Geringer Bürstenverschleiß.
- Umfangreiche Auswahl an unterschiedlichen Bürsten und Pads, z. B. Einsatz von Diamantpads zur Glanzerhaltung/-erzeugung möglich.
Verlässliche Navigation durch Multisensorsystem
- Leistungsstarke Sensorik und 360°-Rundumsicht.
- Zuverlässige Erkennung von Überhängen und Glas.
- Sensorische Überwachung der Seitenbereiche.
Sicherheitszertifiziert
- Sichere und berührungslose Erkennung von Hindernissen, Abstürzen und Personen.
- Nach CSA_22.2 No. 336-17 und IEC 63327 sicherheitszertifiziert.
- Geeignet für den Betrieb bei Publikumsverkehr.
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- Betrieb wahlweise autonom oder manuell.
- Ermöglicht manuelles Spot Cleaning.
- Erlaubt mehrere Nutzerprofile mit individuellen Berechtigungen.
Konnektivität
- Direkter Zugriff auf KIRA Equipmentmanager und die KIRA Robots App.
- Versand von Benachrichtigungen und Statusmeldungen auf mobile Endgeräte.
- Umfasst Reinigungsberichte, Gerätestatus, Störungen und vieles mehr.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Nennleistungsaufnahme (W)
|2250
|Leistung Traktionsmotor (W)
|1300
|Leistung Turbine (W)
|552
|Leistung Bürstenmotor (W)
|1200
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|900
|Bürstenanpressdruck (g/cm²)
|29
|Bürstendrehzahl (U/min)
|177
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|1100
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|200 / 200
|Reinigungsmitteltank (l)
|10
|Theoretische Flächenleistung, autonom (m²/h)
|max. 4860
|Flächenleistung je Tankfüllung (m²)
|7143
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|100 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Anzahl der Batterien
|4
|Batterietyp
|Li-Ion
|Batteriespannung/-kapazität (V/Ah)
|24 / 320
|Batterielaufzeit (h)
|ca. 4
|Batterieladezeit (h)
|ca. 4.7
|Geschwindigkeit autonom (km/h)
|max. 5.4
|Schalldruckpegel (dB(A))
|64.5
|Gangwendebreite autonom (m)
|2.8
|Steigfähigkeit (%)
|max. 6
|Durchfahrtsbreite autonom (mm)
|1350
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|635
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|635
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|637.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1944 x 1138 x 1471
Lieferumfang
- Batterie und Ladegerät
- Scheibenbürste: 2 Stück
- Rundumkennleuchte
Ausstattung
- Batterie
- Typ Sauglippen: Linatex®
- DOSE
- Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung
- Großes, hochauflösendes Touchdisplay
- Dockingfähig
- Rolltorsteuerung vorbereitet
- Autonome Reinigung
- Mit manuellem Fahrmodus
- Einfache und intuitive Einrichtung ohne Expertenwissen
- Leistungsstarke Sensoren
- Hindernis- und Absturzerkennung
- Autonomes Ausweichen bei Hindernissen
- Sicherheitszertifiziert für Publikumsverkehr
- Erstellung von Reinigungsberichten
- Notifications auf mobile Endgeräte
- Kalenderfunktion
- Auto-Fill
- Farbige Lichter zur Anzeige des Verhaltens und Betriebszustands des Roboters
- Kärcher Farb- und Bedienkonzept
- Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter
- Mit Einlernmodus (Teach and Repeat)
- Bürstentyp: Scheibenbürste
- Variabler Anpressdruck
- Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken
- Unterdrucksensor zur Erkennung von Blockaden
- Detektion von leerem Reinigungsmitteltank
- Bedienung per App
- Kommunikationsschnittstelle: VDA 5050
- Reinigungsmitteldosierung
Anwendungsgebiete
- Große Flächen mit empfindlichen, glatten und glänzenden Oberflächen
- Für große komplette Flächen und Teilbereiche
- Für Einsätze während des Publikumsverkehrs geeignet
- Ideal für Flughäfen, Bahnhöfe, Produktions- und Fertigungshallen, Logistikhallen, Messe-, Kongress- und Konzerthallen und vieles mehr
- Einsetzbar im Transportwesen, der Industrie sowie der Gebäudereinigung