Autolaveuse aspirante KIRA BD 200
La KIRA BD 200 est parfaite pour le nettoyage efficace de grandes surfaces. Avec ses brosses-disques, elle excelle sur les sols lisses et délicats – intelligence, gain de temps et performances à chaque utilisation.
La KIRA BD 200 est une autolaveuse aspirante intelligente et entièrement autonome avec technologie à brosse-disque brevetée – idéale pour les surfaces lisses, délicates et brillantes. Grâce à sa grande largeur de travail, à sa vitesse de déplacement élevée et à ses brosses-disques longue durée, elle offre un rendement surfacique élevé et un faible niveau sonore. Le grand choix de pads et de brosses ainsi que l'utilisation de pads diamant pour la brillance des surfaces assurent sa polyvalence. Sa technologie multicapteurs performante avec visibilité panoramique à 360° offre un système de navigation performant et détecte même les pentes ainsi que les surfaces vitrées. La station d'accueil disponible séparément permet une autonomie maximale ; elle se charge automatiquement du remplissage du réservoir d'eau propre, de la vidange de l'eau sale et de la recharge de la batterie. La fonction calendrier permet de planifier les tâches de nettoyage en amont et de les adapter avec souplesse. La KIRA BD 200 peut fonctionner de manière entièrement autonome ou manuellement en version autoportée. Elle est connectée en permanence via le portail web KIRA Equipment Manager et l'application mobile KIRA Robots.
Caractéristiques et avantages
Station d'accueil (en option)Permet un fonctionnement entièrement autonome. Le remplacement des ressources (remplissage du réservoir d'eau propre, vidange de l'eau sale, rinçage du réservoir, chargement de la batterie) peut être effectué de manière autonome par le robot. Accessoire en option, le robot peut également fonctionner sans station d'accueil.
Contournement des obstaclesDétection fiable des obstacles inconnus. Planification autonome d'itinéraires de contournement. Manœuvres automatiques le cas échéant.
Connexion réseauLa KIRA BD 200 s'intègre aisément dans les infrastructures existantes. La connexion entre les portes à enroulement et l'interface VDA 5050 permet un travail efficace et flexible avec d'autres systèmes et appareils pour un haut niveau d'automatisation et d'optimisation des processus. Accessoire en option, le robot peut également fonctionner sans station d'accueil.
Technologie à brosse-disque éprouvée
- Puissance de nettoyage élevée et nettoyage en douceur des surfaces lisses et délicates.
- Usure des brosses réduite.
- Grand choix de brosses et de pads, p. ex. des pads diamant pour la brillance des surfaces.
Système de navigation performant grâce à la technologie multicapteurs
- Capteurs performants et visibilité panoramique à 360°.
- Détection fiable des pentes et des surfaces vitrées.
- Surveillance par capteurs des zones latérales.
Certifié en matière de sécurité
- Détection sûre et sans contact des obstacles, des chutes et des personnes.
- Avec certification de sécurité selon CSA_22.2 No. 336-17 et CEI 63327.
- Adapté à l'utilisation dans les lieux recevant du public.
Possibilités d'utilisation variées
- Fonctionnement autonome ou manuel au choix.
- Nettoyage manuel possible de lieux spécifiques.
- Plusieurs profils d'utilisateur possibles avec autorisations individuelles.
Connectivité
- Accès direct au portail web KIRA Equipment Manager et à l'application mobile KIRA Robots.
- Envoi de notifications et de messages d'état sur des appareils mobiles.
- Avec rapports de nettoyage, état de l'appareil, pannes, etc.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|2250
|Puissance du moteur à traction (W)
|1300
|Puissance turbine (W)
|552
|Puissance du moteur des brosses (W)
|1200
|Largeur de travail des brosses (mm)
|900
|Pression de contact des brosses (g/cm²)
|29
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|177
|Largeur d'aspiration (mm)
|1100
|Réservoir eau propre/sale (l)
|200 / 200
|Réservoir à détergent (l)
|10
|Rendement surfacique théorique, autonome (m²/h)
|max. 4860
|Rendement surfacique par remplissage de réservoir (m²)
|7143
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Nombre de batteries
|4
|Type de batterie
|Li-Ion
|Tension/capacité de la batterie (V/Ah)
|24 / 320
|Autonomie de la batterie (h)
|env. 4
|Durée de charge de la batterie (h)
|env. 4.7
|Vitesse autonome (km/h)
|max. 5.4
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|64.5
|Largeur de rotation autonome (m)
|2.8
|Franchissement de déclivités (%)
|max. 6
|Largeur de trajectoire autonome (mm)
|1350
|Poids sans accessoires (kg)
|635
|Poids (avec accessoire) (kg)
|635
|Poids emballage inclus (kg)
|637.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1944 x 1138 x 1471
Inclus dans la livraison
- Batterie et chargeur
- Brosse-disque: 2 Pièce(s)
- Gyrophare
Équipement
- Batterie
- Type de raclettes d'aspiration: Linatex®
- DOSE
- Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Grand écran tactile haute résolution
- Compatible avec la station d'accueil
- Commande de volet roulant préparée
- Nettoyage autonome
- Avec mode de déplacement manuel
- Configuration simple et intuitive ne nécessitant pas de connaissances spécialisées
- Des capteurs puissants
- Détection d'obstacle et de chute
- Escamotage automatique en cas d'obstacle
- Sécurité certifiée pour le public
- Création de rapports de nettoyage
- Messages sur appareils mobiles
- Fonction de programmation
- Système Auto-Fill
- Voyants colorés pour indiquer le comportement et l'état de fonctionnement du robot
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Avec mode d'apprentissage (Teach and Repeat)
- Type de brosse: Brosse-disque
- Pression de contact variable
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Capteur de dépression pour la détection des blocages
- Détection du réservoir à détergent vide
- Commande via application
- Interface de communication: VDA 5050
- Dosage de détergent
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de grandes surfaces avec des sols délicats, lisses et brillants
- Nettoyage de grandes surfaces entières ou de zones partielles
- Adapté à l'utilisation dans les lieux recevant du public
- Solution idéale p. ex. pour les aéroports, les gares, les sites industriels de production et de fabrication, les entrepôts logistiques ou les salles d'exposition, de congrès et de concert
- Utilisable dans le secteur des transports, l'industrie et le nettoyage de bâtiments