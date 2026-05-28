Akku-Bürstsauger CV 30/2 Bp Adv
Automatische Bodenerkennung, Bürstenreinigungsfunktion, geringe Unterfahrhöhe und Flächendüse: Der CV 30/2 Bp Adv ist der erste akkubetriebene Bürstsauger für alle Teppich- und Hartflächen.
Serienmäßig mit extra Flächendüse: Der professionelle Akku-Bürstsauger CV 30/2 Bp Adv punktet mit besten Reinigungsergebnissen und Anwenderfreundlichkeit. Der kabellose und kompakte 3-Liter-Bürstsauger passt sich dank automatischer Bodenerkennung an alle Teppich- und Hartflächen an. Die Fasern von Textilböden werden tiefenwirksam gereinigt und sichtbar aufgerichtet. Mit seiner besonders geringen Unterfahrhöhe eignet sich der akkubetriebene und wendige Bürstsauger perfekt für Reinigungskräfte in der Gebäudereinigung oder der Hotellerie zur Reinigung unter Betten und unter anderem Inventar. Ebenso praktisch: die schnelle und hygienische Bürstenwalzen-Selbstreinigungsfunktion, die komfortabel per Fußschalter bedient werden kann. Von der Bürstenwalze aufgenommene Haare werden durchtrennt und die Reste anschließend automatisch abgesaugt. Der Ein-/Ausschalter, eco!efficiency-Modus und die LED-Anzeige der Akkurestlaufzeit am innovativen Handgriff runden das Gerät ab. Bitte beachten Sie, dass beim CV 30/2 Bp Adv der kraftvolle Kärcher Battery Power+-Akku sowie das zugehörige Ladegerät separat zu erwerben sind. Ein hochwirksamer HEPA-14-Filter ist optional erhältlich.
Merkmale und Vorteile
Automatische BodenerkennungAutomatische Anpassung der Reinigungsleistung an die jeweilige Oberfläche. Hervorragende Reinigungsergebnisse auf Textil- und Hartflächen.
Bürstenwalzen-Selbstreinigungsfunktion per FußschalterVon der Bürste aufgenommene Haare werden durchtrennt und abgesaugt. Schnelle, effektive Reinigung der Bürstenwalze, ohne diese zu entnehmen. Kontaktlose und damit besonders hygienische Reinigung der Bürstenwalze.
Vielseitiges ZubehörFlexible Flächendüse zur Reinigung von Böden, auf Schränken und über Kopf. Praktische Polsterdüse und Fugendüse.
Multifunktionaler, innovativer Griff mit LED-Display
- Mit ergonomisch angebrachtem Ein-/Ausschalter.
- Mit eco!efficiency-Modus: verlängert Akkulaufzeit, reduziert Arbeitsgeräusch.
- LED-Display mit praktischer Anzeige der Akkurestlaufzeit.
Kompakte Bauweise mit sehr geringer Unterfahrhöhe
- Der flexible Bürstsauger kann flach auf dem Boden ausgerichtet werden.
- Erlaubt das mühelose Saugen unter Betten und anderem Mobiliar.
36 V Kärcher Battery Power+-Akkuplattform
- Kompatibel mit allen 36 V Kärcher Battery Power+-Akkus und Battery Power-Akkus.
- Schneller und bedarfsgerechter Wechsel des Akkus auf andere Geräte.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akkuplattform
|36-V-Akkuplattform
|Vakuum (mbar/kPa)
|187 / 18.7
|Luftmenge (l/s)
|34
|Nennleistung (W)
|420
|Schalldruckpegel (dB(A))
|64
|Behälterinhalt (l)
|3
|Arbeitsbreite (cm)
|30
|Anzahl benötigter Akkus (Stück)
|1
|Leistung je Akkuladung (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (/min)
|eco!efficiency-Modus: / max. 50 (6,0 Ah) Power-Modus: / max. 32 (6,0 Ah) eco!efficiency-Modus: / max. 67 (7,5 Ah) Power-Modus: / max. 47 (7,5 Ah)
|Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min)
|44 / 68
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|6.5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|9.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|260 x 310 x 1150
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Anzahl Filtertüten: 1 Stück
- Fugendüse
- Polsterdüse
- Flächendüse
- Härtegrad Bürstenwalze: Mittelweich
- Anzahl Bürstenwalze: 1 Stück
- Farbe Bürstenwalze: Schwarz
- Saugrohr, herausnehmbar
- Dehnsaugschlauch
Ausstattung
- Material Filtertüte: Vlies
Videos
Anwendungsgebiete
- Besonders für Einsätze in der Gebäudereinigung und Hotellerie zu empfehlen
Zubehör
Alle Produkte, welche mit dem Akku kompatibel sind
CV 30/2 Bp Adv Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.