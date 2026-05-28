Aspiro-brosseur sans fil CV 30/2 Bp Adv
Détection automatique du sol, fonction de nettoyage de la brosse, faible hauteur de passage et suceur grandes surfaces : le CV 30/2 Bp Adv est le premier aspiro-brosseur fonctionnant sur batterie pour toutes les moquettes et surfaces dures.
Équipé de série d'un suceur spécial grandes surfaces : l'aspiro-brosseur à batterie professionnel CV 30/2 Bp Adv se distingue par son résultat de nettoyage optimal et sa facilité d'utilisation. Cet aspiro-brosseur sans fil et compact de 3 litres s'adapte à toutes les moquettes et surfaces dures grâce à la détection automatique du sol. Il nettoie les sols textiles jusqu'au cœur des fibres et redresse visiblement ces dernières. Grâce à sa hauteur de passage particulièrement faible, cet aspiro-brosseur fonctionnant sur batterie et maniable est parfait pour le personnel de nettoyage dans le secteur du nettoyage de bâtiments ou de l'hôtellerie pour le nettoyage sous les lits ou autres aménagements. Également pratique : la fonction d'auto-nettoyage rapide et hygiénique de la brosse-rouleau qui s'utilise confortablement à l'aide d'une pédale. Les cheveux ramassés par la brosse-rouleau sont sectionnés puis les restes sont aspirés automatiquement. L'interrupteur Marche/Arrêt, le mode eco!efficiency et l'affichage à LED de l'autonomie restante de la batterie sur la poignée innovante viennent compléter l'équipement l'appareil. Veuillez noter que pour le CV 30/2 Bp Adv, la puissante batterie Kärcher Battery Power+ ainsi que le chargeur correspondant doivent être achetés séparément. Un filtre HEPA 14 hautes performances est disponible en option.
Caractéristiques et avantages
Détection automatique du solAjustement automatique de la puissance de nettoyage en fonction de la surface. Excellents résultats de nettoyage sur les surfaces textiles et dures.
Fonction d'auto-nettoyage de la brosse-rouleau à l'aide d'une pédaleLes cheveux ramassés par la brosse sont sectionnés et aspirés. Nettoyage rapide et efficace de la brosse-rouleau, sans avoir à retirer celle-ci. Nettoyage sans contact et donc particulièrement hygiénique de la brosse-rouleau.
Accessoires polyvalentsSuceur grandes surfaces flexible pour le nettoyage des sols, sur les armoires et en hauteur. Suceur fauteuil et suceur pour fentes pratiques.
Poignée multifonction innovante avec afficheur à LED
- Doté d'un interrupteur Marche/Arrêt ergonomique.
- Avec mode eco!efficiency : prolonge l'autonomie de la batterie, réduit le niveau sonore.
- Afficheur à LED avec affichage pratique de l'autonomie restante de la batterie.
Format compact avec une très faible hauteur de passage
- Cet aspiro-brosseur flexible peut être positionné à plat par rapport au sol.
- Permet d'aspirer facilement sous les lits ou autres meubles.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V
- Compatible avec toutes les batteries Kärcher Battery Power+ et Battery Power 36 V.
- Changement de batterie rapide entre différents appareils en fonction des besoins.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Dépression (mbar/kPa)
|187 / 18.7
|Débit d'air (l/s)
|34
|Puissance nominale (W)
|420
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|64
|Volume de la cuve (l)
|3
|Largeur de travail (cm)
|30
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|1
|Puissance par charge de batterie (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode eco!efficiency : / max. 50 (6,0 Ah) Mode Power : / max. 32 (6,0 Ah) Mode eco!efficiency : / max. 67 (7,5 Ah) Mode Power : / max. 47 (7,5 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|44 / 68
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|6.5
|Poids emballage inclus (kg)
|9.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|260 x 310 x 1150
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Suceur pour fentes
- Suceur fauteuil
- Suceur grandes surfaces
- Degré de dureté brosse-rouleau: moyennement souple
- Nombre de brosses-rouleaux: 1 Pièce(s)
- Couleur brosse-rouleau: noir
- Tube d’aspiration amovible
- Flexible d’aspiration cannelé
Équipement
- Matériau sac filtrant: Non tissé
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Particulièrement adapté aux interventions dans le nettoyage des bâtiments et dans l'hôtellerie
Accessoires
Tous les produits compatibles avec la batterie
Pièces de rechange CV 30/2 Bp Adv
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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