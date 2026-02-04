CV 30/2 Bp : votre meilleur allié en toutes circonstances

Appareil aux multiples possibilités, le nouvel aspiro-brosseur sans fil CV 30/2 Bp assure un nettoyage toujours optimal. Grâce à sa faible hauteur de passage, cet aspirateur compact nettoie facilement sous les lits et autres meubles. Pratique, le suceur grandes surfaces s'utilise pour aspirer les tables, les armoires, les cadres de portes, les plafonds et les lampes ou dans les endroits exigus.

La compacité et la maniabilité sont ses atouts.

Facilité d'utilisation, mobilité hors pair et élimination efficace des saletés : le CV 30/2 Bp est l'aspiro-brosseur idéal pour le nettoyage professionnel. Avec sa technologie de détection automatique du sol, il assure une excellente puissance de nettoyage sur les moquettes et les surfaces dures. Sans fil, cet aspiro-brosseur compact est extrêmement maniable et simple d'utilisation. Avec lui, plus besoin de chercher une prise, aucun câble ne vous gêne dans vos mouvements.