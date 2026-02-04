Aspiro-brosseur sans fil
Les aspiro-brosseurs sans fil de Kärcher s'illustrent par une puissance de nettoyage élevée sur des surfaces dures et des moquettes ; de plus, ils sont flexibles et robustes. La brosse-rouleau nettoie en profondeur et redresse les fibres, pour un résultat parfait de nettoyage.Les aspiro-brosseurs sans fil de Kärcher se distinguent entre autres par une détection automatique du sol, une fonction de nettoyage de la brosse, un afficheur LC et une hauteur de passage particulièrement faible.
CV 30/2 Bp : votre meilleur allié en toutes circonstances
Appareil aux multiples possibilités, le nouvel aspiro-brosseur sans fil CV 30/2 Bp assure un nettoyage toujours optimal. Grâce à sa faible hauteur de passage, cet aspirateur compact nettoie facilement sous les lits et autres meubles. Pratique, le suceur grandes surfaces s'utilise pour aspirer les tables, les armoires, les cadres de portes, les plafonds et les lampes ou dans les endroits exigus.
La compacité et la maniabilité sont ses atouts.
Facilité d'utilisation, mobilité hors pair et élimination efficace des saletés : le CV 30/2 Bp est l'aspiro-brosseur idéal pour le nettoyage professionnel. Avec sa technologie de détection automatique du sol, il assure une excellente puissance de nettoyage sur les moquettes et les surfaces dures. Sans fil, cet aspiro-brosseur compact est extrêmement maniable et simple d'utilisation. Avec lui, plus besoin de chercher une prise, aucun câble ne vous gêne dans vos mouvements.
UN RÉSULTAT PARFAIT PLUS RAPIDEMENT
Détection automatique du sol
L'aspirateur détecte automatiquement le sol sur lequel il se trouve pour adapter sa puissance. Cette technologie assure ainsi d'excellents résultats de nettoyage tant sur les surfaces textiles que sur les sols durs
Fonction d'auto-nettoyage de la brosse-rouleau
Un appui sur la pédale permet d'activer la fonction de nettoyage de la brosse-rouleau. Les cheveux ramassés par la brosse-rouleau sont sectionnés, puis complètement aspirés. L'aspirateur assure ainsi le nettoyage rapide, efficace et hygiénique de la brosse-rouleau sans qu'il soit nécessaire de la retirer manuellement. Le gain de temps est appréciable lors du processus de nettoyage.
Format compact et faible hauteur de passage
De design ultraplat, cet aspirateur compact et maniable est idéal pour le nettoyage optimal en profondeur sous les meubles bas comme les lits ou les commodes.
Des qualités intrinsèques exceptionnelles
découvrez les avantages du nouvel aspiro-brosseur sans fil CV 30/2 Bp !
Puissante batterie Kärcher Battery Power+ 36 V
Puissance hors pair et flexibilité du sans-fil : la batterie est compatible avec tous les appareils des plateformes de batterie Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 36 V.
Design durable et compact
Design durable et compact
Informations toujours précises
La batterie de 36 V vous informe lors du nettoyage. Elle reconnaît l'appareil et affiche automatiquement l'autonomie restante pendant l'aspiration.
Poignée multifonction innovante avec afficheur à LED
La poignée est dotée d'un interrupteur marche/arrêt ergonomique, d'un afficheur à LED avec affichage pratique de l'autonomie restante de la batterie et du mode eco!efficiency qui prolonge l'autonomie de la batterie et réduit le niveau sonore lors de l'aspiration.
Travail simple et ergonomique
Le CV 30/2 Bp permet une utilisation simple et intuitive. De design ergonomique, il facilite le nettoyage, s'active et se désactive confortablement. Il est doté de la technologie de détection automatique du sol et de la fonction de nettoyage de la brosse-rouleau.
Filtre HEPA 14 hautes performances
Filtre HEPA 14 hautes performances
Vous avez toutes les cartes en main : vue d'ensemble des caractéristiques de performances
Poignée multifonction
Le CV 30/2 Bp est doté d'un afficheur à LED indiquant l'autonomie restante de la batterie. L'interrupteur marche/arrêt est pratique. Vous avez également la possibilité de basculer à tout moment en mode eco!efficiency. Celui-ci prolonge l'autonomie de la batterie et réduit le niveau sonore.
Afficheur à LED
Pendant le nettoyage, l'afficheur à LED affiche l'autonomie restante de la batterie Battery Power+ en minutes et les codes de service correspondants.
Concept d'utilisation intuitif
Toutes les fonctions s'activent facilement et de façon ergonomique sur la poignée du CV 30/2 Bp. Pour un processus de nettoyage simple, pratique et rapide.
Coulisseau à air parasite utile
La force de poussée importante nécessaire par exemple sur les moquettes à poils longs peut être réduite instantanément en tournant le coulisseau jaune pour l'ouvrir.
Suceur grandes surfaces
Le CV 30/2 Bp Adv est équipé de série d'un suceur grandes surfaces supplémentaire. Cet accessoire pratique est également disponible en option pour tous les autres modèles. Il permet un nettoyage en profondeur même dans les endroits difficiles d'accès comme sur les armoires, dans les coins et sous les meubles.
Batterie endurante
Batterie Battery Power+ hautes performances. La batterie lithium-ion 36 V offre une capacité de 6,0 Ah pour une autonomie élevée. Avec afficheur LCD à technologie temps réel innovante. Liberté de mouvement sans fil et nettoyage sans limites.
Fiabilité d'utilisation hors pair : aperçu des différentes technologies
Avec sa technologie de détection automatique du sol, sa fonction pratique de nettoyage de la brosse et son design ultraplat, le CV 30/2 Bp assure une excellente flexibilité et mobilité. La technologie de batterie 36 V permet un nettoyage nomade toujours parfait. Au quotidien, l'astucieux aspiro-brosseur sans fil offre une mobilité maximale et une grande polyvalence, notamment dans l'hôtellerie et le nettoyage de bâtiments.
Mobilité
Le CV 30/2 Bp offre une autonomie appréciable pour le nettoyage. La puissante batterie permet un nettoyage puissant et sans fil, quel que soit l'endroit. L'aspiro-brosseur ultraplat à faible hauteur de passage facilite le nettoyage en profondeur même sous les meubles bas comme les lits, les commodes et les armoires.
Filtre HEPA 14 en option
La sécurité avant tout : le filtre HEPA 14 disponible en option augmente la capacité filtrante et améliore la qualité de l'air expulsé. Avec un taux de séparation de 99,995 %, il est certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019. Même les aérosols, les virus et les germes sont interceptés de manière fiable et presque intégralement.
Mode eco!efficiency
Le mode économique eco!efficiency permet à la fois de réduire le niveau sonore lors du nettoyage et de prolonger nettement l'autonomie de la batterie.
Par des professionnels, pour des professionnels : À qui est destiné l'aspiro-brosseur sans fil CV 30/2 BP ?
Le Kärcher CV 30/2 Bp est surtout destiné au nettoyage professionnel régulier des sols durs ou textiles. Indépendant des prises de courant grâce à sa batterie, il assure aux professionnels une utilisation rapide, efficace et sans limites.
Entreprises de nettoyage de bâtiments
- Nettoyage professionnel des sols textiles et durs dans les zones ouvertes au public comme la réception, les bureaux ou les salles de conférence
- Nettoyage flexible et sans fil même sous les meubles très bas
Hôtellerie et tourisme
- Aspiro-brosseur sans fil professionnel pour tous les types de sols, durs ou textiles
- Nettoyage hors pair même sous les lits, commodes et armoires grâce à une faible hauteur de passage
- Suceur grandes surfaces pratique pour un nettoyage en profondeur même des armoires et des plafonds ou pour d'autres applications en hauteur
Plateformes de batterie Kärcher Battery Power+
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 18 V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 18 V sert de source d'énergie aux produits compacts et maniables.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V englobe des appareils puissants destinés au nettoyage des superficies étendues et à l'entretien des espaces verts.
