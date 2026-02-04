Akku-Bürstsauger
Kärcher Akku-Bürstsauger überzeugen mit hoher Reinigungsleistung auf Hart- und Teppichflächen, sind flexibel und robust. Die Bürstenwalze reinigt besonders gründlich und richtet die Fasern auf, für ein perfektes Reinigungsergebnis.Die Akku-Bürstsauger von Kärcher punkten u.a. mit automatischer Bodenerkennung, Bürstenabreinigungsfunktion, LED-Display und besonders geringer Unterfahrhöhe.
Der CV 30/2 Bp: ein zuverlässiger Partner in jeder Situation
Ein Gerät, viele Möglichkeiten: Mit unserem neuen Akku-Bürstsauger CV 30/2 Bp gelingt die Reinigung in jeder Situation. Dank der besonders geringen Unterfahrhöhe reinigt der kompakte Sauger problemlos unter Betten und anderem Mobiliar. Die praktische Flächendüse ermöglicht das Reinigen von Tischen, auf Schränken, Türrahmen, an Decken und Lampen oder in engen Bereichen.
Darauf kommt es an: kompakt und wendig im Einsatz
Einfache Bedienung, maximale Mobilität und effektive Schmutzentfernung: Der CV 30/2 Bp ist der ideale Bürstsauger für den professionellen Einsatz. Dank automatischer Bodenerkennung sorgt er auf allen Teppich- und Hartflächen für eine hervorragende Reinigungsleistung. Der platzsparende Akku-Bürstsauger reinigt hierbei kabellos und ist wendig und kinderleicht zu bedienen. Die Suche nach einer Steckdose und das hinderliche Kabel gehören damit der Vergangenheit an.
SCHNELLER ZUM PERFEKTEN ERGEBNIS
Automatische Bodenerkennung
Der Sauger erkennt automatisch den Untergrund, auf dem er sich befindet, und passt sein Leistungsniveau entsprechend an. So lassen sich sowohl auf Textil- als auch auf Hartflächen hervorragende Reinigungsergebnisse erzielen.
Zum Produkt
Selbstreinigungsfunktion der Bürstenwalze
Per Fussschalter wird die Reinigungsfunktion der Bürstenwalze aktiviert. Die aufgewickelten Haare werden zertrennt und vollständig eingesaugt. Der Sauger übernimmt so die schnelle, effektive und hygienische Reinigung der Bürstenwalze, ohne dass diese manuell entnommen werden muss. Das spart Zeit im Reinigungsprozess.
Zum Produkt
Kompakte Bauweise mit geringer Unterfahrhöhe
Der kompakte und wendige Sauger mit seinem ultraflachen Design eignet sich ideal für eine lückenlose und gründliche Reinigung unter flachem Mobiliar wie Betten, Möbeln oder Kommoden.
Zum Produkt
Weil die inneren Werte zählen:
Entdecken Sie die Vorteile unseres neuen Akku-Bürstsaugers CV 30/2 Bp
Kraftvoller 36 V Kärcher Battery Power+-Akku
Starke Leistung trifft kabellose Flexibilität: Der Akku ist mit allen Geräten der Akkuplattformen 36-V-Kärcher Battery Power+ und Battery Power kompatibel.
Langlebiges und kompaktes Design
Das kompakte und robuste Gerätedesign des CV 30/2 Bp ist extrem zuverlässig im Einsatz und sorgt durch seine hohe Lebensdauer gleichermaßen für eine hohe Wirtschaftlichkeit.
Immer bestens informiert
Der 36-Volt-Akku schafft Transparenz in der Anwendung. Er erkennt das gekoppelte Gerät und zeigt automatisch die verbleibende Restlaufzeit beim Saugen an.
Multifunktionaler innovativer Griff mit LED-Display
Ausgestattet mit ergonomischem Ein- und Ausschalter, LED-Display mit praktischer Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit und eco!efficiency-Modus, der die Laufzeit verlängert und Arbeitsgeräusche beim Saugen im laufenden Betrieb reduziert.
Einfache und ergonomische Bedienung
Der CV 30/2 Bp ist leicht und ohne Einweisung zu bedienen. Er unterstützt die Anwendung proaktiv, lässt sich komfortabel ein- und ausschalten und verfügt über ein ergonomisches Design. Mit automatischer Bodenerkennung sowie Bürstenwalzen-Reinigungsfunktion.
Hochwirksamer HEPA-14-Filter
Der optional erhältliche HEPA-14-Filter erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft. Mit einem Abscheidegrad von 99,995 % ist er nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert. Selbst Aerosole, Viren und Keime werden zuverlässig und nahezu vollständig aus der Luft gefiltert und nicht wieder an die Umgebungsluft abgegeben.
Sie haben es in der Hand: Die Leistungsmerkmale im Überblick
Multifunktionaler Handgriff
Der CV 30/2 Bp verfügt über eine LED-Display-Anzeige der Akku-Restlaufzeit. Der Ein- und Ausschalter ist komfortabel bedienbar. Zudem besteht die Möglichkeit, jederzeit in den praktischen eco!efficiency-Modus zu wechseln. Dieser verlängert die Akku-Restlaufzeit und reduziert das Arbeitsgeräusch.
LED-Display
Im Betrieb zeigt die LED-Anzeige die verbleibende Restlaufzeit des Battery Power+-Akkus in Minuten sowie entsprechende Servicecodes an.
Intuitives Bedienkonzept
Alle Funktionen können einfach und ergonomisch am Handgriff des CV 30/2 Bp gesteuert werden. Einfach, praktisch und schnell im Reinigungsprozess.
Nützlicher Falschluftring
Bei hohen Schiebekräften wie auf hochfaserigen Teppichböden lässt sich durch Drehen am gelben Ring die Falschluftabdeckung öffnen und die Schiebekraft sofort reduzieren.
Flächendüse
Der CV 30/2 Bp Adv ist standardmässig mit einer zusätzlichen Flächendüse ausgestattet. Die praktische Düse ist auch für alle anderen Varianten als optionales Zubehör erhältlich. Sie ermöglicht eine gründliche Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen wie auf Schränken, in Ecken und unter Möbeln.
Ausdauernde Akkupower
Enorm leistungsstarker Battery Power+-Akku. Der 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku bietet 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Echtzeittechnologie via LCD-Display. Kabellose Bewegungsfreiheit und Reinigung, wo immer es notwendig ist.
Zuverlässig im Einsatz: Technik im Überblick
Mit seiner automatischen Bodenerkennung, der praktischen Bürstenabreinigungsfunktion und seinem ultraflachen Design sorgt der CV 30/2 Bp für höchste Flexibilität und Beweglichkeit. Die 36-Volt-Akku-Technologie ermöglicht stets eine ortsunabhängige hervorragende Reinigung. Im alltäglichen Einsatz bietet der clevere Akku-Bürstsauger vollste Mobilität und flexible Einsatzmöglichkeiten, besonders in den Bereichen Hotel- und Gebäudereinigung.
Mobilität
Der CV 30/2 Bp bietet ein neues Mass an Unabhängigkeit in der Reinigung. Dank des starken Akkus ist eine kabellose und kraftvolle Reinigung überall möglich. Der ultraflache Bürstsauger mit besonders geringer Unterfahrhöhe schafft eine gründliche Reinigung problemlos unter niedrigen Möbeln wie Betten, Kommoden und Schränken.
Optionaler HEPA-14-Filter
Sicherheit geht vor: Der optional erhältliche HEPA-14-Filter erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft. Er bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert. Selbst Aerosole, Viren und Keime werden zuverlässig und nahezu vollständig abgefangen und gebunden.
eco!efficiency-Modus
Der wirtschaftliche eco!efficiency-Modus ermöglicht sowohl einen geringeren Geräuschpegel bei der Reinigung im laufenden Betrieb als auch eine deutlich verlängerte Akkulaufzeit.
Von Profis für Profis: Für wen eignet sich der Akku-Bürstensauger CV 30/2 Bp?
Der Kärcher CV 30/2 Bp eignet sich insbesondere für den professionellen Einsatz überall dort, wo Hart- oder Textilböden regelmässig gereinigt werden müssen. Unabhängig von Steckdosen und Kabeln ist der schnelle und effiziente Einsatz für gewerbliche Anwender überall möglich.
Gebäudedienstleister
- Professionelle Reinigung von Textilen und harten Bodenflächen im repräsentativen Bereich wie Empfang, Büros, Besprechungs- und Seminarräume
- Flexible und kabellose Reinigung auch unter besonders niedrigen Möbeln
Hotel- und Gastgewerbe
- Professioneller Akku-Bürstsauger für alle Arten von Bodenflächen, egal ob Hart- oder Textilflächen
- Hervorragende Reinigung dank besonders geringer Unterfahrhöhe auch unter Betten, Kommoden und Schränken
- Praktische Flächendüse für eine gründliche Reinigung auch auf Schränken, an Decken sowie bei weiteren Überkopfanwendungen
Kärcher Battery Power+ Akkuplattformen
18 V Kärcher Battery Power+ Akkuplattform
Die 18 V Kärcher Battery Power+ Akkuplattform ist die Energiequelle für kompakte und handliche Produkte.
36 V Kärcher Battery Power+ Akkuplattform
Die 36 V Kärcher Battery Power+ Akkuplattform bietet Leistung für kraftvolle Geräte zur Reinigung grosser Flächen und für die professionelle Grünpflege.
Beratung, Service und Verkauf
Händlersuche: Sei es für Produkte oder Services – finden Sie Ihren Kärcher Fachhändler in der Nähe.
Kärcher kontaktieren: Nutzen Sie hierzu unser Kontaktformular. Wir sind gerne für Sie da!
Folgen Sie uns: Sie möchten zukünftig über unsere Produktneuheiten und Aktionen informiert werden?
Abonnieren Sie unseren Newsletter und folgen Sie uns auf den Social-Media-Kanälen!
Willkommen in der Kärcher-Welt: Blättern Sie direkt online durch unsere Broschüren zu den verschiedensten Themen der Reinigung.
Oder tauchen Sie im Newsroom ein in spannende Geschichten rund um Kärcher.