Akkusauger BVL 5/1 Bp HEPA Go!Further
Der BVL 5/1 Bp HEPA Go!Further ist eine limitierte schwarze Akku-Trockensauger Edition mit 28 % recyceltem Kunststoff¹⁾ und exklusivem Zubehör: HEPA-14-Filter und 10 Vliesfiltertüten.
Der limitiert verfügbare schwarze Akku-Trockensauger BVL 5/1 Bp HEPA Go!Further aus 28 Prozent recyceltem Kunststoff¹⁾ ist mit exklusivem Zubehör, HEPA-14-Filter und 10 Vliesfiltertüten ausgestattet. Der ultraleichte und leistungsstarke Akku-Rucksacksauger wiegt dank des innovativen EPP-Materials nur < 4,6 Kilogramm und ist gleichzeitig sehr robust und langlebig. Mit dem HEPA-14-Filter garantiert er höchste Sicherheitsstandards in Bereichen, in denen Hygiene groß geschrieben wird. Mit langer Akkulaufzeit und 5 Liter Behältervolumen ist der Rücken-Staubsauger ideal, wo enge Platzverhältnisse die Reinigungsarbeiten erschweren – ob im Kino, im Flugzeug, in Bussen, Bahnen, bei der Büroreinigung oder auch auf Treppen. Das ergonomische Tragegestell und die durchdachte Bedienung, bei der alle wichtigen Betriebs- und Zusatzfunktionen über ein Bedienfeld am Hüftgurt gesteuert werden, sowie das einfache, für Rechts- und Linkshänder ausgelegte Handling sorgen für komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten. Der bürstenlose EC-Motor ist zudem sehr beständig gegen Verschleiß. Bitte beachten Sie: Der Kärcher Battery Power+-Akku und das Ladegerät sind bei dieser Geräteversion separat zu bestellen.
Merkmale und Vorteile
Ultraleichter Akku-RucksacksaugerHergestellt aus sehr leichtem, innovativem EPP (expandiertes Polypropylen). Ermöglicht ergonomisches Arbeiten. Erlaubt mühelosen Transport.
Hochinnovatives EPP (expandiertes Polypropylen)Besonders robust und sehr langlebig. Ultraleicht. Sehr umweltfreundlich, da zu 100 Prozent recycelbar.
NachhaltigkeitsmerkmaleDesign mit 28 % recyceltem Kunststoff¹⁾. Ultraleicht & ergonomisch: Das innovative EPP-Material macht unser Gerät extrem leicht und komfortabel. Weniger Rohmaterial – ohne Kompromisse beim Komfort! Der Eco!Mode reduziert den Energieverbrauch um 42% im Vergleich zur höchsten Einstellung (Standard Modus).
Hochwirksamer HEPA-14-Filter
- Für höchste Sicherheitsstandards in hygienesensiblen Orten.
- Hoher Filtrations- und Abscheidegrad: 99,995 %.
Hohe Ergonomie
- Tragegestell mit hohem Tragekomfort auch bei längeren Arbeitseinsätzen.
- Bedienfeld am Hüftgurt erlaubt ein bequemes Steuern und Kontrollieren aller Funktionen.
- Der Saugschlauch ist individuell für Rechts- und Linkshänder anschließbar.
Bürstenloser EC-Motor
- Hohe Verschleißbeständigkeit und lange Lebensdauer.
- Ermöglicht lange Arbeitseinsätze und steigert Effizienz und Produktivität.
Eco!Mode
- Reduzierter Energiebedarf
- Verringert die Lautstärke und Lärmbelastung.
- Verlängert die Akkulaufzeit.
Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform
- Kompatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-Akkus.
- Praktische Anzeige der Restlaufzeit direkt am Akku.
- Schneller, einfacher Wechsel des leistungsstarken Akkus.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akkuplattform
|36-V-Akkuplattform
|Behälterinhalt (l)
|5
|Behältermaterial
|Kunststoff mit Rezyklatanteil
|Schalldruckpegel (dB(A))
|65
|Luftmenge (l/s)
|40
|Nennleistung (W)
|500
|Vakuum (mbar/kPa)
|223 / 22.3
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Anzahl benötigter Akkus (Stück)
|1
|Leistung je Akkuladung (m²)
|ca. 150 (6,0 Ah) / ca. 200 (7,5 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (/min)
|eco!efficiency-Modus: / max. 50 (6,0 Ah) Power-Modus: / max. 22 (6,0 Ah) eco!efficiency-Modus: / max. 64 (7,5 Ah) Power-Modus: / max. 30 (7,5 Ah)
|Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min)
|44 / 68
|Ladestrom (A)
|6
|Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
|100 - 240
|Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
|50 - 60
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|7.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|220 x 320 x 510
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Länge Saugschlauch: 1 m
- Typ Saugschlauch: Mit Krümmer
- Krümmer: Antistatisch mit Falschluftschieber
- Teleskopsaugrohr: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopsaugrohr, Material: Aluminium
- Umschaltbare Bodendüse
- Parkettdüse
- Polsterdüse
- Fugendüse
- Anzahl Filtertüten: 10 Stück
- Material Filtertüte: Vlies
- Motorschutzfilter
- HEPA-Filtertyp: HEPA 14-Filter
Ausstattung
- eco!efficiency-Modus
- Tragegestell
Anwendungsgebiete
- Perfekt zur Reinigung in Flugzeugen, Bussen und Bahnen geeignet
- Ideal in Hotels und Gaststätten, im Einzelhandel, in Kinos oder Theatern
- Komfortabel für Gebäudereiniger in Büros, auf Fluren und Treppen
Zubehör
Alle Produkte, welche mit dem Akku kompatibel sind
BVL 5/1 Bp HEPA Go!Further Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.