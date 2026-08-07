Aspirateurs à batterie BVL 5/1 Bp HEPA Go!Further
Le BVL 5/1 Bp HEPA Go!Further est une édition limitée en coloris noir de l'aspirateur poussières sans fil avec 28 % de plastique recyclé¹⁾ et des accessoires exclusifs : un filtre HEPA 14 et 10 sacs filtrants non tissés.
L'aspirateur poussières sans fil BVL 5/1 Bp HEPA Go!Further en noir, disponible en édition limitée et fabriqué à partir de 28 % de plastique recyclé¹⁾, est équipé d'accessoires exclusifs, à savoir un filtre HEPA 14 et 10 sacs filtrants non tissés. Cet aspirateur dorsal sans fil ultra léger et performant n'affiche qu'un poids < 4,6 kilogrammes grâce à son matériau EPP innovant tout en étant très robuste et durable. Muni d'un filtre HEPA 14, il garantit les normes de sécurité les plus strictes dans les lieux où l'hygiène est le maître-mot. Avec la longue autonomie de sa batterie et un volume de cuve de 5 litres, cet aspirateur dorsal est idéal pour les endroits où le manque de place complique les tâches de nettoyage – que ce soit au cinéma, dans l'avion, le bus ou le train, lors du nettoyage de bureaux ou encore dans les escaliers. Le harnais ergonomique et le concept d'utilisation élaboré, permettant de commander toutes les fonctions de base et supplémentaires essentielles via un tableau de commande fixé à la ceinture, ainsi que le maniement aussi simple pour les droitiers que pour les gauchers garantissent un travail en tout confort et sans fatigue. Le moteur EC sans balais est en outre très résistant à l'usure. Veuillez noter que pour cette version de l'appareil, la batterie Kärcher Battery Power+ et le chargeur doivent être commandés séparément.
Caractéristiques et avantages
Aspirateur dorsal à batterie ultra légerFabriqué en EPP (polypropylène expansé) très léger et innovant. Garantit un travail ergonomique. Permet un transport aisé.
EPP (polypropylène expansé) hautement innovantParticulièrement robuste et très durable. Ultra léger. Très écologique car recyclable à 100 %.
Caractéristiques durablesDesign avec 28 % de plastique recyclé¹⁾. Ultra léger et ergonomique : le matériau EPP innovant rend nos appareils extrêmement légers et confortables. Moins de matières premières, sans concessions sur le confort ! Le mode Eco!Mode réduit la consommation d'énergie de 42 % par rapport au réglage le plus élevé (mode standard).
Filtre HEPA 14 hautes performances
- Pour les normes de sécurité les plus strictes dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène.
- Taux de filtration et de séparation élevé : 99,995 %.
Grande ergonomie
- Châssis très confortable à porter, y compris lors des utilisations prolongées.
- Le tableau de commande fixé à la ceinture permet de commander et de contrôler confortablement toutes les fonctions.
- Le flexible d'aspiration se raccorde individuellement pour les droitiers et les gauchers.
Moteur EC sans balais
- Résistance élevée à l'usure et longue durée de vie.
- Permet des interventions prolongées tout en augmentant l'efficacité et la productivité.
Eco!Mode
- Consommation d'électricité réduite
- Réduit le volume et la nuisance sonores.
- Prolonge l'autonomie de la batterie.
Flexibilité totale au sein de la plateforme Kärcher 36 volts
- Compatibilité : toutes les batteries Kärcher Battery Power+/Power 36 V.
- Affichage pratique de l'autonomie restante directement sur la batterie.
- Remplacement rapide et simple de la puissante batterie.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Volume de la cuve (l)
|5
|Matériau de la cuve
|Plastique avec contenu recyclé
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|65
|Débit d'air (l/s)
|40
|Puissance nominale (W)
|500
|Dépression (mbar/kPa)
|223 / 22.3
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|1
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 150 (6,0 Ah) / env. 200 (7,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode eco!efficiency : / max. 50 (6,0 Ah) Mode Power : / max. 22 (6,0 Ah) Mode eco!efficiency : / max. 64 (7,5 Ah) Mode Power : / max. 30 (7,5 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|44 / 68
|Courant de charge (A)
|6
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Couleur
|noir
|Poids sans accessoires (kg)
|5
|Poids emballage inclus (kg)
|7.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|220 x 320 x 510
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Longueur flexible d'aspiration: 1 m
- Type de flexible d'aspiration: avec coude
- Coude: Antistatique avec curseur à air parasite
- Tube d'aspiration télescopique: 615 mm, 1007 mm
- Tube d'aspiration télescopique, matériau: Aluminium
- Suceur sol commutable
- Suceur parquet
- Suceur fauteuil
- Suceur pour fentes
- Nombre de sacs filtrants: 10 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Filtre de protection du moteur
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA 14
Équipement
- Mode eco!efficiency
- Châssis
Domaines d'utilisation
- Parfait pour le nettoyage dans les avions, les bus et les trains
- Idéal pour les hôtels et les restaurants, les commerces, les cinémas ou les théâtres
- Confortable à utiliser pour les entreprises de nettoyage de bâtiments dans les bureaux, les couloirs et les escaliers
Accessoires
Tous les produits compatibles avec la batterie
Pièces de rechange BVL 5/1 Bp HEPA Go!Further
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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