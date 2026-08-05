Serienmäßig mit einer leistungsstarken 170-Ah-Batterie sowie einem integrierten Ladegerät ausgerüstet, reinigt die kompakte Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R mit ihren 110-Liter-Tanks bis zu 5100 m² pro Stunde. Dafür sorgen der Walzenbürstenkopf mit 75 Zentimeter Arbeitsbreite und Kehreinheit sowie das montierte Seitenschrubbdeck zur Arbeitsbreitenerweiterung um 10 Zentimeter für die randnahe Reinigung auch unter Regalen. Serienmäßig sind außerdem mit an Bord: zur Ressourcenschonung eine geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung sowie das Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE, die Auto-Fill-Funktion zum zeitsparenden Befüllen des Frischwassertanks und das Tankspülsystem zur schnellen Reinigung des Schmutzwassertanks. Alle Funktionen sind komfortabel, anwenderfreundlich und in 30 Sprachen über das große Farbdisplay bzw. den EASY-Operation-Schalter steuerbar. Das integrierte KIK-Schlüsselsystem erlaubt die individuelle Vergabe von Zugriffsrechten auf wichtige Funktionen der Maschine und hilft so effektiv, Fehlbedienungen zu vermeiden. Zur Erhöhung der passiven Sicherheit ist außerdem ein Tagfahrlicht integriert.