Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
Zuverlässige Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R mit 170-Ah-Batterie, integriertem Ladegerät, Seitenschrubbdeck und Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE. Flächenleistung: 5100 m2/Stunde.
Serienmäßig mit einer leistungsstarken 170-Ah-Batterie sowie einem integrierten Ladegerät ausgerüstet, reinigt die kompakte Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R mit ihren 110-Liter-Tanks bis zu 5100 m² pro Stunde. Dafür sorgen der Walzenbürstenkopf mit 75 Zentimeter Arbeitsbreite und Kehreinheit sowie das montierte Seitenschrubbdeck zur Arbeitsbreitenerweiterung um 10 Zentimeter für die randnahe Reinigung auch unter Regalen. Serienmäßig sind außerdem mit an Bord: zur Ressourcenschonung eine geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung sowie das Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE, die Auto-Fill-Funktion zum zeitsparenden Befüllen des Frischwassertanks und das Tankspülsystem zur schnellen Reinigung des Schmutzwassertanks. Alle Funktionen sind komfortabel, anwenderfreundlich und in 30 Sprachen über das große Farbdisplay bzw. den EASY-Operation-Schalter steuerbar. Das integrierte KIK-Schlüsselsystem erlaubt die individuelle Vergabe von Zugriffsrechten auf wichtige Funktionen der Maschine und hilft so effektiv, Fehlbedienungen zu vermeiden. Zur Erhöhung der passiven Sicherheit ist außerdem ein Tagfahrlicht integriert.
Merkmale und Vorteile
Walzenbürstenkopf mit integrierter KehreinheitAus robustem Aluminium-Druckguss mit großen Abweisrollen. Zeitsparend durch integriertes Vorkehren von Grobschmutz. Hohe Laufruhe und leiser Betrieb für Einsätze in geräuschsensiblen Bereichen.
Zeit- und kostensparendes SeitenschrubbdeckErmöglicht eine randnahe Reinigung an Wänden oder Regalen. Weicht bei Hindernissen unter das Gerät aus und vermeidet so Beschädigungen. Kosteneinsparungen durch Vermeidung manueller Nacharbeiten in Randbereichen.
Höhenverstellbarer SitzPerfekte Sitzposition unabhängig von der Körpergröße des Bedieners. Hervorragender Sitzkomfort während der Fahrt. Ermöglicht längere, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle.
Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung
- Verringert die Wasserzufuhr in Kurven- oder bei langsamer Fahrt.
- Die wassersparende Funktion vergrößert die Flächenleistung.
- Schnellere Trocknung des Bodens und geringeres Risiko für Restwasser in Kurven.
Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss
- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Fahrmotor
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|750
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|950
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|110 / 110
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|max. 5100
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|3600
|Batterie (V/Ah)
|24 / 170
|Batterielaufzeit (h)
|max. 2.5
|Batterieladezeit (h)
|7
|Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
|100 - 230
|Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
|50 - 60
|Steigfähigkeit (%)
|10
|Bürstendrehzahl (U/min)
|1200
|Bürstenanpressdruck (kg)
|75
|Gangwendebreite (mm)
|1750
|Wasserverbrauch (l/min)
|max. 5.7
|Schalldruckpegel (dB(A))
|59
|Aufnahmeleistung (W)
|bis zu 2350
|Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
|650
|Software Updates verfügbar bis
|2032-01-01
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|380
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Lieferumfang
- Batterie und Einbauladegerät inkl.
- Saugbalken, gebogen
- Seitenschrubbdeck
- Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken
- Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System
Ausstattung
- Auto-Fill
- Patentiertes Tankspülsystem
- Kraftvoller Fahrantrieb
- Automatischer Wasserstopp
- DOSE
- Feststellbremse
- Integrierte Kehreinrichtung
- Magnetventil
- 2-Tank-System
- Höhenverstellbarer Sitz
- Frischwasserstandsanzeige: Über Wasserdruck
- Standard Tagfahrlicht
- Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %
- Robuster Frontrammschutz
- Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung
- Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich
- Kärcher Farb- und Bedienkonzept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten
- Extrem ruhiger Walzenbürstenkopf für lärmsensible Bereiche
- Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
- Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter
- Easy Operation Bedienwahlschalter
Videos
Anwendungsgebiete
- Ideal zur Anwendung in Supermärkten, Einkaufszentren oder Krankenhäusern
- Auch zur Reinigung von Produktions- und Lagerflächen geeignet