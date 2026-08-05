Autolaveuse aspirante B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
Autolaveuse aspirante autoportée fiable B 110 R avec batterie de 170 Ah, chargeur intégré, plateau de brossage latéral et système de dosage de détergent DOSE. Rendement surfacique : 5 100 m2/heure.
Équipée de série d'une puissante batterie de 170 Ah ainsi que d'un chargeur intégré, l'autolaveuse aspirante autoportée compacte B 110 R et ses réservoirs de 110 litres permettent de nettoyer jusqu'à 5 100 m² par heure. Cela est garanti par la tête de brosse-rouleau avec 75 centimètres de largeur de travail et unité de balayage ainsi que par le plateau de brossage latéral rapporté permettant une augmentation de 10 centimètres de la largeur de travail pour un nettoyage au plus près des bords et même sous les rayonnages. Également inclus de série : un dosage de l'eau en fonction de la vitesse et le système de dosage de détergent DOSE pour favoriser le respect de l'environnement, la fonction Auto-Fill pour gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre et le système de rinçage du réservoir pour un nettoyage rapide du réservoir d'eau sale. L'ensemble des fonctions peut être commandé de manière confortable, conviviale et en 30 langues via le grand écran couleur et via l'interrupteur EASY Operation. Le système à clé KIK intégré permet une attribution individuelle de droits d'accès aux fonctions essentielles de la machine, contribuant ainsi efficacement à éviter les erreurs de manipulation. Afin d'augmenter la sécurité passive, nous avons en outre intégré des feux de circulation diurne.
Caractéristiques et avantages
Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégréeEn aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection. Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets. Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.
Plateau de brossage latéral permettant de gagner du temps et de réduire les coûtsPermet un nettoyage au plus près des bords le long de murs ou de rayonnages. S'escamote sous l'appareil en cas d'obstacle et prévient ainsi les dommages. Réduction des coûts grâce à la suppression des retouches manuelles au niveau des bords.
Siège réglable en hauteurPosition parfaite du siège, quelle que soit la taille de l'utilisateur. Excellent confort d'assise pendant la conduite. Permet des cycles de travail prolongés sans fatigue.
Dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Réduit l'admission en eau dans les virages et en cas de conduite lente.
- La fonction d'économie d'eau augmente le rendement surfacique.
- Séchage rapide du sol et risque réduit d'eau résiduelle dans les virages.
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|750
|Largeur d'aspiration (mm)
|950
|Réservoir eau propre/sale (l)
|110 / 110
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 5100
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|3600
|Batterie (V/Ah)
|24 / 170
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2.5
|Durée de charge de la batterie (h)
|7
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 230
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1200
|Pression de contact des brosses (kg)
|75
|Largeur d'allée pour demi-tour (mm)
|1750
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 5.7
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|59
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 2350
|Poids total autorisé (kg)
|650
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2032-01-01
|Poids sans accessoires (kg)
|380
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Inclus dans la livraison
- Batterie et chargeur intégrés
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Plateau de brossage latéral
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop
Équipement
- Système Auto-Fill
- Système de nettoyage breveté du réservoir
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- DOSE
- Frein de stationnement
- Dispositif de balayage intégré
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Siège réglable en hauteur
- Indicateur de niveau d'eau fraîche: Par pression d'eau
- Feux de jour standard
- Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 %
- Pare-chocs robuste
- Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Mises à jour logicielles et détection des dommages à distance via la gestion de flotte Kärcher
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Tête de nettoyage à brosses-rouleaux extrêmement silencieuse pour les zones sensibles au bruit
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour l'utilisation dans les supermarchés, centres commerciaux ou hôpitaux
- Convient également pour le nettoyage des espaces de production et de stockage