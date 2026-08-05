Anwenderfreundlich, zuverlässig, reinigungsstark und mit besten TCO-Werten: Unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack punktet mit umfangreicher Serienausstattung bei höchster Wirtschaftlichkeit. So gehören eine schnell- und zwischenladefähige 180-Ah-Lithium-Ionen-Batterie, die im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien mit einer etwa 4-mal längeren Lebensdauer überzeugt, sowie ein Ladegerät zum Lieferumfang dazu. Zahlreiche intelligente Funktionen sind ebenfalls mit an Bord – wie beispielsweise die zeitsparende Auto-Fill-Funktion zum Befüllen des Frischwassertanks, das Tankspülsystem zur schnellen Reinigung des Schmutzwassertanks, die geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung sowie das Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE. Mit einer Arbeitsbreite von 75 Zentimetern ermöglicht der Walzenbürstenkopf mit praktischer Kehrfunktion zusammen mit 2 110-Liter-Tanks Flächenleistungen von bis zu 5100 Quadratmetern pro Stunde. Und nicht zuletzt sorgen das intelligente KIK-Schlüsselsystem zur individuellen Vergabe von Zugriffsrechten und die sehr einfache Bedienung der Maschine über den EASY-Operation-Schalter und das große Farbdisplay in 30 Sprachen für maximale Sicherheit und hohen Komfort.