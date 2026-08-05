Facile d'utilisation, fiable, performante et avec des valeurs TCO optimales : notre autolaveuse aspirante autoportée B 110 R Bp Pack séduit par son équipement de série complet et sa rentabilité maximale. Ainsi, la fourniture inclut une batterie lithium-ion de 180 Ah à recharge rapide et adaptée aux recharges d'appoint, qui s'illustre par une durée de vie environ 4 fois plus longue par rapport aux batteries plomb-acide, ainsi que par un chargeur. De nombreuses fonctions intelligentes sont également de la partie : par exemple la fonction Auto-Fill pour gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre, le système de rinçage du réservoir pour un nettoyage rapide du réservoir d'eau sale, le dosage de l'eau en fonction de la vitesse et le système de dosage de détergent DOSE. Avec une largeur de travail de 75 centimètres, la tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec fonction de balayage pratique, associée à 2 réservoirs de 110 litres, permet des rendements surfaciques pouvant aller jusqu'à 5 100 mètres carrés par heure. Sans oublier le système à clé KIK intelligent pour l'attribution individuelle de droits d'accès et l'utilisation très simple de la machine par le biais de l'interrupteur EASY Operation et le grand afficheur couleur en 30 langues qui assurent une sécurité maximale et un confort élevé.