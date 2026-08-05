Autolaveuse aspirante B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Tête de nettoyage à brosses-rouleaux, batterie lithium-fer-phosphate de 180 Ah, chargeur intégré et système de dosage de détergent DOSE de série : avec l'autolaveuse aspirante autoportée fiable B 110 R.
Facile d'utilisation, fiable, performante et avec des valeurs TCO optimales : notre autolaveuse aspirante autoportée B 110 R Bp Pack séduit par son équipement de série complet et sa rentabilité maximale. Ainsi, la fourniture inclut une batterie lithium-ion de 180 Ah à recharge rapide et adaptée aux recharges d'appoint, qui s'illustre par une durée de vie environ 4 fois plus longue par rapport aux batteries plomb-acide, ainsi que par un chargeur. De nombreuses fonctions intelligentes sont également de la partie : par exemple la fonction Auto-Fill pour gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre, le système de rinçage du réservoir pour un nettoyage rapide du réservoir d'eau sale, le dosage de l'eau en fonction de la vitesse et le système de dosage de détergent DOSE. Avec une largeur de travail de 75 centimètres, la tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec fonction de balayage pratique, associée à 2 réservoirs de 110 litres, permet des rendements surfaciques pouvant aller jusqu'à 5 100 mètres carrés par heure. Sans oublier le système à clé KIK intelligent pour l'attribution individuelle de droits d'accès et l'utilisation très simple de la machine par le biais de l'interrupteur EASY Operation et le grand afficheur couleur en 30 langues qui assurent une sécurité maximale et un confort élevé.
Caractéristiques et avantages
Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégrée
- En aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection.
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
- Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.
Batteries lithium-ion longue durée
- Durée de vie jusqu'à 4 fois plus longue par rapport à celle des batteries plomb/acide.
- Recharges courtes et recharges d'appoint possibles sans endommager la batterie.
- Changement de batterie moins fréquent, frais réduits, moins de temps d'arrêt.
Dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Réduit l'admission en eau dans les virages et en cas de conduite lente.
- La fonction d'économie d'eau augmente le rendement surfacique.
- Séchage rapide du sol et risque réduit d'eau résiduelle dans les virages.
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|750
|Largeur d'aspiration (mm)
|950
|Réservoir eau propre/sale (l)
|110 / 110
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 4500
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|3150
|Type de batterie
|Li-Ion
|Batterie (V/Ah)
|25.6 / 180
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2.5
|Durée de charge de la batterie (h)
|5
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 230
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1200
|Pression de contact des brosses (kg)
|75
|Largeur d'allée pour demi-tour (mm)
|1750
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 5.7
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|59
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 2350
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2032-01-01
|Poids sans accessoires (kg)
|350
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Inclus dans la livraison
- Batterie et chargeur intégrés
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop
Équipement
- Système Auto-Fill
- Système de nettoyage breveté du réservoir
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- DOSE
- Frein de stationnement
- Dispositif de balayage intégré
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Siège réglable en hauteur
- Indicateur de niveau d'eau fraîche: Par pression d'eau
- Feux de jour standard
- Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 %
- Pare-chocs robuste
- Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Mises à jour logicielles et détection des dommages à distance via la gestion de flotte Kärcher
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Tête de nettoyage à brosses-rouleaux extrêmement silencieuse pour les zones sensibles au bruit
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Domaines d'utilisation
- Idéale pour l'utilisation dans les supermarchés, centres commerciaux ou hôpitaux
- Convient également pour le nettoyage des espaces de production et de stockage