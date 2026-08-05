Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75
Die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R überzeugt mit 180-Ah-Lithium-Eisenphosphat-Batterie, integriertem Ladegerät, zeitsparendem Seitenschrubbdeck und Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE.
Die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack vereint eine umfangreiche Ausstattung mit sehr guten TCO-Werten. Dafür sind zahlreiche Innovationen an Bord – wie beispielsweise die Auto-Fill-Funktion zum zeitsparenden Befüllen des Frischwassertanks, das Tankspülsystem zur schnellen Reinigung des Schmutzwassertanks, die geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung sowie das Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE. Lange Reinigungseinsätze und stündliche Flächenleistungen von 5100 Quadratmetern ermöglicht das Zusammenspiel aus serienmäßiger 180-Ah-Lithium-Ionen-Batterie, 110-Liter-Tank und Scheibenbürstenkopf mit 75 Zentimeter Arbeitsbreite, die das montierte, zeit- und kostensparende Seitenschrubbdeck um 10 weitere Zentimeter erweitert und so die randnahe Reinigung, zum Teil auch unter Regalen ermöglicht. Dank des integrierten Ladegeräts ist das Zwischenladen der langlebigen Batterie, die im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien mit einer etwa 4-mal längeren Lebensdauer überzeugt, jederzeit möglich. Das KIK-Schlüsselsystem zur individuellen Vergabe von Zugriffsrechten sowie die einfache Bedienbarkeit mit EASY-Operation-Schalter und Farbdisplay runden das überzeugende Gesamtkonzept ab.
Merkmale und Vorteile
Zeit- und kostensparendes Seitenschrubbdeck
- Ermöglicht eine randnahe Reinigung an Wänden oder Regalen.
- Weicht bei Hindernissen unter das Gerät aus und vermeidet so Beschädigungen.
- Kosteneinsparungen durch Vermeidung manueller Nacharbeiten in Randbereichen.
Langlebige Lithium-Ionen-Batterien
- Lebensdauer bis zu 4-mal so lang im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.
- Kurz- und Zwischenladen ohne Batterieschädigung möglich.
- Seltenere Batteriewechsel, reduzierte Kosten, geringere Ausfallzeiten.
Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung
- Verringert die Wasserzufuhr in Kurven- oder bei langsamer Fahrt.
- Die wassersparende Funktion vergrößert die Flächenleistung.
- Schnellere Trocknung des Bodens und geringeres Risiko für Restwasser in Kurven.
Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss
- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Fahrmotor
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|750
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|950
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|110 / 110
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|max. 5100
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|3600
|Batterietyp
|Li-Ion
|Batterie (V/Ah)
|25.6 / 180
|Batterielaufzeit (h)
|max. 2.5
|Batterieladezeit (h)
|5
|Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
|100 - 230
|Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
|50
|Steigfähigkeit (%)
|10
|Bürstendrehzahl (U/min)
|180
|Bürstenanpressdruck (kg)
|75
|Gangwendebreite (mm)
|1750
|Wasserverbrauch (l/min)
|max. 5.7
|Schalldruckpegel (dB(A))
|59
|Aufnahmeleistung (W)
|bis zu 2350
|Software Updates verfügbar bis
|2032-01-01
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|380.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Lieferumfang
- Batterie und Einbauladegerät inkl.
- Saugbalken, gebogen
- Seitenschrubbdeck
- Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken
- Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System
Ausstattung
- Auto-Fill
- Patentiertes Tankspülsystem
- Kraftvoller Fahrantrieb
- Automatischer Wasserstopp
- DOSE
- Feststellbremse
- Magnetventil
- 2-Tank-System
- Höhenverstellbarer Sitz
- Frischwasserstandsanzeige: Über Wasserdruck
- Standard Tagfahrlicht
- Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %
- Robuster Frontrammschutz
- Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung
- Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich
- Kärcher Farb- und Bedienkonzept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten
- Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
- Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter
- Easy Operation Bedienwahlschalter
Anwendungsgebiete
- Ideal zur Anwendung in Supermärkten, Einkaufszentren oder Krankenhäusern
- Auch zur Reinigung von Produktions- und Lagerflächen geeignet