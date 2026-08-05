L'autolaveuse aspirante autoportée B 110 R Bp Pack allie un équipement complet et d'excellentes valeurs TCO. À cet effet, de nombreuses innovations sont de la partie : par exemple la fonction Auto-Fill pour gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre, le système de rinçage du réservoir pour un nettoyage rapide du réservoir d'eau sale, le dosage de l'eau en fonction de la vitesse et le système de dosage de détergent DOSE. Des nettoyages prolongés et des rendements surfaciques horaires de 5100 mètres carrés sont possibles grâce à l'association de la batterie lithium-ion de 180 Ah de série, d'un réservoir de 110 litres et d'une tête de nettoyage à brosses-disques d'une largeur de travail de 75 centimètres qui ajoute 10 centimètres supplémentaires au plateau de brossage latéral monté : celui-ci apporte un gain de temps et une réduction des coûts et permet ainsi un nettoyage au plus près des bords, en partie également sous les rayonnages. Grâce au chargeur intégré, les recharges d'appoint de la batterie durable, qui s'illustre par une durée de vie environ 4 fois plus longue par rapport aux batteries plomb-acide, sont possibles à tout moment. Le système à clé KIK pour l'attribution individuelle de droits d'accès et l'utilisation facile grâce à l'interrupteur EASY Operation et à l'afficheur couleur viennent compléter le concept global convaincant.