Autolaveuse aspirante B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75
L'autolaveuse aspirante autoportée B 110 R s'illustre par une batterie lithium-fer-phosphate de 180 Ah, un chargeur intégré, un plateau de brossage latéral permettant de gagner du temps et le système de dosage de détergent DOSE.
L'autolaveuse aspirante autoportée B 110 R Bp Pack allie un équipement complet et d'excellentes valeurs TCO. À cet effet, de nombreuses innovations sont de la partie : par exemple la fonction Auto-Fill pour gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre, le système de rinçage du réservoir pour un nettoyage rapide du réservoir d'eau sale, le dosage de l'eau en fonction de la vitesse et le système de dosage de détergent DOSE. Des nettoyages prolongés et des rendements surfaciques horaires de 5100 mètres carrés sont possibles grâce à l'association de la batterie lithium-ion de 180 Ah de série, d'un réservoir de 110 litres et d'une tête de nettoyage à brosses-disques d'une largeur de travail de 75 centimètres qui ajoute 10 centimètres supplémentaires au plateau de brossage latéral monté : celui-ci apporte un gain de temps et une réduction des coûts et permet ainsi un nettoyage au plus près des bords, en partie également sous les rayonnages. Grâce au chargeur intégré, les recharges d'appoint de la batterie durable, qui s'illustre par une durée de vie environ 4 fois plus longue par rapport aux batteries plomb-acide, sont possibles à tout moment. Le système à clé KIK pour l'attribution individuelle de droits d'accès et l'utilisation facile grâce à l'interrupteur EASY Operation et à l'afficheur couleur viennent compléter le concept global convaincant.
Caractéristiques et avantages
Plateau de brossage latéral permettant de gagner du temps et de réduire les coûts
- Permet un nettoyage au plus près des bords le long de murs ou de rayonnages.
- S'escamote sous l'appareil en cas d'obstacle et prévient ainsi les dommages.
- Réduction des coûts grâce à la suppression des retouches manuelles au niveau des bords.
Batteries lithium-ion longue durée
- Durée de vie jusqu'à 4 fois plus longue par rapport à celle des batteries plomb/acide.
- Recharges courtes et recharges d'appoint possibles sans endommager la batterie.
- Changement de batterie moins fréquent, frais réduits, moins de temps d'arrêt.
Dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Réduit l'admission en eau dans les virages et en cas de conduite lente.
- La fonction d'économie d'eau augmente le rendement surfacique.
- Séchage rapide du sol et risque réduit d'eau résiduelle dans les virages.
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|750
|Largeur d'aspiration (mm)
|950
|Réservoir eau propre/sale (l)
|110 / 110
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 5100
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|3600
|Type de batterie
|Li-Ion
|Batterie (V/Ah)
|25.6 / 180
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2.5
|Durée de charge de la batterie (h)
|5
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 230
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (kg)
|75
|Largeur d'allée pour demi-tour (mm)
|1750
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 5.7
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|59
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 2350
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2032-01-01
|Poids sans accessoires (kg)
|380.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Inclus dans la livraison
- Batterie et chargeur intégrés
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Plateau de brossage latéral
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop
Équipement
- Système Auto-Fill
- Système de nettoyage breveté du réservoir
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- DOSE
- Frein de stationnement
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Siège réglable en hauteur
- Indicateur de niveau d'eau fraîche: Par pression d'eau
- Feux de jour standard
- Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 %
- Pare-chocs robuste
- Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Mises à jour logicielles et détection des dommages à distance via la gestion de flotte Kärcher
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Domaines d'utilisation
- Idéale pour l'utilisation dans les supermarchés, centres commerciaux ou hôpitaux
- Convient également pour le nettoyage des espaces de production et de stockage