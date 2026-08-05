Ein mehrsprachiges Display, der clevere EASY-Operation-Schalter, farbcodierte Bedienelemente: Unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R Classic begeistert mit ihrem anwenderfreundlichen Bedienkonzept und gleichzeitig sehr guten Reinigungsergebnissen auf mittelgroßen Flächen. Dafür sorgen bewährte Scheibenbürstentechnik sowie der aus hochwertigem Aluminium-Druckguss gefertigte Saugbalken mit marktführender Absaugleistung. Serienmäßig mit einer leistungsstarken 170-Ah-AGM-Batterie, passendem Ladegerät und der sparsamen eco!efficiency-Stufe von Kärcher ausgerüstet punktet die Bodenreinigungsmaschine dabei mit Flächenleistungen von bis zu 4.500 Quadratmetern pro Stunde und einem sehr geräuscharmen Betrieb. Die großzügigen 110 Liter großen Tanks für Frisch- und Schmutzwasser erlauben problemlos auch längere Arbeitseinsätze, während ein Tagfahrlicht für ein hohes Maß an aktiver und passiver Sicherheit sorgt. Zudem hilft das intelligente KIK-Schlüsselsystem zur individuellen Vergabe von Zugriffsrechten auf die Funktionen der Maschine effektiv, Fehlbedienungen zu vermeiden.