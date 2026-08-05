Scheuersaugmaschine B 110 R Classic Bp Pack + D75
Mit 110-l-Tanks für Frisch- und Schmutzwasser, Scheibenbürstenkopf mit 75 cm Arbeitsbreite, AGM-Batterie sowie zugehörigem Ladegerät ausgestattete Aufsitz-Scheuersaugmaschine.
Ein mehrsprachiges Display, der clevere EASY-Operation-Schalter, farbcodierte Bedienelemente: Unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R Classic begeistert mit ihrem anwenderfreundlichen Bedienkonzept und gleichzeitig sehr guten Reinigungsergebnissen auf mittelgroßen Flächen. Dafür sorgen bewährte Scheibenbürstentechnik sowie der aus hochwertigem Aluminium-Druckguss gefertigte Saugbalken mit marktführender Absaugleistung. Serienmäßig mit einer leistungsstarken 170-Ah-AGM-Batterie, passendem Ladegerät und der sparsamen eco!efficiency-Stufe von Kärcher ausgerüstet punktet die Bodenreinigungsmaschine dabei mit Flächenleistungen von bis zu 4.500 Quadratmetern pro Stunde und einem sehr geräuscharmen Betrieb. Die großzügigen 110 Liter großen Tanks für Frisch- und Schmutzwasser erlauben problemlos auch längere Arbeitseinsätze, während ein Tagfahrlicht für ein hohes Maß an aktiver und passiver Sicherheit sorgt. Zudem hilft das intelligente KIK-Schlüsselsystem zur individuellen Vergabe von Zugriffsrechten auf die Funktionen der Maschine effektiv, Fehlbedienungen zu vermeiden.
Merkmale und Vorteile
Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss
- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.
Innovatives KIK-System
- Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung.
- Senkung der Servicekosten.
- Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern.
Energiesparende eco!efficiency-Stufe
- Reduzierter Stromverbrauch.
- 40 % längere Laufzeit pro Batterieladung.
- Noch leiser und damit ideal für geräuschsensible Bereiche (Daytime Cleaning, Krankenhaus, Hotel etc.).
Großes Farbdisplay
- Kein separates Ladegerät erforderlich.
- Bequeme und einfache Handhabung.
- Auf verschiedene Batterietypen einstellbar.
Einfache Handhabung
- Einfaches Handling dank übersichtlicher Bedienelemente mit Farbcodierung.
- Leichtere Bedienung und kürzere Einlernzeiten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Bürstenmotor
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|750
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|950
|Tank Frisch-/Schmutzwasser ( )
|110 / 110
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|max. 4500
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|3150
|Batterietyp
|Wartungsfrei
|Batterie (V/Ah)
|24 / 170
|Batterielaufzeit (h)
|max. 2.5
|Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
|230
|Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
|50
|Fahrgeschwindigkeit (km/h)
|max. 6
|Steigfähigkeit (%)
|max. 10
|Bürstendrehzahl (U/min)
|180
|Bürstenanpressdruck (kg/g/cm²)
|75 / 40
|Gangwendebreite (cm)
|175
|Wasserverbrauch (l/min)
|max. 5
|Schalldruckpegel (dB(A))
|59
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|379
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Lieferumfang
- Scheibenbürste: 2 Stück
- Batterie und Ladegerät inkl.
- Saugbalken, gebogen
- Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken
Ausstattung
- Kraftvoller Fahrantrieb
- Automatischer Wasserstopp
- Magnetventil
- 2-Tank-System
- Standard Tagfahrlicht
- Typ Sauglippen: Linatex®
- Kärcher Farb- und Bedienkonzept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten
- Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
- Easy Operation Bedienwahlschalter
Videos
Anwendungsgebiete
- Ideal zur Anwendung in Supermärkten, Einkaufszentren oder Krankenhäusern
- Auch zur Reinigung von Produktions- und Lagerflächen geeignet