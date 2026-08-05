Scheuersaugmaschine B 110 R Classic Bp Pack + D75

Mit 110-l-Tanks für Frisch- und Schmutzwasser, Scheibenbürstenkopf mit 75 cm Arbeitsbreite, AGM-Batterie sowie zugehörigem Ladegerät ausgestattete Aufsitz-Scheuersaugmaschine.

Ein mehrsprachiges Display, der clevere EASY-Operation-Schalter, farbcodierte Bedienelemente: Unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R Classic begeistert mit ihrem anwenderfreundlichen Bedienkonzept und gleichzeitig sehr guten Reinigungsergebnissen auf mittelgroßen Flächen. Dafür sorgen bewährte Scheibenbürstentechnik sowie der aus hochwertigem Aluminium-Druckguss gefertigte Saugbalken mit marktführender Absaugleistung. Serienmäßig mit einer leistungsstarken 170-Ah-AGM-Batterie, passendem Ladegerät und der sparsamen eco!efficiency-Stufe von Kärcher ausgerüstet punktet die Bodenreinigungsmaschine dabei mit Flächenleistungen von bis zu 4.500 Quadratmetern pro Stunde und einem sehr geräuscharmen Betrieb. Die großzügigen 110 Liter großen Tanks für Frisch- und Schmutzwasser erlauben problemlos auch längere Arbeitseinsätze, während ein Tagfahrlicht für ein hohes Maß an aktiver und passiver Sicherheit sorgt. Zudem hilft das intelligente KIK-Schlüsselsystem zur individuellen Vergabe von Zugriffsrechten auf die Funktionen der Maschine effektiv, Fehlbedienungen zu vermeiden.

Merkmale und Vorteile
Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss
  • Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
  • Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
  • Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.
Innovatives KIK-System
  • Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung.
  • Senkung der Servicekosten.
  • Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern.
Energiesparende eco!efficiency-Stufe
  • Reduzierter Stromverbrauch.
  • 40 % längere Laufzeit pro Batterieladung.
  • Noch leiser und damit ideal für geräuschsensible Bereiche (Daytime Cleaning, Krankenhaus, Hotel etc.).
Großes Farbdisplay
  • Kein separates Ladegerät erforderlich.
  • Bequeme und einfache Handhabung.
  • Auf verschiedene Batterietypen einstellbar.
Einfache Handhabung
  • Einfaches Handling dank übersichtlicher Bedienelemente mit Farbcodierung.
  • Leichtere Bedienung und kürzere Einlernzeiten.
Spezifikationen

Technische Daten

Antriebsart Batterie
Fahrantrieb Bürstenmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm) 750
Arbeitsbreite Saugen (mm) 950
Tank Frisch-/Schmutzwasser ( ) 110 / 110
Flächenleistung theoretisch (m²/h) max. 4500
Flächenleistung praktisch (m²/h) 3150
Batterietyp Wartungsfrei
Batterie (V/Ah) 24 / 170
Batterielaufzeit (h) max. 2.5
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V) 230
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz) 50
Fahrgeschwindigkeit (km/h) max. 6
Steigfähigkeit (%) max. 10
Bürstendrehzahl (U/min) 180
Bürstenanpressdruck (kg/g/cm²) 75 / 40
Gangwendebreite (cm) 175
Wasserverbrauch (l/min) max. 5
Schalldruckpegel (dB(A)) 59
Gewicht ohne Zubehör (kg) 379
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1635 x 975 x 1265

Lieferumfang

  • Scheibenbürste: 2 Stück
  • Batterie und Ladegerät inkl.
  • Saugbalken, gebogen
  • Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken

Ausstattung

  • Kraftvoller Fahrantrieb
  • Automatischer Wasserstopp
  • Magnetventil
  • 2-Tank-System
  • Standard Tagfahrlicht
  • Typ Sauglippen: Linatex®
  • Kärcher Farb- und Bedienkonzept
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten
  • Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
  • Easy Operation Bedienwahlschalter
Scheuersaugmaschine B 110 R Classic Bp Pack + D75
Scheuersaugmaschine B 110 R Classic Bp Pack + D75

Videos

Anwendungsgebiete
  • Ideal zur Anwendung in Supermärkten, Einkaufszentren oder Krankenhäusern
  • Auch zur Reinigung von Produktions- und Lagerflächen geeignet
Zubehör
Reinigungsmittel