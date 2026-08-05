Autolaveuse aspirante B 110 R Classic Bp Pack + D75
Autolaveuse aspirante autoportée équipée de réservoirs de 110 l pour l'eau propre et l'eau sale, d'une tête de brossage à disques d'une largeur de travail de 75 cm, d'une batterie AGM et du chargeur assorti.
Un afficheur multilingue, l'interrupteur EASY Operation ingénieux, des éléments de commande à code couleurs : notre autolaveuse aspirante autoportée B 110 R Classic séduit par son concept d'utilisation convivial tout en délivrant d'excellents résultats de nettoyage sur les superficies moyennes. Ceci grâce à la technologie à brosse-disque éprouvée et au suceur d'aspiration fabriqué en aluminium moulé sous pression haut de gamme offrant la meilleure puissance d'aspiration du marché. Équipée de série d'une puissante batterie AGM de 170 Ah, du chargeur assorti et du mode eco!efficiency économique de Kärcher, cette laveuse de sols s'illustre en outre par des rendements surfaciques jusqu'à 4 500 mètres par heure et un fonctionnement très silencieux. Les généreux réservoirs de 110 litres pour l'eau propre et l'eau sale permettent aisément les utilisations prolongées tandis que des feux de circulation diurne garantissent un degré élevé de sécurité active et passive. De plus, le système à clé KIK intelligent pour une attribution individuelle des droits d'accès aux fonctions de la machine contribue efficacement à la prévention des erreurs de manipulation.
Caractéristiques et avantages
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Système à clé KIK innovant
- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Consommation électrique moindre.
- Fonctionnement 40% plus long par chargement.
- Appareil encore plus silencieux et donc idéal pour les espaces sensibles au bruit (nettoyage diurne, hôpitaux, hôtels, etc.).
Grand écran couleur
- Aucun chargeur séparé requis.
- Manipulation confortable et aisée.
- Réglable sur différents types de batterie.
Confort d'utilisation
- Manipulation aisée grâce aux commandes claires à code couleur.
- Plus grande facilité d'utilisation et familiarisation plus rapide.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur des brosses
|Largeur de travail des brosses (mm)
|750
|Largeur d'aspiration (mm)
|950
|Réservoir eau propre/sale ( )
|110 / 110
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 4500
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|3150
|Type de batterie
|Sans maintenance
|Batterie (V/Ah)
|24 / 170
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2.5
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|230
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 6
|Franchissement de déclivités (%)
|max. 10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (kg/g/cm²)
|75 / 40
|Largeur d'allée pour demi-tour (cm)
|175
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|59
|Poids sans accessoires (kg)
|379
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 2 Pièce(s)
- Batterie et chargeur incl.
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
Équipement
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Feux de jour standard
- Type de raclettes d'aspiration: Linatex®
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Sélecteur de commande Easy Operation
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour l'utilisation dans les supermarchés, centres commerciaux ou hôpitaux
- Convient également pour le nettoyage des espaces de production et de stockage