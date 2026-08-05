Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
Hervorragende Ausstattung, hervorragende Reinigungsergebnisse: unsere batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Adv mit starkem Allradantrieb und 90-cm-Scheibenbürstenkopf.
Dank ihres Allradantriebs meistert unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Adv problemlos auch große Steigungen und schafft bei einer Fahrgeschwindigkeit von bis zu 10 km/h eine stündliche Flächenleistung von bis zu 9.000 Quadratmeter. Die 90 Zentimeter Arbeitsbreite des Scheibenbürstenkopfs, die hervorragende Absaugleistung des robusten Saugbalkens aus Aluminium-Druckguss sowie das ressourcensparende Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE ermöglichen dazu beste Reinigungsergebnisse. Farbcodierte Bedienelemente, ein großes Farbdisplay, das in 30 Sprachen bedienbar ist, sowie das patentierte KIK-Schlüsselsystem sorgen für eine anwenderfreundliche, einfache und sichere Bedienbarkeit der mit einem Tagfahrlicht bestückten Bodenreinigungsmaschine. Die zeitsparende Auto-Fill-Funktion für den Frischwassertank und das System zur automatischen Tankspülung erleichtern das Handling deutlich. Zum Schutz der Maschine ist sie außerdem mit einem robusten Rammschutz mit großen Abweisrollen ausgerüstet. Eine Schnittstelle zu unserem optionalen Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht auf Wunsch die Überwachung der wichtigsten Betriebsparameter von jedem Ort und in Echtzeit.
Merkmale und Vorteile
Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss
Bürstenkopf mit Scheibentechnik
Allradantrieb
Mit System zur Reinigungsmitteldosierung „DOSE“
Patentiertes Tankspülsystem
Energiesparende eco!efficiency-Stufe
Großes Farbdisplay
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|900
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|1180
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|150 / 150
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|9000
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|6750
|Batterietyp
|Wartungsarm
|Batterie (V/Ah)
|36 / 240
|Batterielaufzeit (h)
|max. 5
|Batterieladezeit (h)
|ca. 11
|Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
|220 - 240
|Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
|50 - 60
|Steigfähigkeit (%)
|15
|Bürstendrehzahl (U/min)
|180
|Bürstenanpressdruck (kg)
|94
|Wasserverbrauch (l/min)
|max. 7
|Schalldruckpegel (dB(A))
|67
|Aufnahmeleistung (W)
|bis zu 2400
|Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
|957
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Lieferumfang
- Scheibenbürste: 2 Stück
- Einbauladegerät
- Batterie und Ladegerät inkl.
- Saugbalken, gebogen
- Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System
Ausstattung
- Auto-Fill
- Patentiertes Tankspülsystem
- Kraftvoller Fahrantrieb
- Automatischer Wasserstopp
- DOSE
- Standard Tagfahrlicht
- Typ Sauglippen: Linatex®
- Robuster Frontrammschutz
- Kärcher Farb- und Bedienkonzept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten
- Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
- Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter
- Easy Operation Bedienwahlschalter
Videos
Anwendungsgebiete
- Parkhäuser
- Geeignet zum Einsatz in Produktions-, Lager-, Logistik- und Schwerindustriehallen
- Zur schnellen und effizienten Grund- und Unterhaltsreinigung in Einkaufszentren