Dank ihres Allradantriebs meistert unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Adv problemlos auch große Steigungen und schafft bei einer Fahrgeschwindigkeit von bis zu 10 km/h eine stündliche Flächenleistung von bis zu 9.000 Quadratmeter. Die 90 Zentimeter Arbeitsbreite des Scheibenbürstenkopfs, die hervorragende Absaugleistung des robusten Saugbalkens aus Aluminium-Druckguss sowie das ressourcensparende Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE ermöglichen dazu beste Reinigungsergebnisse. Farbcodierte Bedienelemente, ein großes Farbdisplay, das in 30 Sprachen bedienbar ist, sowie das patentierte KIK-Schlüsselsystem sorgen für eine anwenderfreundliche, einfache und sichere Bedienbarkeit der mit einem Tagfahrlicht bestückten Bodenreinigungsmaschine. Die zeitsparende Auto-Fill-Funktion für den Frischwassertank und das System zur automatischen Tankspülung erleichtern das Handling deutlich. Zum Schutz der Maschine ist sie außerdem mit einem robusten Rammschutz mit großen Abweisrollen ausgerüstet. Eine Schnittstelle zu unserem optionalen Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht auf Wunsch die Überwachung der wichtigsten Betriebsparameter von jedem Ort und in Echtzeit.