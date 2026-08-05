Autolaveuse aspirante B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
À équipement exceptionnel, résultats de nettoyage exceptionnels : Notre autolaveuse aspirante autoportée B 150 R Bp Adv fonctionnant sur batterie, avec sa puissante transmission intégrale et sa tête de brosse-disque de 90 cm.
Grâce à sa transmission intégrale, notre autolaveuse aspirante autoportée B 150 R Bp Adv franchit aisément les pentes raides et fournit un rendement surfacique pouvant aller jusqu'à 9 000 mètres carrés par heure grâce à sa vitesse de déplacement maximale de 10 km/h. Les 90 centimètres de largeur de travail de la tête de brossage à disques, la puissance d'aspiration exceptionnelle du suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression et le système de dosage de détergent DOSE peu gourmand en ressources permettent en outre un résultat de nettoyage optimal. Des éléments de commande à code couleurs, un grand écran couleur utilisable en 30 langues ainsi que le système à clé KIK breveté garantissent une utilisation conviviale, simple et sûre de cette laveuse de sols équipée de feux de circulation diurne. La fonction Auto-Fill du réservoir d'eau propre, permettant de gagner du temps, et le système de nettoyage automatique du réservoir facilitent grandement le travail. Afin de protéger la machine, celle-ci est également équipée d'un pare-chocs robuste muni de grandes roulettes de protection. Une interface vers notre système de gestion de flotte Kärcher Fleet disponible en option permet sur demande la surveillance des principaux paramètres d'utilisation depuis n'importe quel endroit et en temps réel.
Caractéristiques et avantages
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Tête de brossage à brosse-disque
- Remplacement facile des brosses ou des plateaux d'entraînement.
- Brosses-disques disponibles dans différentes duretés : souple, moyenne et dure.
- Modèles à brosse-disque notamment lorsqu’il s’agit de nettoyer des sols lisses.
Transmission intégrale
- Peut être utilisé dans des parkings à plusieurs étages
- Franchissement de déclivités jusqu'à 18 % en mode de nettoyage.
- Déplacements aisés, même sur les sols lisses
Équipée du système de dosage de détergent « DOSE »
- Économise les détergents.
- Dosage exact et uniforme (réglable de 0 à 3 %).
- Possibilité de changer le détergent sans vider le réservoir d'eau fraîche.
Système de nettoyage breveté du réservoir
- Nettoyage facile du réservoir d'eau sale.
- Économies d'eau allant jusqu'à 70% par rapport à un nettoyage classique avec un tuyau d'eau.
- Meilleure hygiène.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Consommation électrique moindre.
- Fonctionnement 40% plus long par chargement.
- Appareil encore plus silencieux et donc idéal pour les espaces sensibles au bruit (nettoyage diurne, hôpitaux, hôtels, etc.).
Grand écran couleur
- Affichage clair du programme en cours.
- Plus grande facilité d'utilisation et familiarisation plus rapide.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Largeur de travail des brosses (mm)
|900
|Largeur d'aspiration (mm)
|1180
|Réservoir eau propre/sale (l)
|150 / 150
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|9000
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|6750
|Type de batterie
|Entretien réduit
|Batterie (V/Ah)
|36 / 240
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 5
|Durée de charge de la batterie (h)
|env. 11
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|220 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Franchissement de déclivités (%)
|15
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (kg)
|94
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 7
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|67
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 2400
|Poids total autorisé (kg)
|957
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 2 Pièce(s)
- Chargeur intégré
- Batterie et chargeur incl.
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop
Équipement
- Système Auto-Fill
- Système de nettoyage breveté du réservoir
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- DOSE
- Feux de jour standard
- Type de raclettes d'aspiration: Linatex®
- Pare-chocs robuste
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Parkings à plusieurs étages
- Pour les ateliers de production, les entrepôts de marchandises et logistiques, l'industrie sidérurgique
- Pour un nettoyage en profondeur ou courant rapide et efficace des centres commerciaux