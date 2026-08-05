Grâce à sa transmission intégrale, notre autolaveuse aspirante autoportée B 150 R Bp Adv franchit aisément les pentes raides et fournit un rendement surfacique pouvant aller jusqu'à 9 000 mètres carrés par heure grâce à sa vitesse de déplacement maximale de 10 km/h. Les 90 centimètres de largeur de travail de la tête de brossage à disques, la puissance d'aspiration exceptionnelle du suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression et le système de dosage de détergent DOSE peu gourmand en ressources permettent en outre un résultat de nettoyage optimal. Des éléments de commande à code couleurs, un grand écran couleur utilisable en 30 langues ainsi que le système à clé KIK breveté garantissent une utilisation conviviale, simple et sûre de cette laveuse de sols équipée de feux de circulation diurne. La fonction Auto-Fill du réservoir d'eau propre, permettant de gagner du temps, et le système de nettoyage automatique du réservoir facilitent grandement le travail. Afin de protéger la machine, celle-ci est également équipée d'un pare-chocs robuste muni de grandes roulettes de protection. Une interface vers notre système de gestion de flotte Kärcher Fleet disponible en option permet sur demande la surveillance des principaux paramètres d'utilisation depuis n'importe quel endroit et en temps réel.