Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
Allradantrieb, Walzenbürstenkopf, Vorkehrfunktion, Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE: Unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Adv überzeugt mit hervorragender Reinigungsleistung.
Mit bis zu 8.500 Quadratmeter Flächenleistung pro Stunde überzeugt unsere leistungsstarke Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Adv mit 85 Zentimeter breitem Aluminium-Walzenbürstenkopf mit Vorkehrfunktion bei alltäglichen Reinigungseinsätzen. Ausgestattet mit einem Allradantrieb, der gut 10 km/h Fahrgeschwindigkeit ermöglicht, kann sie dabei auch an großen Steigungen wie beispielsweise in Parkhäusern eingesetzt werden. Der neue, robuste Saugbalken aus Aluminium-Druckguss sorgt für eine sehr gute Absaugleistung, während das Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE einen effizienten Umgang mit Ressourcen garantiert. Auto-Fill-Funktion und automatische Tankspülung ermöglichen eine zeitsparende Befüllung bzw. Reinigung der 150 Liter großen Tanks für Frisch- und Schmutzwasser. Standard sind auch das Tagfahrlicht, ein robuster Rammschutz und Abweisrollen sowie die einfache Bedienung durch farbcodierte Bedienelemente und das große Farbdisplay. Für noch mehr Sicherheit sorgt das patentierte KIK-Schlüsselsystem. Eine Schnittstelle zu unserem optionalen, cloudbasierten Flottenmanagement-System Kärcher Fleet erlaubt auf Wunsch die Überwachung der wichtigsten Maschinenparameter in Echtzeit.
Merkmale und Vorteile
Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss
Walzenbürstenkopf mit integrierter Kehreinheit
Allradantrieb
Mit System zur Reinigungsmitteldosierung „DOSE“
Energiesparende eco!efficiency-Stufe
Patentiertes Tankspülsystem
Großes Farbdisplay
Einfache Handhabung
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|850
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|1180
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|150 / 150
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|8500
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|6375
|Batterietyp
|Wartungsarm
|Batterie (V/Ah)
|36 / 240
|Batterielaufzeit (h)
|max. 5
|Batterieladezeit (h)
|ca. 11
|Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
|220 - 240
|Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
|50 - 60
|Steigfähigkeit (%)
|15
|Bürstendrehzahl (U/min)
|180 - 1300
|Bürstenanpressdruck (kg)
|94
|Wasserverbrauch (l/min)
|max. 7
|Schalldruckpegel (dB(A))
|67
|Aufnahmeleistung (W)
|bis zu 2600
|Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
|957
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1790 x 1070 x 1420
Lieferumfang
- Walzenbürste: 2 Stück
- Einbauladegerät
- Batterie und Ladegerät inkl.
- Saugbalken, gebogen
- Seitenbesen
- Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System
Ausstattung
- Auto-Fill
- Patentiertes Tankspülsystem
- Kraftvoller Fahrantrieb
- Automatischer Wasserstopp
- DOSE
- Kehrfunktion
- Standard Tagfahrlicht
- Typ Sauglippen: Linatex®
- Robuster Frontrammschutz
- Kärcher Farb- und Bedienkonzept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten
- Extrem ruhiger Walzenbürstenkopf für lärmsensible Bereiche
- Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
- Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter
- Easy Operation Bedienwahlschalter
Videos
Anwendungsgebiete
- Parkhäuser
- Geeignet zum Einsatz in Produktions-, Lager-, Logistik- und Schwerindustriehallen
- Zur schnellen und effizienten Grund- und Unterhaltsreinigung in Einkaufszentren