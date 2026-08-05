Mit bis zu 8.500 Quadratmeter Flächenleistung pro Stunde überzeugt unsere leistungsstarke Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Adv mit 85 Zentimeter breitem Aluminium-Walzenbürstenkopf mit Vorkehrfunktion bei alltäglichen Reinigungseinsätzen. Ausgestattet mit einem Allradantrieb, der gut 10 km/h Fahrgeschwindigkeit ermöglicht, kann sie dabei auch an großen Steigungen wie beispielsweise in Parkhäusern eingesetzt werden. Der neue, robuste Saugbalken aus Aluminium-Druckguss sorgt für eine sehr gute Absaugleistung, während das Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE einen effizienten Umgang mit Ressourcen garantiert. Auto-Fill-Funktion und automatische Tankspülung ermöglichen eine zeitsparende Befüllung bzw. Reinigung der 150 Liter großen Tanks für Frisch- und Schmutzwasser. Standard sind auch das Tagfahrlicht, ein robuster Rammschutz und Abweisrollen sowie die einfache Bedienung durch farbcodierte Bedienelemente und das große Farbdisplay. Für noch mehr Sicherheit sorgt das patentierte KIK-Schlüsselsystem. Eine Schnittstelle zu unserem optionalen, cloudbasierten Flottenmanagement-System Kärcher Fleet erlaubt auf Wunsch die Überwachung der wichtigsten Maschinenparameter in Echtzeit.