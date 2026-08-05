Avec un rendement surfacique pouvant atteindre 8 500 mètres carrés par heure, notre autolaveuse aspirante autoportée performante B 150 R Bp Adv brille lors des missions de nettoyage quotidiennes grâce à sa tête de brossage à rouleaux en aluminium d'une largeur de 85 centimètres et dotée d'une fonction de prébalayage. Équipée d'une transmission intégrale permettant facilement d'atteindre une vitesse de déplacement de 10 km/h, elle peut également être utilisée dans les pentes raides, par exemple dans les parkings couverts. Le nouveau suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression assure une puissance d'aspiration exceptionnelle tandis que le système de dosage de détergent DOSE garantit une utilisation efficace des ressources. La fonction Auto-Fill et le nettoyage automatique du réservoir permettent de gagner du temps lors du remplissage et du nettoyage des réservoirs de 150 litres pour l'eau propre et l'eau sale. L'équipement standard inclut également des feux de circulation diurne, un pare-chocs robuste et des roulettes de protection ainsi que des fonctionnalités simples grâce à des éléments de commande à code couleurs et à un grand écran couleur. Le système à clé KIK breveté apporte une sécurité supplémentaire. Une interface vers notre système de gestion de flotte basé sur le cloud Kärcher Fleet disponible en option permet sur demande la surveillance des principaux paramètres de la machine en temps réel.