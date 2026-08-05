Autolaveuse aspirante B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
Transmission intégrale, tête de brosse-rouleau, fonction de balayage préalable, système de dosage de détergent DOSE : Notre autolaveuse aspirante autoportée B 150 R Bp Adv impressionne par sa puissance de nettoyage exceptionnelle.
Avec un rendement surfacique pouvant atteindre 8 500 mètres carrés par heure, notre autolaveuse aspirante autoportée performante B 150 R Bp Adv brille lors des missions de nettoyage quotidiennes grâce à sa tête de brossage à rouleaux en aluminium d'une largeur de 85 centimètres et dotée d'une fonction de prébalayage. Équipée d'une transmission intégrale permettant facilement d'atteindre une vitesse de déplacement de 10 km/h, elle peut également être utilisée dans les pentes raides, par exemple dans les parkings couverts. Le nouveau suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression assure une puissance d'aspiration exceptionnelle tandis que le système de dosage de détergent DOSE garantit une utilisation efficace des ressources. La fonction Auto-Fill et le nettoyage automatique du réservoir permettent de gagner du temps lors du remplissage et du nettoyage des réservoirs de 150 litres pour l'eau propre et l'eau sale. L'équipement standard inclut également des feux de circulation diurne, un pare-chocs robuste et des roulettes de protection ainsi que des fonctionnalités simples grâce à des éléments de commande à code couleurs et à un grand écran couleur. Le système à clé KIK breveté apporte une sécurité supplémentaire. Une interface vers notre système de gestion de flotte basé sur le cloud Kärcher Fleet disponible en option permet sur demande la surveillance des principaux paramètres de la machine en temps réel.
Caractéristiques et avantages
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Tête de nettoyage à brosses-rouleaux avec unité de balayage intégrée
- En aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection.
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
- Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.
Transmission intégrale
- Peut être utilisé dans des parkings à plusieurs étages
- Franchissement de déclivités jusqu'à 18 % en mode de nettoyage.
- Déplacements aisés, même sur les sols lisses
Équipée du système de dosage de détergent « DOSE »
- Économise les détergents.
- Dosage exact et uniforme (réglable de 0 à 3 %).
- Possibilité de changer le détergent sans vider le réservoir d'eau fraîche.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Consommation électrique moindre.
- Fonctionnement 40% plus long par chargement.
- Appareil encore plus silencieux et donc idéal pour les espaces sensibles au bruit (nettoyage diurne, hôpitaux, hôtels, etc.).
Système de nettoyage breveté du réservoir
- Nettoyage facile du réservoir d'eau sale.
- Économies d'eau allant jusqu'à 70% par rapport à un nettoyage classique avec un tuyau d'eau.
- Meilleure hygiène.
Grand écran couleur
- Affichage clair du programme en cours.
- Réglage rapide et simple des paramètres.
Confort d'utilisation
- Manipulation aisée grâce aux commandes claires à code couleur.
- Plus grande facilité d'utilisation et familiarisation plus rapide.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Largeur de travail des brosses (mm)
|850
|Largeur d'aspiration (mm)
|1180
|Réservoir eau propre/sale (l)
|150 / 150
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|8500
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|6375
|Type de batterie
|Entretien réduit
|Batterie (V/Ah)
|36 / 240
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 5
|Durée de charge de la batterie (h)
|env. 11
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|220 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Franchissement de déclivités (%)
|15
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180 - 1300
|Pression de contact des brosses (kg)
|94
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 7
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|67
|Puissance absorbée (W)
|jusqu'à 2600
|Poids total autorisé (kg)
|957
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1790 x 1070 x 1420
Inclus dans la livraison
- Brosse-rouleau: 2 Pièce(s)
- Chargeur intégré
- Batterie et chargeur incl.
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Brosses latérales
- Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop
Équipement
- Système Auto-Fill
- Système de nettoyage breveté du réservoir
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- DOSE
- Fonction de balayage
- Feux de jour standard
- Type de raclettes d'aspiration: Linatex®
- Pare-chocs robuste
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Tête de nettoyage à brosses-rouleaux extrêmement silencieuse pour les zones sensibles au bruit
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Parkings à plusieurs étages
- Pour les ateliers de production, les entrepôts de marchandises et logistiques, l'industrie sidérurgique
- Pour un nettoyage en profondeur ou courant rapide et efficace des centres commerciaux