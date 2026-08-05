Robust, kompakt, wendig, batteriebetrieben: Unsere batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R überzeugt im harten Arbeitsalltag mit unverzichtbaren Merkmalen und hervorragender Serienausstattung. So helfen das Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE, der eco!efficiency-Modus und die geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung, Ressourcen zu schonen und dabei wirtschaftlich zu reinigen. Die Auto-Fill-Funktion spart Zeit beim Befüllen des 150-Liter-Frischwassertanks, während das automatische Tankspülsystem die Reinigung des Schmutzwassertanks vereinfacht. Mit 90 Zentimeter Arbeitsbreite, 8 km/h Arbeitsgeschwindigkeit mit Lenkwinkelsensor und dem neuen, sehr robusten Saugbalken aus Aluminium-Druckguss reinigt das Gerät 7200 m²/h. Ein Tagfahrlicht verbessert die Sichtbarkeit, und ein sehr robuster Stahlrammschutz mit großen Abweisrollen schützen Anwender und Maschine zuverlässig. Dabei ist die B 150 R Bp dank des großen, 30-sprachigen Farbdisplays und der farbcodierten Bedienelemente sehr einfach zu bedienen. Zur Sicherheit verfügt sie darüber hinaus über das patentierte KIK-Schlüsselsystem, das unterschiedliche Nutzerrechte ermöglicht und so Fehlbedienungen praktisch ausschließt.