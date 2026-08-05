Robuste, compacte, maniable, fonctionnant sur batterie : notre autolaveuse aspirante autoportée B 150 R se distingue par des caractéristiques indispensables et un excellent équipement de série dans les conditions difficiles du quotidien. Ainsi, le système de dosage de détergent DOSE, le mode eco!efficiency et le dosage de l'eau en fonction de la vitesse aident à préserver les ressources tout en permettant un nettoyage économique. La fonction Auto-Fill fait gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre de 150 litres tandis que le système de rinçage automatique du réservoir facilite le nettoyage du réservoir d'eau sale. Doté de 90 centimètres de largeur de travail, d'une vitesse de travail de 8 km/h avec capteur d'angle de braquage et du nouveau suceur d'aspiration très robuste en aluminium moulé sous pression, l'appareil nettoie 7 200 m²/h. Des feux de circulation diurne améliorent la visibilité et un pare-chocs très robuste en acier avec de grandes roulettes de protection offrent une protection fiable de l'utilisateur et de la machine. En outre, la B 150 R Bp est très facile d'utilisation grâce au grand afficheur couleur en 30 langues et aux éléments de commande à code couleurs. Afin de garantir la sécurité, elle dispose par ailleurs du système à clé KIK breveté, permettant différents droits d'utilisateur et excluant ainsi pratiquement toute erreur de manipulation.