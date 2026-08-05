Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85

Ein Walzenbürstenkopf mit 85 cm Arbeitsbreite, ein Seitenbesen sowie ein robuster Aluminium-Saugbalken sind Standard. Flächenleistung von 6800 m²/h und 8 km/h Arbeitsgeschwindigkeit.

Die hervorragend ausgestattete Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R mit ausdauernder 240-Ah-Batterie, integriertem Ladegerät und Tagfahrlicht punktet mit einer stündlichen Flächenleistung von gut 6800 m². Für beste Reinigungsergebnisse sorgen dabei der 85 Zentimeter breite Walzenbürstenkopf aus Aluminium-Druckguss mit Vorkehrfunktion, 2 beidseitig angebaute Seitenbesen, die auch Kehrgut außerhalb der Arbeitsbreite erfassen, unser ressourcenschonendes Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE, eco!efficiency-Modus sowie die geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung und der leistungsstarke, robuste Aluminium-Saugbalken. Die Auto-Fill-Funktion und die automatische Tankspülung ermöglichen eine zeitsparende Befüllung bzw. Reinigung der 150 Liter großen Tanks für Frisch- und Schmutzwasser. Dank eines großen Farbdisplays, das in 30 Sprachen einstellbar ist, und dem patentierten KIK-Schlüsselsystem ist die Bedienung gleichermaßen einfach wie sicher – Fehlbedienungen werden durch die Möglichkeit, unterschiedlichen Anwendern individuelle Zugriffsrechte auf die Programme zuzuweisen, wirkungsvoll vermieden. Mit 8 km/h Fahrgeschwindigkeit und Lenkwinkelsensor ein echt flotter Flitzer.

Merkmale und Vorteile
Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss
  • Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
  • Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
  • Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.
Walzenbürstenkopf mit integrierter Kehreinheit
  • Aus robustem Aluminium-Druckguss mit großen Abweisrollen.
  • Zeitsparend durch integriertes Vorkehren von Grobschmutz.
  • Hohe Laufruhe und leiser Betrieb für Einsätze in geräuschsensiblen Bereichen.
Innovatives KIK-System
  • Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung.
  • Senkung der Servicekosten.
  • Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern.
Mit System zur Reinigungsmitteldosierung „DOSE“
  • Spart Reinigungsmittel.
  • Exakte und gleichmäßige Dosierung (einstellbar von 0 bis 3 %).
  • Reinigungsmittel kann gewechselt werden, ohne den Frischwassertank zu entleeren.
Patentiertes Tankspülsystem
  • Einfaches Reinigen des Schmutzwassertanks.
  • Wassereinsparung von bis zu 70 % im Vergleich zur Reinigung mit einem gewöhnlichen Wasserschlauch.
  • Bessere Hygiene.
Energiesparende eco!efficiency-Stufe
  • Reduzierter Stromverbrauch.
  • 40 % längere Laufzeit pro Batterieladung.
  • Noch leiser und damit ideal für geräuschsensible Bereiche (Daytime Cleaning, Krankenhaus, Hotel etc.).
Großes Farbdisplay
  • Übersichtliche Anzeige des aktuellen Programms.
  • Einfache und schnelle Einstellungsänderungen möglich.
Spezifikationen

Technische Daten

Antriebsart Batterie
Fahrantrieb Elektrisch
Arbeitsbreite Bürsten (mm) 850
Arbeitsbreite Saugen (mm) 1180 - 1180
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l) 150 / 150
Flächenleistung theoretisch (m²/h) 6800
Flächenleistung praktisch (m²/h) 4760
Batterietyp Wartungsarm
Batterie (V/Ah) 36 / 240
Batterielaufzeit (h) max. 5
Batterieladezeit (h) ca. 7
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V) 100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz) 50 - 60
Fahrgeschwindigkeit (km/h) 8
Steigfähigkeit (%) 10
Bürstendrehzahl (U/min) 180 - 1300
Bürstenanpressdruck (kg) 94
Gangwendebreite (cm) 181
Wasserverbrauch (l/min) max. 7
Schalldruckpegel (dB(A)) 67
Aufnahmeleistung (W) bis zu 2600
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 957
Software Updates verfügbar bis 2032-01-01
Gewicht ohne Zubehör (kg) 218
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1790 x 1070 x 1420

Lieferumfang

  • Walzenbürste: 2 Stück
  • Batterie
  • Einbauladegerät
  • Saugbalken, gebogen
  • Seitenbesen
  • Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken
  • Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System

Ausstattung

  • Auto-Fill
  • Patentiertes Tankspülsystem
  • Kraftvoller Fahrantrieb
  • Automatischer Wasserstopp
  • DOSE
  • Feststellbremse
  • Integrierte Kehreinrichtung
  • Magnetventil
  • 2-Tank-System
  • Frischwasserstandsanzeige: Über Wasserdruck
  • Standard Tagfahrlicht
  • Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %
  • Typ Sauglippen: Linatex®
  • Robuster Frontrammschutz
  • Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung
  • Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich
  • Kärcher Farb- und Bedienkonzept
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten
  • Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
  • Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt zur Erhöhung der Sicherheit
  • Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter
  • Easy Operation Bedienwahlschalter
Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
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Anwendungsgebiete
  • Geeignet zum Einsatz in Produktions-, Lager-, Logistik- und Schwerindustriehallen
  • Parkhäuser
  • Für Reinigungsaufgaben in der Lebensmittel- und Chemieindustrie
Zubehör
Reinigungsmittel