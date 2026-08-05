Die hervorragend ausgestattete Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R mit ausdauernder 240-Ah-Batterie, integriertem Ladegerät und Tagfahrlicht punktet mit einer stündlichen Flächenleistung von gut 6800 m². Für beste Reinigungsergebnisse sorgen dabei der 85 Zentimeter breite Walzenbürstenkopf aus Aluminium-Druckguss mit Vorkehrfunktion, 2 beidseitig angebaute Seitenbesen, die auch Kehrgut außerhalb der Arbeitsbreite erfassen, unser ressourcenschonendes Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE, eco!efficiency-Modus sowie die geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung und der leistungsstarke, robuste Aluminium-Saugbalken. Die Auto-Fill-Funktion und die automatische Tankspülung ermöglichen eine zeitsparende Befüllung bzw. Reinigung der 150 Liter großen Tanks für Frisch- und Schmutzwasser. Dank eines großen Farbdisplays, das in 30 Sprachen einstellbar ist, und dem patentierten KIK-Schlüsselsystem ist die Bedienung gleichermaßen einfach wie sicher – Fehlbedienungen werden durch die Möglichkeit, unterschiedlichen Anwendern individuelle Zugriffsrechte auf die Programme zuzuweisen, wirkungsvoll vermieden. Mit 8 km/h Fahrgeschwindigkeit und Lenkwinkelsensor ein echt flotter Flitzer.