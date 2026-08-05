L'autolaveuse aspirante autoportée B 150 R parfaitement équipée, avec une batterie longue durée de 240 Ah, chargeur intégré et des feux de circulation diurne, s'illustre par un rendement surfacique d'environ 6 800 m² par heure. Un résultat de nettoyage optimal est en outre garanti par la tête de brossage à rouleaux d'une largeur de 85 centimètres en aluminium moulé sous pression avec fonction de prébalayage, 2 brosses latérales montées des deux côtés, qui saisissent également les déchets en dehors de la largeur de travail, notre système de dosage de détergent DOSE respectueux de l'environnement, le mode eco!efficiency ainsi que le dosage de l'eau en fonction de la vitesse et le suceur d'aspiration performant et robuste en aluminium. La fonction Auto-Fill et le nettoyage automatique du réservoir permettent de gagner du temps lors du remplissage et du nettoyage des réservoirs de 150 litres pour l'eau propre et l'eau sale. Avec un grand afficheur couleur réglable en 30 langues et le système à clé KIK breveté, l'utilisation est aussi simple que sûre : les erreurs de manipulation sont efficacement évitées grâce à la possibilité d'attribuer des droits d'accès individuels aux programmes selon les différents utilisateurs. Un petit bolide avec 8 km/h de vitesse de déplacement et capteur d'angle de braquage.