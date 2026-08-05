Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90

Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R mit Seitenschrubbdeck, 90 cm Arbeitsbreite und Saugbalken der neuesten Generation für beste Reinigungsergebnisse und 7200 m²/h Flächenleistung.

Unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R überzeugt im Arbeitsalltag mit hervorragender Serienausstattung. So helfen das Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE, die geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung und der eco!efficiency-Modus, Ressourcen zu schonen und wirtschaftlich zu reinigen. Die Auto-Fill-Funktion spart Zeit beim Befüllen des 150-Liter-Frischwassertanks, während das automatische Tankspülsystem die Reinigung des Schmutzwassertanks vereinfacht. Mit 2 Scheibenbürsten, 90 Zentimeter Arbeitsbreite und dem neuen, sehr robusten Saugbalken aus Aluminium-Druckguss reinigt das Gerät 7200 m²/h mit 8 km/h Fahrgeschwindigkeit. Ein Tagfahrlicht verbessert die Sichtbarkeit und ein robuster Stahlrammschutz schützt Anwender und Maschine zuverlässig. Dabei ist die B 150 R, dank des großen, 30-sprachigen Farbdisplays und der farbcodierten Bedienelemente, sehr einfach zu bedienen. Das Gerät verfügt über das patentierte KIK-Schlüsselsystem, das unterschiedliche Nutzerrechte ermöglicht und so Fehlbedienungen praktisch ausschließt. Ein Lenkwinkelsensor unterstützt die Fahrsicherheit, während das Seitenschrubbdeck rand- und konturnah reinigt und so manuellen Nacharbeiten vorbeugt.

Merkmale und Vorteile
Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss
  • Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
  • Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
  • Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.
Bürstenkopf mit Scheibentechnik
  • Einfacher Wechsel der Bürstenscheiben oder Treibteller.
  • Scheibenbürsten in unterschiedlichen Härten verfügbar: weich, mittel und hart.
  • Scheibenmodelle, vor allem dann, wenn es um glatte Böden geht.
Innovatives KIK-System
  • Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung.
  • Senkung der Servicekosten.
  • Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern.
Energiesparende eco!efficiency-Stufe
  • Reduzierter Stromverbrauch.
  • Bis zu 40 Prozent längere Laufzeit der Batterie.
  • Noch leiser und damit ideal für geräuschsensible Bereiche (Daytime Cleaning, Krankenhaus, Hotel etc.).
Patentiertes Tankspülsystem
  • Einfaches Reinigen des Schmutzwassertanks.
  • Wassereinsparung von bis zu 70 % im Vergleich zur Reinigung mit einem gewöhnlichen Wasserschlauch.
  • Bessere Hygiene.
Mit System zur Reinigungsmitteldosierung „DOSE“
  • Spart Reinigungsmittel.
  • Exakte und gleichmäßige Dosierung (einstellbar von 0 bis 3 %).
  • Reinigungsmittel kann gewechselt werden, ohne den Frischwassertank zu entleeren.
Einfache Handhabung
  • Einfaches Handling dank übersichtlicher Bedienelemente mit Farbcodierung.
  • Leichtere Bedienung und kürzere Einlernzeiten.
Spezifikationen

Technische Daten

Antriebsart Batterie
Fahrantrieb Elektrisch
Arbeitsbreite Bürsten (mm) 900
Arbeitsbreite Saugen (mm) 1180 - 1180
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l) 150 / 150
Flächenleistung theoretisch (m²/h) 8000
Flächenleistung praktisch (m²/h) 5600
Batterietyp Wartungsarm
Batterie (V/Ah) 36 / 240
Batterielaufzeit (h) max. 5
Batterieladezeit (h) ca. 7
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V) 100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz) 50 - 60
Fahrgeschwindigkeit (km/h) 8
Steigfähigkeit (%) 10
Bürstendrehzahl (U/min) 180
Gangwendebreite (cm) 181
Schalldruckpegel (dB(A)) 67
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 957
Software Updates verfügbar bis 2032-01-01
Gewicht ohne Zubehör (kg) 218
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1790 x 1070 x 1420

Lieferumfang

  • Scheibenbürste: 2 Stück
  • Batterie
  • Einbauladegerät
  • Saugbalken, gebogen
  • Seitenschrubbdeck
  • Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken
  • Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System

Ausstattung

  • Auto-Fill
  • Patentiertes Tankspülsystem
  • Kraftvoller Fahrantrieb
  • Automatischer Wasserstopp
  • DOSE
  • Feststellbremse
  • Magnetventil
  • 2-Tank-System
  • Frischwasserstandsanzeige: Über Wasserdruck
  • Standard Tagfahrlicht
  • Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %
  • Typ Sauglippen: Linatex®
  • Robuster Frontrammschutz
  • Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung
  • Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich
  • Kärcher Farb- und Bedienkonzept
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten
  • Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
  • Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt zur Erhöhung der Sicherheit
  • Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter
  • Easy Operation Bedienwahlschalter
Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
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Anwendungsgebiete
  • Geeignet zum Einsatz in Produktions-, Lager-, Logistik- und Schwerindustriehallen
  • Parkhäuser
  • Für Reinigungsaufgaben in der Lebensmittel- und Chemieindustrie
Zubehör
Reinigungsmittel