Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R mit Seitenschrubbdeck, 90 cm Arbeitsbreite und Saugbalken der neuesten Generation für beste Reinigungsergebnisse und 7200 m²/h Flächenleistung.
Unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R überzeugt im Arbeitsalltag mit hervorragender Serienausstattung. So helfen das Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE, die geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung und der eco!efficiency-Modus, Ressourcen zu schonen und wirtschaftlich zu reinigen. Die Auto-Fill-Funktion spart Zeit beim Befüllen des 150-Liter-Frischwassertanks, während das automatische Tankspülsystem die Reinigung des Schmutzwassertanks vereinfacht. Mit 2 Scheibenbürsten, 90 Zentimeter Arbeitsbreite und dem neuen, sehr robusten Saugbalken aus Aluminium-Druckguss reinigt das Gerät 7200 m²/h mit 8 km/h Fahrgeschwindigkeit. Ein Tagfahrlicht verbessert die Sichtbarkeit und ein robuster Stahlrammschutz schützt Anwender und Maschine zuverlässig. Dabei ist die B 150 R, dank des großen, 30-sprachigen Farbdisplays und der farbcodierten Bedienelemente, sehr einfach zu bedienen. Das Gerät verfügt über das patentierte KIK-Schlüsselsystem, das unterschiedliche Nutzerrechte ermöglicht und so Fehlbedienungen praktisch ausschließt. Ein Lenkwinkelsensor unterstützt die Fahrsicherheit, während das Seitenschrubbdeck rand- und konturnah reinigt und so manuellen Nacharbeiten vorbeugt.
Merkmale und Vorteile
Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss
- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.
Bürstenkopf mit Scheibentechnik
- Einfacher Wechsel der Bürstenscheiben oder Treibteller.
- Scheibenbürsten in unterschiedlichen Härten verfügbar: weich, mittel und hart.
- Scheibenmodelle, vor allem dann, wenn es um glatte Böden geht.
Innovatives KIK-System
- Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung.
- Senkung der Servicekosten.
- Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern.
Energiesparende eco!efficiency-Stufe
- Reduzierter Stromverbrauch.
- Bis zu 40 Prozent längere Laufzeit der Batterie.
- Noch leiser und damit ideal für geräuschsensible Bereiche (Daytime Cleaning, Krankenhaus, Hotel etc.).
Patentiertes Tankspülsystem
- Einfaches Reinigen des Schmutzwassertanks.
- Wassereinsparung von bis zu 70 % im Vergleich zur Reinigung mit einem gewöhnlichen Wasserschlauch.
- Bessere Hygiene.
Mit System zur Reinigungsmitteldosierung „DOSE“
- Spart Reinigungsmittel.
- Exakte und gleichmäßige Dosierung (einstellbar von 0 bis 3 %).
- Reinigungsmittel kann gewechselt werden, ohne den Frischwassertank zu entleeren.
Einfache Handhabung
- Einfaches Handling dank übersichtlicher Bedienelemente mit Farbcodierung.
- Leichtere Bedienung und kürzere Einlernzeiten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Elektrisch
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|900
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|1180 - 1180
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|150 / 150
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|8000
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|5600
|Batterietyp
|Wartungsarm
|Batterie (V/Ah)
|36 / 240
|Batterielaufzeit (h)
|max. 5
|Batterieladezeit (h)
|ca. 7
|Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
|100 - 240
|Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
|50 - 60
|Fahrgeschwindigkeit (km/h)
|8
|Steigfähigkeit (%)
|10
|Bürstendrehzahl (U/min)
|180
|Gangwendebreite (cm)
|181
|Schalldruckpegel (dB(A))
|67
|Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
|957
|Software Updates verfügbar bis
|2032-01-01
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|218
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1790 x 1070 x 1420
Lieferumfang
- Scheibenbürste: 2 Stück
- Batterie
- Einbauladegerät
- Saugbalken, gebogen
- Seitenschrubbdeck
- Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken
- Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System
Ausstattung
- Auto-Fill
- Patentiertes Tankspülsystem
- Kraftvoller Fahrantrieb
- Automatischer Wasserstopp
- DOSE
- Feststellbremse
- Magnetventil
- 2-Tank-System
- Frischwasserstandsanzeige: Über Wasserdruck
- Standard Tagfahrlicht
- Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %
- Typ Sauglippen: Linatex®
- Robuster Frontrammschutz
- Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung
- Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich
- Kärcher Farb- und Bedienkonzept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten
- Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
- Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt zur Erhöhung der Sicherheit
- Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter
- Easy Operation Bedienwahlschalter
Anwendungsgebiete
- Geeignet zum Einsatz in Produktions-, Lager-, Logistik- und Schwerindustriehallen
- Parkhäuser
- Für Reinigungsaufgaben in der Lebensmittel- und Chemieindustrie