Unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R überzeugt im Arbeitsalltag mit hervorragender Serienausstattung. So helfen das Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE, die geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung und der eco!efficiency-Modus, Ressourcen zu schonen und wirtschaftlich zu reinigen. Die Auto-Fill-Funktion spart Zeit beim Befüllen des 150-Liter-Frischwassertanks, während das automatische Tankspülsystem die Reinigung des Schmutzwassertanks vereinfacht. Mit 2 Scheibenbürsten, 90 Zentimeter Arbeitsbreite und dem neuen, sehr robusten Saugbalken aus Aluminium-Druckguss reinigt das Gerät 7200 m²/h mit 8 km/h Fahrgeschwindigkeit. Ein Tagfahrlicht verbessert die Sichtbarkeit und ein robuster Stahlrammschutz schützt Anwender und Maschine zuverlässig. Dabei ist die B 150 R, dank des großen, 30-sprachigen Farbdisplays und der farbcodierten Bedienelemente, sehr einfach zu bedienen. Das Gerät verfügt über das patentierte KIK-Schlüsselsystem, das unterschiedliche Nutzerrechte ermöglicht und so Fehlbedienungen praktisch ausschließt. Ein Lenkwinkelsensor unterstützt die Fahrsicherheit, während das Seitenschrubbdeck rand- und konturnah reinigt und so manuellen Nacharbeiten vorbeugt.