Autolaveuse aspirante B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
Autolaveuse aspirante autoportée B 150 R avec plateau de brossage latéral, 90 cm de largeur de travail et suceur d'aspiration de dernière génération pour un résultat de nettoyage optimal et 7 200 m²/h de rendement surfacique.
Notre autolaveuse aspirante autoportée B 150 R s'illustre au quotidien par son équipement de série hors pair. Ainsi, le système de dosage de détergent DOSE, le dosage de l'eau en fonction de la vitesse et le mode eco!efficiency aident à préserver les ressources tout en permettant un nettoyage économique. La fonction Auto-Fill fait gagner du temps lors du remplissage du réservoir d'eau propre de 150 litres tandis que le système de rinçage automatique du réservoir facilite le nettoyage du réservoir d'eau sale. Avec 2 brosses-disques, 90 centimètres de largeur de travail et le nouveau suceur d'aspiration très robuste en aluminium moulé sous pression, l'appareil nettoie 7 200 m²/h avec 8 km/h de vitesse de déplacement. Des feux de circulation diurne améliorent la visibilité et un pare-chocs robuste en acier offre une protection fiable de l'utilisateur et de la machine. En outre, la B 150 R est très facile d'utilisation grâce au grand afficheur couleur en 30 langues et aux éléments de commande à code couleurs. L'appareil dispose du système à clé KIK breveté, permettant différents droits d'utilisateur et excluant ainsi pratiquement toute erreur de manipulation. Un capteur d'angle de braquage favorise la sécurité pendant les trajets alors que le plateau de brossage latéral nettoie au plus près des bords et des contours, prévenant ainsi les retouches manuelles.
Caractéristiques et avantages
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Tête de brossage à brosse-disque
- Remplacement facile des brosses ou des plateaux d'entraînement.
- Brosses-disques disponibles dans différentes duretés : souple, moyenne et dure.
- Modèles à brosse-disque notamment lorsqu’il s’agit de nettoyer des sols lisses.
Système à clé KIK innovant
- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Consommation électrique moindre.
- Jusqu'à 40 % d'autonomie de la batterie en plus.
- Appareil encore plus silencieux et donc idéal pour les espaces sensibles au bruit (nettoyage diurne, hôpitaux, hôtels, etc.).
Système de nettoyage breveté du réservoir
- Nettoyage facile du réservoir d'eau sale.
- Économies d'eau allant jusqu'à 70% par rapport à un nettoyage classique avec un tuyau d'eau.
- Meilleure hygiène.
Équipée du système de dosage de détergent « DOSE »
- Économise les détergents.
- Dosage exact et uniforme (réglable de 0 à 3 %).
- Possibilité de changer le détergent sans vider le réservoir d'eau fraîche.
Confort d'utilisation
- Manipulation aisée grâce aux commandes claires à code couleur.
- Plus grande facilité d'utilisation et familiarisation plus rapide.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Électrique
|Largeur de travail des brosses (mm)
|900
|Largeur d'aspiration (mm)
|1180 - 1180
|Réservoir eau propre/sale (l)
|150 / 150
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|8000
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|5600
|Type de batterie
|Entretien réduit
|Batterie (V/Ah)
|36 / 240
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 5
|Durée de charge de la batterie (h)
|env. 7
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de déplacement (km/h)
|8
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Largeur d'allée pour demi-tour (cm)
|181
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|67
|Poids total autorisé (kg)
|957
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2032-01-01
|Poids sans accessoires (kg)
|218
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1790 x 1070 x 1420
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 2 Pièce(s)
- Batterie
- Chargeur intégré
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Plateau de brossage latéral
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop
Équipement
- Système Auto-Fill
- Système de nettoyage breveté du réservoir
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- DOSE
- Frein de stationnement
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Indicateur de niveau d'eau fraîche: Par pression d'eau
- Feux de jour standard
- Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 %
- Type de raclettes d'aspiration: Linatex®
- Pare-chocs robuste
- Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Mises à jour logicielles et détection des dommages à distance via la gestion de flotte Kärcher
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Domaines d'utilisation
- Pour les ateliers de production, les entrepôts de marchandises et logistiques, l'industrie sidérurgique
- Parkings à plusieurs étages
- Pour les tâches de nettoyage dans les industries agroalimentaire et chimique