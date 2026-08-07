Die umweltschonend und emissionsfrei arbeitende batteriebetriebene Aufsitz-Kombinationsmaschine B 300 RI Bp überzeugt bei der Grund- und Unterhaltsreinigung großer Flächen. Wahlweise können Sie aus kollisionssicher federnd gelagerten Seitenbesen oder Seitenschrubbdecks links und rechts wählen. Das ermöglicht Ihnen die randnahe Reinigung sowie die Erhöhung der Arbeitsbreite auf 1755 Millimeter. Ebenfalls konfigurierbar sind weitere Anbausätze wie Rammschutz, Spotlight blau und das Fahrerschutzdach. Zwei extra große Walzenbürsten, ein 300-Liter-Wassertank sowie der breite und gebogene Saugbalken ermöglichen zeitsparendes und effektives Kehren und Scheuersaugen in einem Arbeitsgang und eine Flächenleistung von bis zu 14.000 m²/h. Das angefallene Kehrgut kann anschließend sehr einfach und für den Anwender komfortabel mittels Hochentleerung entsorgt werden. Darüber hinaus ist die B 300 RI Bp, dank ihres massiven Stahlrahmens, auch für härteste Einsätze geeignet. Die gepaarte KTL und Pulverbeschichtung sorgt für beste Resistenz gegen Rost. 805-Ah-Blei-Säure-Batterien können ebenso wie ein 100-Ampere-Ladegerät und viele weiter Zubehöre hinzukonfiguriert werden.