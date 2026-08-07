Fonctionnant sur batterie pour une utilisation respectueuse de l'environnement et sans émissions, la machine autoportée combinée B 300 RI Bp se montre efficace lors du nettoyage en profondeur et du nettoyage courant des surfaces étendues. Au choix, vous pouvez opter pour des brosses latérales à suspension oscillante anticollision ou des plateaux de brossage latéraux à gauche et à droite. Ils permettent un nettoyage au plus près des bords et une augmentation de la largeur de travail à 1 755 millimètres. Parmi les options de configuration, vous trouverez également d'autres kits, par ex. Pare-chocs, Spotlight bleu et Toit de protection du conducteur. Deux brosses-rouleaux grand format, un réservoir à eau de 300 litres ainsi que le suceur d'aspiration large et courbé permettent un balayage et un lavage aspirant rapides et efficaces en un seul passage ainsi qu'un rendement surfacique maximal de 14 000 m²/h. Les déchets balayés peuvent ensuite être évacués très facilement avec un confort d'utilisation optimal par un vidage en hauteur. En outre, la B 300 RI Bp est également adaptée aux utilisations dans les conditions les plus rudes grâce à son cadre acier massif. L'association d'un revêtement par cataphorèse et par poudre assure une résistance optimale à la rouille. La configuration peut être complétée par des batteries plomb/acide de 805 Ah ainsi qu'un chargeur de 100 ampères et de nombreux autres accessoires.