Autolaveuse aspirante B 300 R I Bp
La B 300 RI Bp sans émissions, dotée de réservoirs d'eau propre et d'eau sale de 300 l, permet un nettoyage écologique en un seul passage, balayage et brossage y compris. Configuration personnalisable.
Fonctionnant sur batterie pour une utilisation respectueuse de l'environnement et sans émissions, la machine autoportée combinée B 300 RI Bp se montre efficace lors du nettoyage en profondeur et du nettoyage courant des surfaces étendues. Au choix, vous pouvez opter pour des brosses latérales à suspension oscillante anticollision ou des plateaux de brossage latéraux à gauche et à droite. Ils permettent un nettoyage au plus près des bords et une augmentation de la largeur de travail à 1 755 millimètres. Parmi les options de configuration, vous trouverez également d'autres kits, par ex. Pare-chocs, Spotlight bleu et Toit de protection du conducteur. Deux brosses-rouleaux grand format, un réservoir à eau de 300 litres ainsi que le suceur d'aspiration large et courbé permettent un balayage et un lavage aspirant rapides et efficaces en un seul passage ainsi qu'un rendement surfacique maximal de 14 000 m²/h. Les déchets balayés peuvent ensuite être évacués très facilement avec un confort d'utilisation optimal par un vidage en hauteur. En outre, la B 300 RI Bp est également adaptée aux utilisations dans les conditions les plus rudes grâce à son cadre acier massif. L'association d'un revêtement par cataphorèse et par poudre assure une résistance optimale à la rouille. La configuration peut être complétée par des batteries plomb/acide de 805 Ah ainsi qu'un chargeur de 100 ampères et de nombreux autres accessoires.
Caractéristiques et avantages
Lavage-aspiration et balayage en un seul passage
- Productivité doublée de l'homme et de la machine.
- Temps de travail réduit de moitié.
- Prébalayage inutile.
Vidage facile en hauteur du réservoir à déchets
- Confortable pour l'utilisateur.
- Pas de contact direct avec la saleté.
- Le réservoir à déchets se vide en position assise.
Balais/blocs de lavage latéraux pivotants brossant des deux côtés de la machine
- Augmentation de la largeur de travail jusqu'à 1 755 mm.
- Protège l'appareil et l'objet à nettoyer.
- Particulièrement robuste et très durable.
Alimentation par batterie sans émissions
- Nettoyage silencieux.
- Protège la santé et l'environnement.
- Jusqu'à 40 000 m² par charge de la batterie.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|1045 - 1350
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1755
|Largeur d'aspiration (mm)
|1440
|Réservoir eau propre/sale (l)
|300 / 300
|Cuve à déchets (l)
|180
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 14000
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|10500
|Autonomie de la batterie (h)
|env. 4
|Franchissement de déclivités (%)
|12
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|460
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 12
|Poids total autorisé (kg)
|2635
|Poids sans accessoires (kg)
|1610
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|2490 x 1570 x 1860
Inclus dans la livraison
- Brosse-rouleau: 2 Pièce(s)
- Suceur d'aspiration, incurvée
Équipement
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- Frein de stationnement
- Dispositif de balayage intégré
- Fonction de balayage
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Feux de jour standard
- Type de raclettes d'aspiration: Linatex®
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
Domaines d'utilisation
- Pour les utilisations dans les secteurs de la logistique et du transport
- Pour l'industrie (fonderie, cimenterie), la logistique et les entrepôts, les parkings et places de stationnement, l'industrie du bâtiment et les (aéro)ports