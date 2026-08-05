Scheuersaugmaschine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC

Kompakte, sehr wendige Aufsitz-Scheuersaugmaschine BD 50/70 R Classic mit 70 l Tankvolumen, wartungsfreier Lithium-Ionen-Batterie (90 Ah) und leistungsstarkem Schnellladegerät.

Reinigungsstark und batteriebetrieben: Unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine BD 50/70 R Classic bietet dank ihrer kompakten, schmalen Bauweise ein hohes Maß an Wendigkeit und Agilität und ist damit auch sehr einfach transportierbar. Ausgerüstet mit einer kraftvollen und langlebigen Lithium-Ionen-Batterie mit 90 Ah Kapazität, die jederzeit zwischengeladen werden kann, sowie 70 Litern Tankvolumen, sind damit mühelos auch längere Einsätze bei der Bodenreinigung möglich. Dazu ermöglicht die BD 50/70 R Classic den Einbau vieler sinnvoller, optional erhältlicher Ausstattungsdetails, wie beispielsweise einer Home-Base mit Haken zur Mitnahme manueller Reinigungsutensilien oder eines Vorkehrmopps.

Merkmale und Vorteile
Scheuersaugmaschine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC: Einfache Bedienung
Einfache Bedienung
Selbsterklärende Symbole und übersichtliches Bedienfeld. Kurze Einarbeitungsphasen. Einfacher Umgang mit der Maschine durch wenige, gelb codierte Bedienelemente.
Scheuersaugmaschine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC: Langlebige Lithium-Ionen-Batterie
Langlebige Lithium-Ionen-Batterie
Lange Betriebszeiten und hohe Produktivität dank Schnell- und Zwischenladungen. Wartungsfreies Batteriesystem ohne Nachfüllen von Wasser.
Scheuersaugmaschine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC: Scheibenbürstentechnik
Scheibenbürstentechnik
Robuste Bauweise mit integriertem Scheibenbürstenkopf. Hohe Flächenleistung dank großer Arbeitsbreite. Bürstenwechsel erfolgt über Pedalauswurf.
Kompaktes und schmales Design
  • Besonders wendiges Gerät.
  • Gute Übersicht auf die zu reinigenden Flächen.
  • Einfacher Transport.
Optionales Zubehör: Vorkehrmopp
  • Nimmt den trockenen Schmutz auf und unterstützt so den Reinigungsvorgang.
  • Hilft, Verstopfungen des Saugkanals zu vermeiden.
Spezifikationen

Technische Daten

Antriebsart Batterie
Fahrantrieb Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm) 510
Arbeitsbreite Saugen (mm) 850
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l) 70 / 75
Flächenleistung theoretisch (m²/h) 2805
Flächenleistung praktisch (m²/h) 2000
Batterietyp Li-Ion
Batterie (V/Ah) 25.6 / 90
Batterielaufzeit (h) max. 2
Batterieladezeit (h) ca. 2
Bürstendrehzahl (U/min) 180
Bürstenanpressdruck (g/cm²/kg) 13 / 20
Gangwendebreite (mm) 1650
Wasserverbrauch (l/min) max. 2.3
Schalldruckpegel (dB(A)) 66
Aufnahmeleistung (W) 1400
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 345
Gewicht ohne Zubehör (kg) 112
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1310 x 590 x 1060

Lieferumfang

  • Batterie
  • Batterie und Ladegerät inkl.
  • Saugbalken, v-förmig

Ausstattung

  • Kraftvoller Fahrantrieb
  • Automatischer Wasserstopp
  • Magnetventil
  • 2-Tank-System
  • Kärcher Farb- und Bedienkonzept
Scheuersaugmaschine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Scheuersaugmaschine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Scheuersaugmaschine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Scheuersaugmaschine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Scheuersaugmaschine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Scheuersaugmaschine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Scheuersaugmaschine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Scheuersaugmaschine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Scheuersaugmaschine BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC

Videos

Zubehör
Reinigungsmittel