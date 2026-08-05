Reinigungsstark und batteriebetrieben: Unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine BD 50/70 R Classic bietet dank ihrer kompakten, schmalen Bauweise ein hohes Maß an Wendigkeit und Agilität und ist damit auch sehr einfach transportierbar. Ausgerüstet mit einer kraftvollen und langlebigen Lithium-Ionen-Batterie mit 90 Ah Kapazität, die jederzeit zwischengeladen werden kann, sowie 70 Litern Tankvolumen, sind damit mühelos auch längere Einsätze bei der Bodenreinigung möglich. Dazu ermöglicht die BD 50/70 R Classic den Einbau vieler sinnvoller, optional erhältlicher Ausstattungsdetails, wie beispielsweise einer Home-Base mit Haken zur Mitnahme manueller Reinigungsutensilien oder eines Vorkehrmopps.