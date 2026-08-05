Autolaveuse aspirante BD 50/70 R Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC
Autolaveuse aspirante autoportée BD 50/70 R Classic compacte et très maniable avec un volume de réservoir de 70 l, une batterie lithium-ion sans entretien (90 Ah) et un puissant chargeur rapide.
Nettoyage puissant et fonctionnement sur batterie : notre autolaveuse aspirante autoportée BD 50/70 R Classic offre un niveau élevé de maniabilité et d'agilité et donc également une grande facilité de transport grâce à son format compact et élancé. Équipée d'une puissante et robuste batterie lithium-ion de 90 Ah avec possibilité de charge intermédiaire et d'un volume de réservoir de 70 litres, elle permet un nettoyage intensif et sans effort du sol. La BD 50/70 R Classic permet en outre le montage de nombreux équipements utiles, disponibles en option, tels que le système Home Base avec des crochets pour emporter des ustensiles de nettoyage manuels ou un balai de prébalayage.
Caractéristiques et avantages
Utilisation facileSymboles explicites et commandes intuitives. Courte période de familiarisation avec la machine. Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.
Batterie lithium-ion durableLongue durée de vie et productivité élevée grâce à une charge rapide et intermédiaire. Système de batterie sans entretien et sans rajout d'eau.
Tête de lavage brosse-disqueConception robuste avec une tête de lavage brosse-disque intégrée. Très bon rendement surfacique grâce à la grande largeur de travail. Changement de brosse via la pédale d'éjection.
Conception compacte et condensée
- Machine extrêmement maniable.
- Bonne visibilité des zones à nettoyer.
- Transport aisé.
Accessoires en option : balai de prébalayage
- Récupère les saletés sèches et favorise ainsi l’opération de nettoyage.
- Contribue à prévenir le colmatage du canal d’aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|510
|Largeur d'aspiration (mm)
|850
|Réservoir eau propre/sale (l)
|70 / 75
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|2805
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2000
|Type de batterie
|Li-Ion
|Batterie (V/Ah)
|25.6 / 90
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2
|Durée de charge de la batterie (h)
|env. 2
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Largeur d'allée pour demi-tour (mm)
|1650
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2.3
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|66
|Puissance absorbée (W)
|1400
|Poids total autorisé (kg)
|345
|Poids sans accessoires (kg)
|112
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Inclus dans la livraison
- Batterie
- Batterie et chargeur incl.
- Suceur d'aspiration, en V
Équipement
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher