Scheuersaugmaschine BD 30/4 C Bp Pack Li
Flexibel in der Anwendung, ultrakompakt in der Form, nur 20 kg Gewicht: die batteriebetriebene Scheuersaugmaschine BD 30/4 C Bp Pack zur schnellen Reinigung von Flächen bis zu 300 m².
Batteriebetrieben und damit frei von Kabeln und dazugehörenden Stolperfallen, begeistert unsere extrem kompakte Scheuersaugmaschine BD 30/4 C Bp Pack auf Kleinflächen bis zu 300 m². Ob Natur- oder Kunststein, Epoxidharz, Linoleum oder PVC: Deutlich schneller und gründlicher als von Hand reinigt und saugt das Gerät bei Bedarf auch rückwärts und dank des umlaufenden Saugbalkens auch bei allen anderen Manövern zuverlässig. Das durchdachte und besonders einfache Bedienkonzept mit farbcodierten Bedienelementen zeigt sich auch beim simplen und schnellen Wechsel der leistungsfähigen und fix wieder aufladbaren Lithium-Ionen-Batterie. Das mit nur rund 20 Kilogramm geringe Gewicht der Maschine erlaubt deren Nutzung übrigens auch ohne Aufzug in unterschiedlichen Stockwerken.
Merkmale und Vorteile
Leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie inklusiveVöllig wartungsfrei bei im Vergleich zu herkömmlichen Batterien mehrfach höherer Lebensdauer. Teil- oder Zwischenladen problemlos möglich.
Geringe AbmessungenGeringer Platzbedarf bei der Lagerung. Auch in normalen Pkw transportabel.
Umlaufender SaugbalkenZuverlässige Absaugung des Wassers auch in engen Kurven. Bei Bedarf Absaugung auch rückwärts möglich. Inklusive weichen, ölfesten Polyurethansauglippen.
Kleines, externes Ladegerät inklusive
- Einfach zu verstauen.
- An jeder Steckdose nutzbar.
- Ermöglicht kurze Ladezeiten.
Durchweg hochwertige Komponenten und Materialien
- Verriegelung und Chassis aus hochwertigem Aluminium.
- Robuste, langlebige Qualität.
Sparsamer eco!efficiency-Mode
- Hilft, Wasser zu sparen, und verlängert die Laufzeit der Batterie.
- Spart Kosten durch längere Reinigungsintervalle und reduzierten Reinigungsmittelverbrauch.
- Verringert das Arbeitsgeräusch.
Extrem kompakt, agil und manövrierfähig
- Effiziente Reinigung von kleinen, auch stark überstellten Flächen.
- Verstellbarer Handgriff ermöglicht das Wegfahren von Wänden im 90°-Winkel.
Geringes Gerätegewicht (20 kg)
- Erleichtert den Transport.
- Zum Einsatz auf unterschiedlichen Stockwerken ist kein Fahrstuhl nötig.
- Auch von einer Person mühelos in Pkw zu verstauen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Vortrieb durch Bürstenrotation
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|280
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|325
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|4 / 4
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|900
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|600
|Batterie (V/Ah)
|36.5 / 5.2
|Batterielaufzeit (h)
|max. 1
|Batterieladezeit (h)
|3
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Bürstendrehzahl (U/min)
|150
|Bürstenanpressdruck (g/cm²/kg)
|20 / 10
|Wasserverbrauch (l/min)
|1
|Schalldruckpegel (dB(A))
|max. 70
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 240
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|19.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|555 x 375 x 1050
Lieferumfang
- Scheibenbürste: 1 Stück
- Batterie
- Ladegerät
- Transporträder
- Saugbalken, gebogen
Ausstattung
- 2-Tank-System
BD 30/4 C Bp Pack Li Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.