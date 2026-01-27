Mit der BD 50/50 C Bp Pack Classic haben Sie die zu reinigende Fläche jederzeit bestens im Blick. Dafür sorgen die geringen Abmessungen dieser kompakten und batteriebetriebenen Scheuersaugmaschine mit ausgereifter Scheibentechnik. So gut wie die Übersicht, so einfach die Bedienung durch das EASY-Operation-Panel von Kärcher. Die Einstellmöglichkeiten und Funktionen der Maschine sind darüber hinaus auf das Wichtigste reduziert, sodass lange Einlernphasen entfallen. Wir empfehlen die BD 50/50 C Bp Pack Classic zum Einsatz in Supermärkten, Hotels oder Gesundheitseinrichtungen.