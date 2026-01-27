Scheuersaugmaschine BD 50/50 C Classic Bp Pack 105Ah
Die BD 50/50 C Bp Pack Classic ist ein preiswertes und kompaktes Einstiegsmodell in die Klasse batteriebetriebener Scheuersaugmaschinen. Das Gerät erlaubt Flächenleistungen von bis zu 2000 m²/h.
Mit der BD 50/50 C Bp Pack Classic haben Sie die zu reinigende Fläche jederzeit bestens im Blick. Dafür sorgen die geringen Abmessungen dieser kompakten und batteriebetriebenen Scheuersaugmaschine mit ausgereifter Scheibentechnik. So gut wie die Übersicht, so einfach die Bedienung durch das EASY-Operation-Panel von Kärcher. Die Einstellmöglichkeiten und Funktionen der Maschine sind darüber hinaus auf das Wichtigste reduziert, sodass lange Einlernphasen entfallen. Wir empfehlen die BD 50/50 C Bp Pack Classic zum Einsatz in Supermärkten, Hotels oder Gesundheitseinrichtungen.
Merkmale und Vorteile
Komfortabel ausgestattet mit Magnetventil und TransportrolleMagnetventil für automatischen Wasserstopp nach Loslassen des Totmannschalters. Die ausklappbare Transportrolle ermöglicht die komfortable Zweischrittmethode. Ausklappbare Transportrolle erleichtert den Transport des Geräts erheblich.
Einfache Bedienung dank EASY-Operation-PanelSelbsterklärende Symbole und übersichtliches Bedienfeld. Kurze Einarbeitungsphasen. Einfacher Umgang mit der Maschine durch wenige, gelb codierte Bedienelemente.
Preiswertes EinstiegsmodellSehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Reduziert auf die wichtigsten Funktionen.
Großes Tankvolumen bei kompakten Abmessungen
- Besonders wendig.
- Erlaubt sehr gute Übersicht auf die Reinigungsfläche.
Großes Batteriefach für alle gängigen Batterietypen
- Leicht zugängliches Batteriefach für schnellen Batteriewechsel.
- Auch für den Mehrschichtbetrieb geeignet.
Home-Base-System
- Möglichkeiten zum Anbringen weiterer Zubehörteile oder Arbeitsgeräte.
- Zusätzliche Reinigungsutensilien können mitgeführt werden.
EASY-Operation-Panel
- 1-Schalter-Bedienung.
- Sehr einfach in der Anwendung.
Einfache Zuordnung der Funktionen durch Bedienelemente in Gelb
- Geringe Einlernzeiten auch für ungeschultes Personal.
Robuste und langlebige Bedienelemente
- Für den täglichen Einsatz geeignet.
- Sehr langlebig.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Vortrieb durch Bürstenrotation
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|510
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|900
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|50 / 50
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|max. 2040
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|1200
|Batterietyp
|Wartungsfrei
|Batterie (V/Ah)
|24 / 105
|Batterielaufzeit (h)
|max. 3
|Batterieladezeit (h)
|ca. 12
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Bürstendrehzahl (U/min)
|180
|Bürstenanpressdruck (g/cm²/kg)
|27.3 - 28.5 / 20 - 23
|Gangwendebreite (mm)
|1240
|Wasserverbrauch (l/min)
|max. 2.3
|Schalldruckpegel (dB(A))
|66
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 1100
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|40
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Lieferumfang
- Scheibenbürste: 1 Stück
- Batterie
- Ladegerät
- Saugbalken, v-förmig
Ausstattung
- 2-Tank-System
Videos