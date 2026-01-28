Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Ep
Die sehr kompakte und mit nur 11,5 kg sehr leichte Scheuersaugmaschine BR 30/4 C ist die innovative und kraftvolle Alternative zur manuellen Reinigung von Hartflächen von 20 bis 200 m². Der Boden ist nach der Reinigung sofort trocken und damit rutschhemmend und wieder begehbar. Ideal zum Reinigen von kleineren Ladengeschäften, Restaurants, Tankstellen, Supermärkten, Sanitärbereiche, Hotels im Imbiss-Bereich oder auch als Ergänzung zu bestehenden Scheuersaugmaschinen.
Mit ihrer Form ist die Maschine so einfach zu manövrieren wie ein Bürstsauger. Gegenüber dem herkömmlichen Wischen hat die Maschine den Vorteil eines 10-fachen Anpressdrucks und somit einer deutlich höheren Reinigungsleistung. Und dies bei einer Walzengeschwindigkeit von rund 1500 Umdrehungen. Sie kann vorwärts und rückwärts absaugen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können die Saugbalken auch angehoben werden. Dies sorgt für eine längere Einwirkzeit der Reinigungsflotte.
Merkmale und Vorteile
Schnelldrehende Walzenbürste
- Für einen 10-fach höheren Anpressdruck als bei der manuellen Reinigung.
- Die Walzenbürste reinigt auch strukturierte Oberflächen oder Fugen.
- Die Walze sorgt für automatischen Vorschub, so dass das Gerät nicht geschoben werden muss.
Sofort trocken
- Die weichen Sauglippen saugen den Boden trocken – vorwärts und rückwärts.
- Der Boden ist sofort wieder begehbar.
- Zur Intensivreinigung kann die Absaugung per Fußpedal auch abgeschaltet werden.
Absaugung abschaltbar
- Die Absaugung kann per Fußpedal abgeschaltet werden.
- Für eine gründliche Reinigung kann im ersten Schritt die Reinigungsflotte ausgebracht und im zweiten Schritt abgesaugt werden.
Tanks entnehmbar
- Der handliche Frischwassertank ist separat entnehmbar und kann auch in kleinen Waschbecken befüllt werden.
- Der Schmutzwassertank ist separat entnehmbar und kann zum Beispiel im Waschbecken entleert werden.
- Die Tanks sind separat oder gemeinsam entnehmbar. Inklusive Henkel zum einfachen Transport.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Netzbetrieb
|Fahrantrieb
|Vortrieb durch Bürstenrotation
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|300
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|300
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|4 / 4
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|200
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|130
|Bürstendrehzahl (U/min)
|1450
|Bürstenanpressdruck (g/cm²)
|100
|Wasserverbrauch (l/min)
|0.3
|Schalldruckpegel (dB(A))
|max. 72
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Aufnahmeleistung (W)
|820
|Farbe
|Anthrazit
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|507 x 343 x 1145
Lieferumfang
- Walzenbürste: 1 Stück
- Transporträder
- 2 Saugbalken, gerade: 1 Stück
Ausstattung
- 2-Tank-System
- Netzbetrieb
BR 30/4 C Ep Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.