Scheuersaugmaschine BR 35/12 C Bp Pack Li
Hohe Reinigungsleistung und Wendigkeit sowie niedriges Gewicht: Die batteriebetriebene Scheuersaugmaschine BR 35/12 C mit KART-Technologie ist ressourcenschonend aus 30 % Rezyklat gefertigt.
Reinigt sowohl vorwärts als auch rückwärts, meistert dank ihres geringen Gewichts auch Treppen und ist darüber hinaus besonders einfach zu transportieren: Unsere batteriebetriebene Scheuersaugmaschine BR 35/12 C ist die ideale und effiziente Reinigungslösung für kleine und überstellte Flächen. Ihr drehbarer Walzenbürstenkopf mit KART-Technologie (Kärcher Advanced Response Technology) ermöglicht mühelos auch enge Kurvenfahrten und sorgt so für maximale Wendigkeit und Agilität. Die leistungsstarke, ausdauernde Lithium-Ionen-Batterie ermöglicht lange Arbeitseinsätze, ist gleichzeitig besonders schnell wiederaufladbar, absolut wartungsfrei und hält im Vergleich zu üblichen Bleibatterien bis zu 3-mal länger. Ergänzt wird die sehr gute Ausstattung der BR 35/12 C durch die zuschaltbare eco!efficiency-Stufe, die auf Knopfdruck den Energieverbrauch deutlich senkt, die Laufzeit der Batterie weiter verlängert und auch das Arbeitsgeräusch um rund 40 Prozent reduziert und so selbst Arbeitseinsätze in lärmsensiblen Bereichen erlaubt.
Merkmale und Vorteile
Um +/- 200° drehbarer Bürstenkopf mit KART-Technologie. So lässt die Maschine sich lenken. Für komfortable Kurvenfahrten
- Extrem wendig und effektiv – ideal für stark überstellte Flächen.
- Die Bürste steht immer quer zur Fahrtrichtung. Der Saugbalken nimmt das Wasser in jeder Kurve zuverlässig auf.
- Bei Bedarf kann auch rückwärts gereinigt und abgesaugt werden.
Nachhaltig: 30 % Rezyklat und eco!efficiency-Stufe
- Spart Ressourcen und verlängert die Laufzeit um bis zu 50 %.
- 40 % geringere Lautstärke.
- Reduzierte CO₂-Emissionen.
Inklusive leistungsstarker Lithium-Ionen-Batterie
- Völlig wartungsfrei trotz 3-fach längerer Lebensdauer als herkömmliche Batterien.
- Problemloses Zwischen- oder Teilladen nach Bedarf.
- Schnelles Aufladen (voll in 3 Stunden, halb voll in 1 Stunde).
Kompaktes Gerät
- Wegfahren von der Wand im 90°-Winkel möglich.
- Keine Geräteüberstände; einfaches Handling.
Sehr geringes Gerätegewicht
- 35 % leichter als vergleichbare Geräte.
- Leichteres Überfahren von Stufen, Schwellen oder Treppen.
- Vereinfachter Transport in Fahrzeugen.
Lenkstange einklappbar
- Kompakte Lagerung.
- Auch in kleinen Fahrzeugen transportierbar.
Lenkstange höhenverstellbar
- Ergonomisch auf verschiedene Bedienergrößen einstellbar.
Inklusive leistungsstarkem Einbauladegerät
- Das Ladegerät ist immer dabei; Laden ist jederzeit möglich.
- Eine volle Aufladung dauert 3 Stunden, eine halbe 1 Stunde. Zwischenladungen sind jederzeit möglich.
- Ladegerät schaltet selbsttätig ab. Kein Energieverbrauch im Stand-by-Betrieb.
Walzentechnologie
- Hoher Anpressdruck zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen.
- Sehr gut auch bei rauen Bodenbelägen oder zur Reinigung von Fugen.
- Gleichmäßiges Reinigungsergebnis.
Inkl. Kehrfunktion
- Effizient kehren, scheuern und saugen in einem Arbeitsgang.
- Nimmt Steinchen, Holzsplitter und andere Kleinteile auf.
- Sorgt für eine optimale Funktion des Saugbalkens.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Vortrieb durch Bürstenrotation
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|350
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|450
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|12 / 12
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|1400
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|1050
|Batterietyp
|Li-Ion
|Batterie (V/Ah)
|25.2 / 21
|Batterielaufzeit (h)
|max. 1.5
|Batterieladezeit (h)
|ca. 2.7
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Bürstendrehzahl (U/min)
|700 - 1500
|Bürstenanpressdruck (g/cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|Gangwendebreite (mm)
|1050
|Wasserverbrauch (l/min)
|1
|Schalldruckpegel (dB(A))
|max. 65
|Aufnahmeleistung (W)
|500
|Farbe
|Anthrazit
|Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
|48
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|36
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|930 x 420 x 1100
Lieferumfang
- Walzenbürste: 1 Stück
- Batterie und Einbauladegerät inkl.
- Transporträder
- Saugbalken, gerade: 1 Stück
Ausstattung
- 2-Tank-System
- Variabler Anpressdruck
Videos
Zubehör
Reinigungsmittel
BR 35/12 C Bp Pack Li Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.