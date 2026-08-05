Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
Robustes und kompaktes Gerät mit langlebigen Metall-/Aluminiumkomponenten. Zusätzliche Ausstattung: AGM-Batterie, DOSE-System, Auto-Fill, Auto-Rinse und O51-Orbitalbürstenkopf.
Die Scheuersaugmaschine B 50 W Bp überzeugt mit kompaktem Design für optimierte Übersicht und Wendigkeit. Metall-Bürstenkopf sowie Aluminium-Druckguss-Saugbalken gewährleisten mehr Robustheit und auch auf strukturierten Untergründen und in engen Kurven eine ausgezeichnete Absaugung. Die App „Machine Connect“ stellt erweiterte Einstellungen und Informationsmöglichkeiten per Smartphone zur Verfügung. Dank der AGM-Batterie mit einer Leistung von 115 Ah ist eine lange Betriebsdauer möglich. Bei der Unterhalts- und Grundreinigung sorgt der vibrationsarme Orbitalbürstenkopf O51 für beste Reinigungsergebnisse. Frischwasser kann problemlos mit dem Universalfüllschlauch an jedem Wasserhahn nachgefüllt werden. Der bis zu 25 Prozent geringere Wasserverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Scheibenbürstenköpfen oder die Möglichkeit zur chemiefreien Reinigung setzen Maßstäbe in Bezug auf Nachhaltigkeit. Mit dem neuen DOSE-System wird die exakte Dosierung von Reinigungsmitteln gewährleistet. Die Auto-Rinse-Funktion ermöglicht die kontaktfreie Reinigung des Schmutzwassertanks, und der Frischwassertank kann mit Auto-Fill inklusive automatischem Stopp einfach befüllt werden.
Merkmale und Vorteile
Äußerst kompakte Maschine
- Gute Übersicht und wendige Manövrierbarkeit.
- Einfaches Handling, sicher und robust gegen Beschädigungen.
Connectivity/Smartphone-App „Machine connect“
- Erweiterter Funktions- und Informationsumfang.
- Ressourcenüberwachung, Steigerung der Produktivität, informative Animationen zur Wartung und Fehlerbehebung.
- Einstellen von Parametern, Editieren der KIK-Berechtigungen.
Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium-Druckguss
- Robuste und unempfindliche Komponenten.
- Weniger Maschinenausfallzeiten und höhere Produktivität bei geringeren Kosten.
Parabolischer Saugbalken mit Linatex-Sauglippen
- Perfekte Absaugung, auch auf strukturierten Untergründen und in engen Kurven.
- Weniger Rutschgefahr und weniger manuelle Nacharbeit.
Einscheibiger O51-Orbitalbürstenkopf
- Erstklassige mechanische Reinigungsleistung.
- Bis zu 40 % kürzere Reinigungszeit/25 % geringerer Wasserverbrauch im Vergleich zu Scheibenbürstenköpfen.
- Chemiefreie Reinigung/Stripping.
Eco!Flow-System
- Ermöglicht geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung.
- Konstant gleichbleibend gute Reinigungsergebnisse, auch in Kurven.
Neues integriertes Reinigungsmittel-Dosiersystem „DOSE“
- Exakte Reinigungsmitteldosierung.
- Gleichbleibend gutes Reinigungsergebnis und effiziente Kostenersparnis.
- Kontaktloser Wechsel von Reinigungsmitteln durch Closed-Loop-System.
Tankspülsystem Auto-Rinse
- Kontaktlose Reinigung des Schmutzwassertanks.
- Kein Verspritzen.
Frischwasser-Füllsystem Auto-Fill
- Einfache und schnelle Frischwassertankbefüllung.
- Zeitersparnis im Reinigungsprozess, kein Überlaufen dank automatischem Stopp.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Fahrmotor
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|510
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|850
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|50 / 50
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|max. 3060
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|1840
|Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
|100 - 240
|Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
|50 - 60
|Fahrgeschwindigkeit (km/h)
|max. 6
|Bürstendrehzahl (U/min)
|20
|Bürstenanpressdruck (kg)
|36
|Gangwendebreite (mm)
|1400
|Wasserverbrauch (l/min)
|max. 2.5
|Schalldruckpegel (dB(A))
|65
|Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
|245
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|181
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1380 x 610 x 1082
Lieferumfang
- Batterie
- Ladegerät
- Saugbalken, gebogen
- Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken
- Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System
Ausstattung
- DOSE
- Kraftvoller Fahrantrieb
- 2-Tank-System
- Patentiertes Tankspülsystem
- Frischwasserstandsanzeige: Über Wasserdruck
- Orbitaler Bürstenkopf
- Bedienung per App
- Auto-Fill
- Typ Sauglippen: Linatex®
- Kärcher Farb- und Bedienkonzept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten
- Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
- Easy Operation Bedienwahlschalter
Videos
Anwendungsgebiete
- Ideal geeignet zur Gebäudereinigung, im Einzelhandel oder in öffentlichen Gebäuden
- Zur Bodenreinigung in Kantinen, Schulen und Krankenhäusern
- Ideal zur Unterhalts- und Zwischenreinigung, z.B. in öffentlichen Gebäuden