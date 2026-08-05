Die Scheuersaugmaschine B 50 W Bp überzeugt mit kompaktem Design für optimierte Übersicht und Wendigkeit. Metall-Bürstenkopf sowie Aluminium-Druckguss-Saugbalken gewährleisten mehr Robustheit und auch auf strukturierten Untergründen und in engen Kurven eine ausgezeichnete Absaugung. Die App „Machine Connect“ stellt erweiterte Einstellungen und Informationsmöglichkeiten per Smartphone zur Verfügung. Dank der AGM-Batterie mit einer Leistung von 115 Ah ist eine lange Betriebsdauer möglich. Bei der Unterhalts- und Grundreinigung sorgt der vibrationsarme Orbitalbürstenkopf O51 für beste Reinigungsergebnisse. Frischwasser kann problemlos mit dem Universalfüllschlauch an jedem Wasserhahn nachgefüllt werden. Der bis zu 25 Prozent geringere Wasserverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Scheibenbürstenköpfen oder die Möglichkeit zur chemiefreien Reinigung setzen Maßstäbe in Bezug auf Nachhaltigkeit. Mit dem neuen DOSE-System wird die exakte Dosierung von Reinigungsmitteln gewährleistet. Die Auto-Rinse-Funktion ermöglicht die kontaktfreie Reinigung des Schmutzwassertanks, und der Frischwassertank kann mit Auto-Fill inklusive automatischem Stopp einfach befüllt werden.