L'autolaveuse aspirante B 50 W Bp s'illustre par son design compact pour une visibilité et une maniabilité optimisées. La tête de brossage en métal et le suceur d'aspiration en aluminium moulé sous pression garantissent plus de robustesse ainsi qu'une excellente aspiration, y compris sur les sols structurés et dans les virages serrés. L'application « Machine Connect » met à disposition des réglages et des possibilités d'information avancés via smartphone. Grâce à la batterie AGM d'une capacité de 115 Ah, une longue autonomie est possible. Lors du nettoyage courant et du nettoyage en profondeur, la tête de brossage orbitale à faibles vibrations O51 assure un résultat de nettoyage optimal. L'appoint en eau propre se fait aisément à n'importe quel robinet à l'aide du flexible de remplissage universel. Jusqu'à 25 % de réduction de la consommation d'eau par rapport aux têtes de nettoyage à brosses-disques classiques ou la possibilité d'un nettoyage sans produits chimiques posent de nouveaux jalons en matière de durabilité. Le nouveau système DOSE garantit un dosage exact des détergents. La fonction Auto-Rinse permet un nettoyage sans contact du réservoir d'eau sale tandis que le réservoir d'eau propre se remplit facilement grâce à Auto-Fill avec arrêt automatique.