Autolaveuse aspirante B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
Appareil robuste et compact avec des composants durables en métal/en aluminium. Équipement supplémentaire : batterie AGM, système DOSE, Auto-Fill, Auto-Rinse et tête de brossage orbitale O51.
L'autolaveuse aspirante B 50 W Bp s'illustre par son design compact pour une visibilité et une maniabilité optimisées. La tête de brossage en métal et le suceur d'aspiration en aluminium moulé sous pression garantissent plus de robustesse ainsi qu'une excellente aspiration, y compris sur les sols structurés et dans les virages serrés. L'application « Machine Connect » met à disposition des réglages et des possibilités d'information avancés via smartphone. Grâce à la batterie AGM d'une capacité de 115 Ah, une longue autonomie est possible. Lors du nettoyage courant et du nettoyage en profondeur, la tête de brossage orbitale à faibles vibrations O51 assure un résultat de nettoyage optimal. L'appoint en eau propre se fait aisément à n'importe quel robinet à l'aide du flexible de remplissage universel. Jusqu'à 25 % de réduction de la consommation d'eau par rapport aux têtes de nettoyage à brosses-disques classiques ou la possibilité d'un nettoyage sans produits chimiques posent de nouveaux jalons en matière de durabilité. Le nouveau système DOSE garantit un dosage exact des détergents. La fonction Auto-Rinse permet un nettoyage sans contact du réservoir d'eau sale tandis que le réservoir d'eau propre se remplit facilement grâce à Auto-Fill avec arrêt automatique.
Caractéristiques et avantages
Machine extrêmement compacte
- Bonne visibilité et excellente manœuvrabilité.
- Prise en main facile, machine sûre et résistante aux dommages.
Connectivity/application pour smartphone « Machine connect »
- Éventail de fonctions et d'informations avancé.
- Surveillance des ressources, augmentation de la productivité, animations d'information relatives à la maintenance et au dépannage.
- Réglage de paramètres, édition des autorisations KIK.
Tête de brossage et suceur d'aspiration en aluminium moulé sous pression
- Composants robustes et résistants.
- Moins de temps d'arrêt de la machine et productivité accrue à moindres frais.
Suceur d'aspiration parabolique avec raclettes d'aspiration en Linatex
- Aspiration parfaite, y compris sur les sols structurés et dans les virages serrés.
- Moins de risques de dérapage et moins de retouches manuelles.
Tête de brossage orbitale monobrosse O51
- Puissance de nettoyage mécanique exceptionnelle.
- Jusqu'à 40 % de temps de nettoyage en moins/25 % de diminution de la consommation d'eau par rapport aux têtes de nettoyage à brosses-disques.
- Nettoyage sans produits chimiques/stripping.
Système Eco!Flow
- Permet un dosage de l'eau en fonction de la vitesse.
- De bons résultats de nettoyage constants, même dans les virages.
Nouveau système de dosage de détergent « DOSE » intégré
- Dosage de détergent exact.
- Bon résultat de nettoyage constant et économies de frais efficaces.
- Changement sans contact des détergents grâce au système Closed Loop.
Système de nettoyage du réservoir Auto-Rinse
- Nettoyage sans contact du réservoir d'eau sale.
- Sans éclaboussures.
Système de remplissage d'eau propre Auto-Fill
- Remplissage facile et rapide du réservoir d'eau propre.
- Gain de temps pendant le nettoyage, pas de débordement grâce à la coupure automatique.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|510
|Largeur d'aspiration (mm)
|850
|Réservoir eau propre/sale (l)
|50 / 50
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 3060
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|1840
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 6
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|20
|Pression de contact des brosses (kg)
|36
|Largeur d'allée pour demi-tour (mm)
|1400
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2.5
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|65
|Poids total autorisé (kg)
|245
|Poids sans accessoires (kg)
|181
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1380 x 610 x 1082
Inclus dans la livraison
- Batterie
- Chargeur
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop
Équipement
- DOSE
- Traction puissant
- Système à deux réservoirs
- Système de nettoyage breveté du réservoir
- Indicateur de niveau d'eau fraîche: Par pression d'eau
- Tête de brossage orbitale
- Commande via application
- Système Auto-Fill
- Type de raclettes d'aspiration: Linatex®
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Sélecteur de commande Easy Operation
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour le nettoyage de bâtiments, de magasins ou d'établissements publics
- Pour le nettoyage des sols dans les cantines, les écoles et les hôpitaux
- Convient idéalement pour les nettoyages d'entretien et intermédiaires, par ex. dans les bâtiments publics