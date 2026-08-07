Scheuersaugmaschine BD 70/75 W Classic Bp Pack 105Ah Retail
Bessere Manövrierbarkeit trifft lange Einsatzzeiten: Die Scheuersaugmaschine punktet mit gekürztem Saugbalken und integrierter Gel-Batterie mit 105 Ah Kapazität.
Die Scheuersaugmaschine besteht aus hochwertigen Komponenten, wie unter anderem einem Doppelscheiben-Bürstenkopf mit einstellbarem Bürstenanpressdruck und Saugbalken aus Aluminium. Der 75 Liter große Tank und die integrierte, wartungsfreie 105-Ah-Gel-Batterie ermöglichen dazu auch sehr lange Arbeitseinsätze. Das kompakte Design mit speziell gekürztem Saugbalken sorgt für eine hohe Wendigkeit, vielseitige Einsatzmöglichkeiten und eine leichte Bedienung.
Merkmale und Vorteile
Bürstenkopf und Saugbalken aus langlebigem Aluminium gefertigt
- Robustes Maschinenkonzept für harte Arbeitseinsätze bei geringen Ausfallquoten.
- Entwickelt für Einsätze auch unter rauen Bedingungen.
Besonders einfaches Bedienkonzept
- Alle Maschinenfunktionen per Schalter, Taster und Drehknöpfen bedienbar.
- Farbcodierte Bedienelemente für einfache Bedienung und kurze Einlernzeiten.
Kompakte und robuste Bauweise
- Sehr wendige, einfach manövrierbare Maschine mit guter Übersicht.
- Reduziert das Risiko, Maschine oder Einrichtung zu beschädigen.
Bürstenanpressdruck bedarfsgerecht einstellbar
- Bedarfsgerechte Erhöhung des Anpressdrucks von 30 auf 50 kg möglich.
- Geringerer Anpressdruck bei leichten Verschmutzungen und empfindlichen Böden.
- Höherer Anpressdruck bei hartnäckigem Schmutz oder zur Entschichtung.
Serienmäßig mit wartungsfreier 115-Ah-AGM-Batterie und externem Ladegerät
- Unkomplizierte Batterietechnologie für maximale Maschineneinsatzfähigkeit.
- Ermöglicht lange Arbeitseinsätze und steigert Effizienz und Produktivität.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Fahrmotor
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|705
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|950
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|75 / 75
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|max. 3525
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|2115
|Batterietyp
|Wartungsfrei
|Batterie (V/Ah)
|24 / 105
|Batterielaufzeit (h)
|max. 2.2
|Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
|100 - 240
|Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
|50 - 60
|Bürstendrehzahl (U/min)
|180
|Bürstenanpressdruck (g/cm²/kg)
|20.4 - 34 / 30 - 50
|Wasserverbrauch (l/min)
|max. 2.75
|Schalldruckpegel (dB(A))
|63 - 65
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 1850
|Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
|325
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|78
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Lieferumfang
- Scheibenbürste: 2 Stück
- Batterie
- Batterie und Ladegerät inkl.
- Saugbalken, gekröpft
Ausstattung
- Kraftvoller Fahrantrieb
Anwendungsgebiete
- Ideal zur Reinigung im Einzelhandel, in Einkaufscentern und Baumärkten
- Ideal zur Reinigung an Flughäfen, in der Industrie und im Transportgewerbe
- Hervorragend geeignet für Gebäudereiniger, z. B. in Sporthallen