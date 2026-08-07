Die Scheuersaugmaschine besteht aus hochwertigen Komponenten, wie unter anderem einem Doppelscheiben-Bürstenkopf mit einstellbarem Bürstenanpressdruck und Saugbalken aus Aluminium. Der 75 Liter große Tank und die integrierte, wartungsfreie 105-Ah-Gel-Batterie ermöglichen dazu auch sehr lange Arbeitseinsätze. Das kompakte Design mit speziell gekürztem Saugbalken sorgt für eine hohe Wendigkeit, vielseitige Einsatzmöglichkeiten und eine leichte Bedienung.