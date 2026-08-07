L'autolaveuse aspirante est constituée de composants haut de gamme, dont notamment une tête de brossage à double disque avec réglage de la pression de contact des brosses et suceur d'aspiration en aluminium. Le réservoir de 75 litres et la batterie à gel de 105 Ah intégrée qui ne nécessite pas de maintenance permettent en outre des utilisations très longues. Le design compact avec le suceur d'aspiration spécialement raccourci garantit une grande maniabilité, des possibilités d'utilisation variées et une utilisation facile.