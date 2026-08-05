Einfaches Konzept, einfache Bedienung, einfach in der Wartung: Unsere batteriebetriebene und handgeführte Scheuersaugmaschine BD 70/75 W Classic Bp überzeugt mit hoher Anwenderfreundlichkeit bei gleichzeitig sehr guter Reinigungsleistung, dank des Doppelscheiben-Bürstenkopfs mit einstellbarem Bürstenanpressdruck und des Saugbalkens aus Aluminium. Dazu ist das robust und äußerst kompakt konstruierte Gerät extrem wendig im Handling und vielseitig einsetzbar. Mit 75 Litern Tankvolumen sind dabei mühelos auch lange Arbeitseinsätze möglich. Der neue 90 Ah starke Lithium Ionen Akku mit extrem hoher Zyklenfestigkeit und der Möglichkeit zum Zwischenladen sorgt für höchste Maschinenverfügbarkeit und mit 50 Ampere Ladestrom kann der Akku zudem noch innerhalb von 2 Stunden wieder auf 100% aufgeladen werden.